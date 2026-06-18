Omans große Wette auf das Bitcoin-Mining

Das Wichtigste in Kürze

Oman etabliert ersten verpflichtenden staatlichen Bitcoin-Mining-Pool der arabischen Welt heute.

Bereits rund drei Prozent der globalen Bitcoin-Hashrate stammen aus Oman.

Mehr als 700 Millionen Dollar flossen in Mining-Infrastruktur und Rechenzentren.

Staat setzt auf Regulierung, Transparenz und langfristige Bitcoin-Standortstrategie für Wachstum.

Bitcoin notiert aktuell deutlich unter den geschätzten Produktionskosten vieler Miner. Damit steigt im Bärenmarkt erneut der Druck auf eine Branche, die stark von Strompreisen, Hardware-Effizienz und Finanzierungskosten abhängt.

Wenn die Marge schrumpft, folgen häufig Verkäufe von Reserven, Standortwechsel oder Konsolidierungen. Während private Miner also ums Überleben kämpfen, setzt Oman nun auf das Gegenteil: Der Staat baut Bitcoin-Mining strategisch aus. Mit einem verpflichtenden nationalen Mining-Pool will das Sultanat Hashrate, Regulierung und Einnahmen stärker unter staatliche Kontrolle bringen.

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Oman macht Bitcoin-Mining zur Staatsstrategie

Oman hat mit Omanhash.om einen staatlich unterstützten Bitcoin-Mining-Pool gestartet. Das Besondere: Für lizenzierte Mining-Unternehmen im Land soll die Nutzung nicht freiwillig sein. Omanhash wird als offizieller und verpflichtender Pool positioniert, über den die regulierten Miner ihre Rechenleistung bündeln müssen. Entwickelt wurde die technische Infrastruktur von Enegix Global, betrieben wird das Modell gemeinsam mit Frontier Technologies LLC und unter Einbindung des omanischen Ministeriums für Transport, Kommunikation und Informationstechnologie.

Damit geht Oman deutlich weiter als viele andere Staaten. Es geht nicht nur um die Ansiedlung von Mining-Farmen, sondern um ein Modell, bei dem der Staat direkten Einblick in Hashrate, Umsätze, Compliance und potenziell auch Steuerdaten erhält. In der Startphase soll Omanhash rund 10 EH/s bündeln. Insgesamt wird Oman bereits mit rund 3 Prozent der globalen Bitcoin-Hashrate beziehungsweise etwa 30 EH/s in Verbindung gebracht.

Oman just made pooling your mining hashrate mandatory, through the state Oman has launched a national Bitcoin mining pool, and using it isn't optional. Every licensed miner in the Sultanate must now route its hashrate through Omanhash(.)om, a single state-backed platform, giving… pic.twitter.com/DHpaIcSPpw — BSCN (@BSCNews) June 17, 2026

Die größere Strategie dahinter ist klar: Oman will sich als regulierter Mining- und Datenzentrum-Standort etablieren. Bereits seit 2022/2023 flossen über 700 Millionen US-Dollar in Mining- und Rechenzentrumsinfrastruktur, unter anderem in der Salalah Free Zone. Dort wurden große Projekte mit mehreren hundert Millionen US-Dollar Volumen aufgebaut.

Für Miner kann das Vorteile bringen: rechtliche Klarheit, offizielle Lizenzen, planbarere Rahmenbedingungen und möglicherweise steuerliche Vorteile. Der Preis dafür ist jedoch Zentralisierung. Ein nationaler Pflicht-Pool widerspricht zwar nicht dem Bitcoin-Protokoll, verschiebt aber die operative Kontrolle stärker in Richtung Staat. Genau deshalb ist der Schritt spannend: Während Bitcoin als dezentrales Netzwerk konzipiert ist, entsteht hier ein staatlich gelenkter Zugang zur Mining-Infrastruktur.

Oman als „Schweiz des Nahen Ostens“: Warum Bitcoin-Mining ins Bild passt

Oman wird mitunter als „Schweiz des Nahen Ostens“ bezeichnet, weil das Sultanat politisch stabil, diplomatisch zurückhaltend und wirtschaftlich pragmatisch agiert. Genau dieser Ruf passt überraschend gut zur neuen Bitcoin-Mining-Strategie. Denn Oman versucht nicht, Mining als unregulierten Wildwuchs zuzulassen. Zugleich wird der Sektor aber auch nicht blockiert. Stattdessen entsteht ein kontrollierter Standort mit klaren Regeln, offiziellen Lizenzen und staatlicher Einbindung.

BREAKING: THE GOVERNMENT OF OMAN JUST LAUNCHED A NATIONAL #BITCOIN MINING POOL NATION STATES ARE BUYING THE DIP OIL MONEY BUYING BTC. IT'S HERE 🔥 pic.twitter.com/egZov7B5vU — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) June 18, 2026

Für Bitcoin-Miner ist genau das attraktiv. In einem Bärenmarkt, in dem Produktionskosten, Strompreise und regulatorische Risiken stark belasten, zählt vor allem Planungssicherheit. Oman kann hier mit günstiger Infrastruktur, politischer Stabilität und einem klaren Rechtsrahmen punkten. Der nationale Mining-Pool wirkt dabei wie ein Kompromiss: Miner bekommen Zugang zu einem regulierten Standort, der Staat erhält Transparenz über Hashrate, Einnahmen und Compliance.

Damit folgt Oman einem Modell, das zur „Schweiz“-Erzählung passt: nicht maximale Freiheit ohne Kontrolle, sondern ein verlässlicher, institutionalisierter Rahmen für Kapital und Technologie. Bitcoin-Mining wird so nicht als Schattenindustrie behandelt, sondern als offizieller Teil der digitalen Wirtschaftsstrategie. Genau darin liegt der strategische Reiz – und das könnte im Sinne einer staatlichen Adoption langfristig bullisch für BTC sein.

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