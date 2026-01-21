Krypto Prognose: Make-or-Break für Ripple? Ein kritischer Moment

Momentan gibt der Markt XRP ungefähr einen Tag, um diese Zone zurückzuerobern und innerhalb seiner 14-monatigen Konsolidierungsphase auf den höheren Zeitrahmen zu bleiben. Der Tages-Chart ist bereits gebrochen, und der Drei-Tages-Chart steht kurz davor, dasselbe zu bestätigen. Das ist die Art von technischer Situation, die ruhige Märkte sehr emotional werden lässt.
Die $1,95 Linie im Sand
Seien wir ehrlich. Der Verlust von $1,95 ist kein kosmetisches Problem, es ist strukturell. Dieses Level fungierte monatelang als Boden, und Böden sind im Risikomanagement wichtiger als Decken. Darunter kippt die Tendenz bärisch. Darüber kann der Markt weiterhin argumentieren, dass nichts kaputt ist.
XRP
Critical support at $1.95 has been lost.
There are 18 hours for XRP to regain this price point to stay in its 14 month consolidation range on the 3 day chart – with the support already lost on the daily.
Things look bearish here and the bias shifts to lower with a close… pic.twitter.com/T15734Tnpi
— Guy on the Earth (@guyontheearth) January 21, 2026
Es gibt hier eine Echtzeit-Komponente. Je länger XRP unter $1,95 bleibt, desto mehr werden Trader dieses Level als Widerstand statt Unterstützung behandeln. Märkte haben die unangenehme Angewohnheit, sich an solche Dinge zu erinnern. Deshalb ist eine schnelle Rückeroberung nicht nur wünschenswert, sondern notwendig.
Der breitere Markt hilft nicht
Ein Zoom heraus zeigt eine schwere Umgebung. Aktien beginnen zu schwanken, Metalle liegen nahe Hochs, und Krypto insgesamt scheint eher ein weiteres Abwärtsbein als eine Erholungsrally zu bieten. Das ist kein guter Hintergrund für fragile Unterstützungstests.
Kontext ist immer wichtig. Charts handeln nicht isoliert. Das Best-Case-Szenario ist einfach: eine Umkehr von den aktuellen Levels und ein Tagesabschluss über $1,95. Das würde diesen Einbruch in einen fiesen Fakeout verwandeln und die kurzfristige Narrative zurücksetzen. Scheitert das, liegen die nächsten offensichtlichen Magnetpunkte bei $1,80 und dann bei den April-Tiefs nahe $1,61.
Wie das in das größere Krypto-Bild passt
Wer breitere Krypto-Prognosen betrachtet, bemerkt einen ähnlichen Ton über viele Charts hinweg. Das ist kein XRP-spezifisches Problem. Es ist ein Risk-Off-Moment für den gesamten Bereich. Wenn die Flut zurückgeht, bleiben selbst gute Schiffe stecken.
Brüche großer Unterstützungen lösen oft Zwangsverkäufe aus. Stops werden getroffen, Risikomanager greifen ein, und plötzlich bewegt sich der Preis schneller als die Logik. Das ist wahrscheinlich ein Teil dessen, was wir gerade sehen. Deshalb ist die schnelle Rückeroberung von Levels so mächtig. Sie fängt die späten Verkäufer ein.
Der 50-Wochen gleitende Durchschnitt: Ein wiederkehrender Faktor
Sprechen wir über das größere Zyklusmuster. Das XRP-Chart zeigt eine Sequenz, die mit unangenehmer Konsistenz wiederkehrt. Der 50-Wochen einfache gleitende Durchschnitt ist der zentrale Akteur in dieser Geschichte.
The XRP chart highlights a pattern that repeats in every major cycle.
The white line is the 50-week simple moving average.
Each cycle follows the same sequence: the price breaks below the 50-week moving average, then retests it from below, the retest fails, followed by a more… pic.twitter.com/l7NZseqC1J
— Laura (@ItsLauraHere_) January 20, 2026
Warum dieser Durchschnitt so wichtig ist
Wenn XRP unter dem 50-Wochen-Durchschnitt liegt, hat sich der langfristige Trend effektiv bärisch gedreht. Dieser Durchschnitt hört auf, ein Boden zu sein, und wirkt wie eine Decke. Das ist keine Theorie, das ist ein Muster, das mehrfach aufgetreten ist. Geschichte wiederholt sich nicht perfekt, aber sie reimt sich oft laut.
Momentan ist XRP wieder auf der falschen Seite dieser 50-Wochen-Linie. Das bedeutet nicht, dass ein Zusammenbruch garantiert ist. Es bedeutet nur, dass Rallyes mit Skepsis betrachtet werden sollten, bis das Gegenteil bewiesen ist. In Bärenphasen ist Hoffnung die teuerste Emotion.
Was den mittelfristigen Ton ändern würde
Eine nachhaltige Bewegung über den 50-Wochen-Durchschnitt wäre ein großes Ereignis. Kein Docht. Kein eintägiges Wunder. Ein echtes Halten. Bis das passiert, ist jede Erholung nur eine Erholung.
Mit Leitfäden zum Krypto-Kauf und endlosen Listen der besten Krypto-Börsen kann Kapital sehr schnell fließen. Diese Geschwindigkeit verstärkt sowohl Erholungen als auch Zusammenbrüche. Sie bedeutet auch, dass emotionale Bewegungen übertrieben werden.
Halten versus Handeln
Mehr Investoren denken über Verwahrung und langfristige Lagerung nach, weshalb Krypto-Wallet-Vergleiche immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das schafft einen gespaltenen Markt: Einige handeln jeden Swing, andere halten einfach. Momentan kontrollieren die Trader das Geschehen.
Sobald ein wichtiges Level bricht, wird es typischerweise von unten erneut getestet. Genau in dieser Zone flirtet XRP gerade. Der Markt stellt eine einfache Frage: War $1,95 echte Unterstützung oder nur eine vorübergehende Pause? Die Antwort wird nicht philosophisch sein. Sie wird in Kerzen gedruckt.
Dies ist nicht der Moment für heroische Calls. Es ist der Moment für klare Invalidation Levels und bescheidene Positionsgrößen. Das Chart ist volatil, und Volatilität bestraft Vertrauen ohne Disziplin. Überleben kommt zuerst. Immer.
Hier ist die klare Schlussfolgerung zur XRP Prognose. Der Markt steht an einem echten Entscheidungspunkt, und der technische Schaden unter $1,95 ist ernst, aber noch nicht irreversibel. Eine schnelle Rückeroberung könnte die Narrative wieder neutralisieren, während ein Scheitern wahrscheinlich den Weg zu $1,80, $1,61 und möglicherweise viel tiefer öffnet. Ich glaube weiterhin, dass XRP sich im größeren Bild erholen kann. Aber hier und jetzt gilt: Das Chart ist schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist.