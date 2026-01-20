Krypto Prognose: Cup-and-Handle im Fokus – SOL bereitet sich vor

Diese Formation ist nicht nur eine hübsche Zeichnung… Auf dem Tageschart hat Solana eine klare Cup-and-Handle-Struktur ausgebildet. Die lange, abgerundete Basis ist bereits vorhanden, und der jüngste Rückgang wirkt sehr wie der „Handle“-Teil dieses Musters. In klassischer technischer Analyse ist dies keine Schwäche, sondern Verdauung.

Breaking 🚨: Solana price has formed a cup-and-handle pattern on the daily chart. The ongoing decline is part of the formation of the handle section. Third-party data shows that Solana transactions are soaring. pic.twitter.com/s2AZmgXOAY — CFN (@cryptoflairnews) January 19, 2026

Die Handle-Phase soll ungeduldige Käufer aussortieren. Sie driftet normalerweise nach unten oder seitwärts, ärgert alle und löst sich dann in Richtung des Haupttrends. Das garantiert nichts, erklärt aber, warum sich diese Korrektur noch nicht bedrohlich anfühlt.

Preisbewegung: Langweilig, und das ist gut

SOL handelt derzeit um $133, nachdem es die $142–145 Widerstandszone nicht halten konnte. Die heutige Bewegung war ein moderater Rückgang von etwa 3 %, wobei der Preis die untere Kanalunterstützung bei $130–132 testete. Das ist klassisches Konsolidieren nach einer starken Dezember-Rallye. Der RSI liegt bei rund 45, weder überkauft noch überverkauft, einfach neutral. Märkte leisten oft in dieser langweiligen Zone ihre beste Arbeit, bevor sie eine Richtung wählen.

$SOL 1D chart: Bearish pullback frm recent highs ~$142-145, curr ~$133.63 (-3.08% today), vol moderate w/ price retesting lower channel support ~$130-132 after failed breakout—classic consol after Dec rally, RSI neutral ~45 but below key EMAs signals short-term weakness. 📉 Pos… pic.twitter.com/cS5f48oqvE — Nfoz (@N_fozz) January 19, 2026

Überkomplizieren wir es nicht. Die $130-Marke ist die Linie im Sand für diese kurzfristige Struktur. Solange SOL darüber bleibt, sieht dies nach einer gesunden Korrektur innerhalb eines breiteren bullischen Rahmens aus. Ein klarer Bruch unter $130 würde den Ton schnell ändern. Das würde Solana nicht zerstören, aber wahrscheinlich die Konsolidierung verlängern und die Geduld aller testen.

Fehlgeschlagene Ausbrüche sind nicht immer schlecht

Die jüngste Ablehnung nahe $145 enttäuschte viele Trader. Aber fehlgeschlagene Ausbrüche, gefolgt von flachen Rückgängen, führen oft zu stärkeren zweiten Versuchen. Der Markt prüft im Grunde, ob die Käufer ernsthaft sind.

Bisher ist der Rückzug kontrolliert. Volumen moderat. Keine Panik. So sieht Stärke oft getarnt aus. Wer Krypto-Prognosen verfolgt, kennt dieses Muster: Starke Rallyes pausieren, schwache Hände werden ungeduldig, dann setzt der Preis entweder tiefer an oder überrascht alle mit Anstiegen. Solana befindet sich momentan genau in diesem unangenehmen Mittelfeld.

Institutionelle Rückenwinde werden schwer zu ignorieren

Eine der interessantesten Entwicklungen ist die Welle institutionellen Interesses. Berichten zufolge haben Solana-ETFs über Produkte von Bitwise und Fidelity mehr als 1 Milliarde Dollar Zuflüsse erlebt. Das ist kein Einzelhandelsglücksspiel, sondern geduldiges Kapital.

Darüber hinaus halten Unternehmens-Treasuries SOL, wie zum Beispiel Forward Industries, die Berichten zufolge Millionen von Token besitzen. Das ist bei Assets, von denen man annimmt, dass sie auf null fallen, nicht üblich.

Die bärische Seite: Ehrlich sein

Es gibt echte Risiken. Makroökonomischer Druck bleibt, mit geopolitischen Spannungen und einer allgemeinen Risikovermeidung in traditionellen Märkten. Solana liegt außerdem noch immer über 50 % unter seinem ATH 2025 nahe $294, was an die Volatilität erinnert.

Lange Liquidationen waren kürzlich stark, und die nachlassende Memecoin-Aktivität entzieht kurzfristig etwas Schwung. Nichts davon ist fatal, erklärt aber, warum der Preis nicht durch die Decke geht.

Meine Einschätzung: Das ist eine gesunde Korrektur

Hier ist meine ehrliche Einschätzung als jemand, der den Markt seit Jahren beobachtet: Dies sieht nach einer gesunden Korrektur innerhalb einer breiteren bullischen Struktur aus, nicht nach dem Beginn eines Zusammenbruchs. Das Chart kühlt ab, bricht nicht ein.

Ich sehe lieber, dass SOL eine Basis über $130 aufbaut, als auf $160 zu steigen und dann wieder abzustürzen. Langsame Stärke hält in der Regel länger. Solana bewegt sich nicht isoliert. Trader springen zwischen großen Coins, prüfen, welche Krypto zu kaufen ist, suchen nach der nächsten Story und vergleichen Plattformen. SOL ist immer Teil dieser Rotation.

Nicht jede bullische Story in Krypto dreht sich um eine einzelne Chain. Manchmal ist die breitere Technologiestory wichtiger als das einzelne Ticker-Symbol. Hier passt das nächste Stück. Manche Trends übergreifen.

Die kurzfristige Solana Prognose wirkt konstruktiv, aber nicht dringend. Preis korrigiert, Struktur hält, Fundamentals verbessern sich im Hintergrund. Ein Tagesabschluss deutlich unter $130, gefolgt von einer fehlgeschlagenen Rückeroberung, würde mich vorsichtiger stimmen. Das würde darauf hindeuten, dass dies mehr als nur ein Handle ist und eine tiefere Korrektur bevorsteht. Auf der Oberseite würde eine starke Rückeroberung der $145–147 Zone mein Vertrauen stärken, dass die Cup-and-Handle-Formation sich erfüllt.

Dies ist nicht der Moment für blinden FOMO oder blinde Angst. Es ist der Moment für Geduld, Beobachtung der Marken und das Chart seine Hand zeigen lassen. Manchmal beginnen die besten Trades, wenn scheinbar nichts passiert.

