Sicherheitsfiasko bei StablR: Wie ein einziger Schlüssel zwei Stablecoins zu Fall brachte

Das Wichtigste in Kürze

Ein gestohlener privater Schlüssel ermöglichte es einem Angreifer, die vollständige Kontrolle über die Geldschöpfung von StablR zu erlangen.

Geringe Liquidität auf den dezentralen Marktplätzen begrenzte den tatsächlichen Beuteschaden jedoch auf 2,8 Millionen US-Dollar.

Trotz europäischer Regulierung wirft der Vorfall drängende Fragen zur tatsächlichen Sicherheit von Stablecoin-Projekten auf.

StablR-Hack: So ist der Angreifer vorgegangen

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 24. Mai 2026 und wurde rasch von dem Sicherheitsunternehmen Blockaid registriert. Die Experten stellten zügig klar, dass die Ursache nicht in einem Programmierfehler der intelligenten Verträge lag.

🚨Community Alert

Blockaid's exploit detection system has identified an ongoing exploit on @StablREuro. ~$2.8M extracted so far. Both tokens are depegged: 0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408 (StablR Euro)

and

0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8 (StablR USD) on… — Blockaid (@blockaid_) May 24, 2026

Vielmehr handelte es sich um ein folgenschweres Versagen bei der Verwaltung der privaten Schlüssel, die für die Autorisierung neuer Token zuständig sind.

Der sogenannte Minting-Vertrag von StablR war über ein Multisig-Verfahren geschützt, das im konkreten Fall jedoch so konfiguriert war, dass nur eine einzige von 3 berechtigten Signaturen ausreichte, um tiefgreifende Änderungen vorzunehmen.

Diese niedrige Schwelle wurde dem Projekt zum Verhängnis, als ein einzelner privater Schlüssel kompromittiert wurde.

Der Angreifer nutzte diesen unbefugten Zugriff sofort aus, um seine eigene Adresse als alleinigen Eigentümer einzutragen und die 2 verbliebenen, legitimen Unterzeichner aus dem System zu entfernen.

Damit hielt der Hacker die uneingeschränkte Macht über die Ausgabe der Stablecoins in den Händen und begann unverzüglich mit der unautorisierten Erschaffung neuer Token.

Dieses Vorgehen zeigt auf dramatische Weise, dass selbst fortschrittliche Blockchain-Technologie letztlich nutzlos bleibt, wenn bei der alltäglichen, praktischen Verwaltung von sensiblen Zugangsrechten derart elementare Fehler gemacht werden.

Der aktuelle Fall reiht sich damit nahtlos in eine Kette ähnlicher Sicherheitsvorfälle ein, die die gesamte dezentrale Finanzwelt belasten und das Vertrauen der betroffenen Marktteilnehmer in dezentrale Finanzprodukte nachhaltig beschädigen.

Dies ist besonders bitter für ein Projekt, das sich gezielt an institutionelle Partner richtet.

Ein fataler Kontrollverlust durch schwache Schlüsselverwaltung

Mit der vollen Kontrolle über das System generierte der Angreifer in kürzester Zeit 8,35 Millionen USDR und 4,5 Millionen EURR, was einem regulären Nennwert von insgesamt etwa 10,4 Millionen US-Dollar entsprochen hätte.

Doch beim anschließenden, hastigen Versuch, diese enorme Beute auf dezentralen Handelsplattformen im Netzwerk in andere liquide Kryptowährungen umzutauschen, stieß der Hacker auf unerwartete Hürden.

Die Liquiditätspools für diese speziellen Stablecoins auf den dezentralen Kryptobörsen waren äußerst dünn besetzt. Als der Täter versuchte, die frisch erschaffenen Millionen-Bestände abzustoßen, kam es durch die mangelnde Markttiefe zu einem massiven Preisverfall.

Am Ende konnte er die Token lediglich gegen 1.115 Ether eintauschen, was einem realen Gegenwert von rund 2,8 Millionen US-Dollar entsprach. Dennoch waren die Folgen für die betroffenen Stablecoins verheerend.

Der EURR stürzte im Zuge des massiven Verkaufsdrucks auf den Handelsplattformen um rund 20 Prozent ab und auch der USDR verlor seine feste Dollar-Bindung vollständig.

Dieser Vorfall wirft brisante regulatorische Fragen auf, da StablR eigentlich über eine anerkannte Lizenz als E-Geld-Institut der Finanzaufsicht aus Malta verfügt und unter der strengen europäischen Verordnung für Märkte in Krypto-Assets, bekannt als MiCA, operiert.

Zudem erhielt das betroffene Unternehmen Ende 2024 eine wegweisende strategische Investition des bekannten Branchenriesen Tether.

Wie das Unternehmen, seine finanzstarken Partner und die zuständigen Aufsichtsbehörden nun auf diesen schweren Rückschlag reagieren werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch völlig unklar.

Fazit und Einordnung der „Sicherheitslücke“

Der Fall StablR verdeutlicht jedoch schmerzhaft, dass selbst lizenzierte und regulierte Krypto-Unternehmen vor eklatanten Sicherheitsrisiken nicht gefeit sind.

Wenn europäische Vorschriften wie die MiCA-Verordnung das Vertrauen von Anlegern stärken sollen, müssen sie auch die konkrete technische Umsetzung und das operative Risikomanagement der Emittenten strenger prüfen.

Für die gesamte Krypto-Branche ist dieses Ereignis ein wichtiger Weckruf zur Umkehr:

Nur wenn Governance-Strukturen und die Verwahrung sensibler Schlüssel kompromisslos sicher gestaltet werden, kann sich das Segment der dezentralen Finanzen langfristig im heutigen globalen Finanzsystem behaupten.

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Bitcoin Hyper: Lohnt eine Investition in den Memecoin-Presale?

Bitcoin Hyper ist ein Presale-Projekt, das sich als technologische Weiterentwicklung klassischer Memecoins versteht. Dabei kombiniert es eine bewusst übertriebene Ästhetik mit modernem Blockchain-Know-how und positioniert sich als Teil der sogenannten „Financial Satire Coins“.

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Anders als viele Spaß-Tokens verfolgt Bitcoin Hyper ein durchdachteres Konzept, das gezielt mit dem Hype-Faktor spielt und dadurch eine eigene Community-Kultur geschaffen hat.

ein durchdachteres Konzept, das gezielt mit dem Hype-Faktor spielt und dadurch eine geschaffen hat. Die technische Basis des Projekts liegt auf der Ethereum-Blockchain , wobei langfristig auch eine Multichain-Integration geplant ist.

, wobei langfristig auch eine geplant ist. Der aktuelle Fokus liegt vor allem auf viraler Verbreitung, organischem Wachstum durch Social Media sowie limitierten Presale-Stufen, die einen Anreiz für frühe Investoren schaffen.

Dabei verzichtet Bitcoin Hyper bewusst auf übertriebene Roadmaps und konzentriert sich auf die pure Preis-Performance als Narrativ .

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