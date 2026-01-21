Krypto Prognose: Make-or-Break für Ripple? Ein kritischer Moment

Momentan gibt der Markt XRP ungefähr einen Tag, um diese Zone zurückzuerobern und innerhalb seiner 14-monatigen Konsolidierungsphase auf den höheren Zeitrahmen zu bleiben. Der Tages-Chart ist bereits gebrochen, und der Drei-Tages-Chart steht kurz davor, dasselbe zu bestätigen. Das ist die Art von technischer Situation, die ruhige Märkte sehr emotional werden lässt.

Die $1,95 Linie im Sand

Seien wir ehrlich. Der Verlust von $1,95 ist kein kosmetisches Problem, es ist strukturell. Dieses Level fungierte monatelang als Boden, und Böden sind im Risikomanagement wichtiger als Decken. Darunter kippt die Tendenz bärisch. Darüber kann der Markt weiterhin argumentieren, dass nichts kaputt ist.

XRP Critical support at $1.95 has been lost. There are 18 hours for XRP to regain this price point to stay in its 14 month consolidation range on the 3 day chart – with the support already lost on the daily. Things look bearish here and the bias shifts to lower with a close… pic.twitter.com/T15734Tnpi — Guy on the Earth (@guyontheearth) January 21, 2026

Es gibt hier eine Echtzeit-Komponente. Je länger XRP unter $1,95 bleibt, desto mehr werden Trader dieses Level als Widerstand statt Unterstützung behandeln. Märkte haben die unangenehme Angewohnheit, sich an solche Dinge zu erinnern. Deshalb ist eine schnelle Rückeroberung nicht nur wünschenswert, sondern notwendig.

Der breitere Markt hilft nicht

Ein Zoom heraus zeigt eine schwere Umgebung. Aktien beginnen zu schwanken, Metalle liegen nahe Hochs, und Krypto insgesamt scheint eher ein weiteres Abwärtsbein als eine Erholungsrally zu bieten. Das ist kein guter Hintergrund für fragile Unterstützungstests.

Kontext ist immer wichtig. Charts handeln nicht isoliert. Das Best-Case-Szenario ist einfach: eine Umkehr von den aktuellen Levels und ein Tagesabschluss über $1,95. Das würde diesen Einbruch in einen fiesen Fakeout verwandeln und die kurzfristige Narrative zurücksetzen. Scheitert das, liegen die nächsten offensichtlichen Magnetpunkte bei $1,80 und dann bei den April-Tiefs nahe $1,61.

Wie das in das größere Krypto-Bild passt

Wer breitere Krypto-Prognosen betrachtet, bemerkt einen ähnlichen Ton über viele Charts hinweg. Das ist kein XRP-spezifisches Problem. Es ist ein Risk-Off-Moment für den gesamten Bereich. Wenn die Flut zurückgeht, bleiben selbst gute Schiffe stecken.

Brüche großer Unterstützungen lösen oft Zwangsverkäufe aus. Stops werden getroffen, Risikomanager greifen ein, und plötzlich bewegt sich der Preis schneller als die Logik. Das ist wahrscheinlich ein Teil dessen, was wir gerade sehen. Deshalb ist die schnelle Rückeroberung von Levels so mächtig. Sie fängt die späten Verkäufer ein.

Der 50-Wochen gleitende Durchschnitt: Ein wiederkehrender Faktor

Sprechen wir über das größere Zyklusmuster. Das XRP-Chart zeigt eine Sequenz, die mit unangenehmer Konsistenz wiederkehrt. Der 50-Wochen einfache gleitende Durchschnitt ist der zentrale Akteur in dieser Geschichte.