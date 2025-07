Krypto News nächste Woche: Was braut sich am Markt zusammen?

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin nähert sich $120.000 und könnte weiter steigen.

Solana (SOL) klettert auf $178 und könnte bald $200 erreichen.

Donald Trump bringt bald seinen eigenen Token „WLFI“ heraus.

In den USA gibt es Fortschritte bei wichtigen Krypto-Gesetzen, der Clarity Act wird nächste Woche erwartet.

Trader sollten Bitcoin-Support und Solana-Widerstand im Auge behalten.

EGLD-Staking und Entwickler-News könnten neue Kursbewegungen auslösen.

WLFI-Token birgt hohes Risiko, aber auch Chancen.

Neue Gesetze schaffen Klarheit und könnten mehr institutionelles Kapital anziehen.

Nächste Woche wird spannend und volatil.

Bitcoin bei $120.000 und SOL bei $178: Wiederholt sich die Geschichte?

Bitcoin fliegt, hat gerade $120.000 erreicht – und es sieht nicht danach aus, als wäre Schluss. Fühlt sich an wie 2021, nur klüger. Genieße die Stille vor dem Sturm. Kaffee in der Hand, Charts auf dem Bildschirm – einfach den Sonntag-Fluss aufsaugen. Dem Markt beim Atmen zusehen, bevor er nächste Woche brüllt.

Mit Rückenwind wie Zinssenkungen und Stress im Bankensystem fühlt sich $120.000 verdient an. Der Schlüssel ist Nachhaltigkeit. Wenn Bitcoin sich über $115.000 halten kann und Gewinne verdaut, ohne wilde Rücksetzer, könnten wir auf dem Weg zu $140.000 sein. Halten Sie Ihre Positionsgrößen klug – und reiten Sie die Welle auf erwachsene Art.

Solana steht hoch bei $178, 2 % plus in 24 Stunden und steigt stetig von Tiefs bei $141. Viele spekulieren auf einen Lauf über $200.

Solana hat technisch Dampf gesammelt. Höhere Tiefs, steigendes Volumen und frische On-Chain-Aktivität deuten alle auf ein bullisches Setup hin. Dazu kommen jüngste Netzwerk-Upgrades, die den Durchsatz verbessert und die Gebühren gesenkt haben – SOL sieht jeden Tag stärker aus.

Good morning, players! Coffee in one hand, markets on the mind. Let’s talk this Sunday.. I’m enjoying the calm before the next week, just vibing with my coffee and tracking the latest market moves. Quick news from the crypto space: • @Bitcoin is flying, just kissed $120K and… pic.twitter.com/kQ7A2EC34U — PokerXperienceClub ᕽ #MultiversX ᕽ #TheInevitables (@XperiencePoker) July 20, 2025



Meine Meinung? Solana steht kurz vor dem Ausbruch. Das Muster für nächste Woche ist klar. Trader sollten den Bereich $180–$185 beobachten. Ein Ausbruch mit Volumen darüber – und SOL könnte im Nu $200 erreichen. Nur: Bereiten Sie sich auf Zickzack vor. Volatilität liebt DeFi-Saisons.

Politik im Blick: Trumps WLFI-Token kommt

Nicht verschlafen: Donald Trump bringt seinen eigenen Token auf den Markt, vorläufig „WLFI“ genannt – innerhalb der nächsten zwei Wochen.

Ich habe seinen früheren Token bei $0,69 vorhergesagt und 108× Gewinne gesehen. Jetzt rufe ich auch diesen frühzeitig aus. Setzen Sie Ihre Alarme, wenn Sie bei politisch motivierten Tokens vorne dabei sein wollen.

Breaking Crypto News 🚨 Donald Trump is set to launch his new token, WLFI, within the next two weeks!

I nailed the TRUMP call at $0.69, delivering 108x gains, and I’m calling this one early too.

Don’t miss out—turn on notifications to stay ahead of the game! pic.twitter.com/5UTFTRCF9s — Bitcoin Insider (@Bitcoinparodybt) July 19, 2025

Achtung: Das ist Randgebiet – hohes Risiko, hohe Belohnung. Aber es prägt auch die Stimmung und das Interesse des Einzelhandels. Neugierig? Mal sehen, wie regulierte Börsen damit umgehen. Es könnte ein Zirkus werden – oder ein Katalysator.

Update zu Krypto-Gesetzen: Clarity Act nächste Woche

Nach einer fast zehnstündigen Pattsituation haben die Republikaner im Repräsentantenhaus spät in der Nacht einen Deal erzielt, um wichtige Krypto-Gesetze voranzubringen.

GENIUS geht heute ins Plenum. CLARITY wartet wahrscheinlich bis nächste Woche. Anti-CBDC-Vorschläge wurden in das National Defense Authorization Act (NDAA) verschoben.

THE VAULT: After a nearly 10-hour standoff, House Republicans struck a late-night deal to advance key crypto bills. GENIUS heads to the floor today, while CLARITY likely waits until next week. The Anti-CBDC push shifts to the NDAA. #CryptoWeek continues.https://t.co/E1pJrMg9Fl — Punchbowl News (@PunchbowlNews) July 17, 2025

Was bedeutet das?

Meine Einschätzung: Wir nähern uns in den USA der Schaffung eines echten rechtlichen Rahmens. Diese Gesetze werden festlegen, wer Krypto reguliert, wie Assets klassifiziert werden und wie ein digitaler Dollar – oder eine digitale Zentralbankwährung – nicht aufgezwungen werden sollte.

Das ist riesig. Klarheit bedeutet mehr institutionelles Kapital. Es bedeutet sichere Rahmenbedingungen. Könnte das einen neuen Bullenzyklus einleiten? Möglicherweise. Aber „nächste Woche“ heißt nicht, dass es durch ist. Achten Sie auf Aktionen im Senat. Sie bleiben vorn, wenn Sie aktuelle Krypto-Prognosen im Blick behalten, um zu sehen, wie die Märkte auf kommende Regulierung reagieren könnten.

Was Sie nächste Woche tun sollten

Verfolgen Sie den Bitcoin-Support um $115.000–$118.000. Rücksetzer im Volumen könnten Kaufgelegenheiten sein.

Beobachten Sie Solanas Widerstandszone, besonders bei $180–$185 – solider Einstieg bei Ausbruch.

Achten Sie auf EGLD-Staking-Erträge und Entwickler-Ankündigungen – könnten den nächsten Lauf befeuern.

Seien Sie wachsam bei der WLFI-Token-Einführung. Es könnte Drama geben – oder ein verstecktes Alpha-Schmuckstück.

Verfolgen Sie Updates zur Gesetzgebung. Diese Gesetze gestalten die Zukunft von Krypto – und Kursbewegungen folgen den Regeln.

Die nächste Woche sieht nach Action aus. Sie haben makroökonomischen Rückenwind, technische Ausbrüche, Netzwerk-Wachstum, politische Tokens und Regulierung – alles bewegt sich gleichzeitig.

Es ist eine dieser Wochen, in denen kluge Trader auf Struktur, Risikokontrolle und flexible Größen setzen. Möchten Sie Ihre Vermögenswerte langfristig schützen? Ziehen Sie einen Krypto-Wallet-Vergleich in Betracht, um die sicherste Form der Selbstverwahrung zu wählen.

Nehmen Sie sich einen Moment, um diese Ruhe zu genießen. Denn sobald die Woche startet, könnte es genau diese Krypto-Fahrt sein, die Sie froh macht, dass Sie wach geblieben sind. Selbst an Sonntagen geben die Wahren nie auf. Wir sehen uns an den Tischen – und in den Charts.

