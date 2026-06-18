Krypto Prognose: 4 neue Allzeithochs im Juni 2026

Das Wichtigste in Kürze

Ondo erreicht Rekordwert bei tokenisierten Unternehmen und steigender institutioneller Adoption.

Morpho verzeichnet erstmals über fünf Milliarden Dollar tägliches Kreditvolumen weltweit.

Pump.fun steigert Buybacks auf Rekordniveau dank wachsender Plattformumsätze deutlich.

Bitcoin Hyper sammelt 33 Millionen Dollar trotz schwierigem Marktumfeld ein.

Der Kryptomarkt bleibt auch im Jahr 2026 in einem schwierigen Umfeld gefangen. Zwar sorgten einzelne Erholungsbewegungen zuletzt für etwas Optimismus, doch die Dynamik bleibt fragil. Bitcoin notiert weiterhin mehr als 50 Prozent unter seinem Allzeithoch, Ethereum hat über 70 Prozent verloren und Solana sogar rund 80 Prozent.

Viele Anleger haben sich aus dem Markt zurückgezogen, Handelsvolumen bleiben gedämpft und das Sentiment befindet sich auf einem niedrigen Niveau. Entsprechend dominiert weiterhin Vorsicht statt Euphorie. Dennoch entwickelt sich die Branche unter der Oberfläche weiter. Während Kurse schwächeln, wachsen einzelne Protokolle operativ schneller denn je.

Neue Nutzer, steigende Kapitalzuflüsse und wachsende Netzwerkaktivitäten zeigen, dass nicht alle Bereiche des Kryptomarktes vom Bärenmarkt gleichermaßen betroffen sind. Besonders vier Projekte haben zuletzt sogar neue Allzeithochs bei wichtigen Fundamentaldaten erreicht.

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Ondo Finance erreicht Rekord bei tokenisierten Unternehmen

Ondo Finance gehört zu den größten Profiteuren des Trends rund um Real-World Assets (RWA). Das Projekt konzentriert sich darauf, traditionelle Finanzprodukte und reale Vermögenswerte auf die Blockchain zu bringen. Die jüngsten Daten zeigen nun einen bemerkenswerten Meilenstein: Die Anzahl der täglich tokenisierten Unternehmen auf Ondo erreichte mit 441 ein neues Allzeithoch.

Noch Ende 2025 lag dieser Wert bei weniger als 100 Unternehmen. Innerhalb von nur sechs Monaten hat sich die Aktivität damit mehr als vervierfacht. Besonders auffällig ist dabei die Beschleunigung in den vergangenen Wochen. Während die Kennzahl über Monate hinweg kontinuierlich stieg, kam es zuletzt zu einem regelrechten Sprung auf neue Höchststände.

Die Entwicklung verdeutlicht, dass institutionelle und professionelle Marktteilnehmer trotz schwacher Kryptokurse verstärkt auf tokenisierte Finanzprodukte setzen. Tokenisierte Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere gelten als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte der kommenden Jahre. Ondo positioniert sich hier zunehmend als führende Infrastruktur.

Morpho verzeichnet Rekordvolumen bei Kreditvergaben

Auch das DeFi-Protokoll Morpho liefert derzeit beeindruckende Fundamentaldaten. Laut den aktuellen Zahlen stieg das tägliche Kreditvolumen auf ein neues Rekordniveau von 5,39 Milliarden US-Dollar. Damit wurde der bisherige Höchststand deutlich übertroffen.

Morpho gehört inzwischen zu den wichtigsten Kreditprotokollen im DeFi-Sektor. Nutzer können dort Kapital verleihen oder gegen Sicherheiten Kredite aufnehmen. Das Besondere: Morpho optimiert die Kapitalallokation zwischen verschiedenen Lending-Märkten und verbessert dadurch die Effizienz für Anleger.

Der aktuelle Rekord ist bemerkenswert, da das Kreditvolumen noch zu Jahresbeginn teilweise unter drei Milliarden US-Dollar lag. Nach mehreren Wachstumsphasen und einer starken Beschleunigung im zweiten Quartal wurde nun erstmals die Marke von fünf Milliarden US-Dollar nachhaltig überschritten.

Gerade im Bärenmarkt sind steigende Kreditvolumina ein wichtiges Signal. Sie zeigen, dass Kapital weiterhin produktiv innerhalb des Ökosystems eingesetzt wird. Anstatt Liquidität abzuziehen, nutzen Investoren DeFi-Anwendungen zunehmend für Renditen und Finanzdienstleistungen.

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Pump.fun steigert tägliche Buybacks auf Rekordniveau

Auch Pump.fun sorgt erneut für Schlagzeilen. Die Plattform wurde ursprünglich durch den Memecoin-Boom auf Solana bekannt und entwickelte sich in den vergangenen Monaten zu einer der umsatzstärksten Anwendungen der gesamten Blockchain-Branche.

Die aktuelle Kennzahl zeigt nun ein neues Allzeithoch bei den täglichen Token-Rückkäufen. Die sogenannten Buybacks erreichten zuletzt 509.370 US-Dollar und damit den höchsten jemals gemessenen Wert. Noch Anfang Juni lagen die täglichen Rückkäufe teilweise nur bei rund 290.000 US-Dollar.

Buybacks gelten als wichtige Kennzahl, da ein Teil der generierten Einnahmen genutzt wird, um eigene Tokens am Markt zurückzukaufen. Dadurch entsteht zusätzliche Nachfrage, während gleichzeitig die Umlaufmenge potenziell reduziert wird.

Der jüngste Anstieg deutet darauf hin, dass die Plattform weiterhin hohe Umsätze erzielt und ihre Marktstellung behaupten kann. Trotz des schwachen Gesamtmarktes bleibt die Aktivität auf Pump.fun hoch. Nutzer erstellen weiterhin neue Tokens und handeln diese aktiv auf Solana.

Bitcoin Hyper erreicht neues Allzeithoch beim eingesammelten Kapital

Während zahlreiche Kryptowährungen im Bärenmarkt massiv unter Druck stehen, zeigt Bitcoin Hyper weiterhin bemerkenswerte relative Stärke. Das Projekt konnte im laufenden Presale inzwischen rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln und markiert damit fortlaufend neue Höchststände beim aufgenommenen Kapital. Gerade in einem Marktumfeld, das von Unsicherheit, Risikoaversion und schwacher Liquidität geprägt ist, fällt diese Entwicklung auf.

Bitcoin Hyper verfolgt einen Ansatz, der die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Blockchains kombinieren soll. Dafür setzt das Projekt auf eine Layer-2-Lösung mit einer ZK-Bridge zwischen Bitcoin und dem eigenen Netzwerk. Ziel ist es, Transaktionen deutlich schneller und günstiger abzuwickeln, ohne auf die Sicherheit des Bitcoin-Ökosystems verzichten zu müssen.

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Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch die Verbindung verschiedener Stärken von Bitcoin und Solana. Während Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel gilt, sollen auf Bitcoin Hyper künftig auch Anwendungen, Zahlungen und DeFi-Protokolle effizient umgesetzt werden können.

Für Anleger bietet der Presale derzeit zudem ein Staking-Modell mit einer Rendite von rund 36 Prozent APY. Die Kombination aus innovativer Technologie, wachsendem Kapitalzufluss und starker Nachfrage sorgt dafür, dass Bitcoin Hyper trotz des schwierigen Marktumfelds zu den auffälligsten Presale-Projekten des Jahres 2026 zählt.

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