Krypto Prognose: XRP unter Spannung? Die Ruhe vor dem Move

Das Wichtigste in Kürze

XRP befindet sich kurzfristig in einer ausgeprägten Seitwärtsphase unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 2 Dollar.

Das Handelsvolumen ist niedrig, die Marktteilnehmer wirken ermüdet, und klare Impulse fehlen.

Gleichzeitig zeigen technische Indikatoren auf Tagesbasis eine nachlassende Abwärtsdynamik, was auf eine mögliche Bodenbildung hindeutet.

Rücksetzer in den Bereich um 1,85 Dollar gelten als Teil der Konsolidierung und nicht als strukturelle Schwäche.

Solange zentrale Unterstützungen halten, überwiegt Geduld gegenüber Aktionismus.

Der Markt wirkt komprimiert, nicht gebrochen, und bereitet möglicherweise eine Richtungsentscheidung vor.

Lass uns das ruhig aufschlüsseln. Kein Hype, keine Panik, nur Struktur, Indikatoren und das, was sich meiner Ansicht nach kurzfristig tatsächlich entfaltet.

XRP Tageschart zeigt Kurs unter 2 Dollar festgefahren

Der XRP Tageschart erzählt eine vertraute Geschichte. Der Kurs wird wiederholt unterhalb von 2 Dollar zurückgewiesen und driftet weiter seitwärts, während Trader auf eine klare Richtung warten. Das Momentum ist dünn, und die Feiertagsbedingungen entziehen dem Markt sichtbar die Beteiligung.

Diese Art von Kompression ist nicht aufregend, aber ehrlich. Ohne frisches Volumen oder einen narrativen Wandel dürfte XRP vorerst unter 2 Dollar gedeckelt bleiben. Das habe ich schon zuvor gesagt, und dabei bleibe ich.

$XRP 1 Day Chart –

What I've been saying the past few days still stands. Price will be staying below $2 until after the holidays. We may also dip back down to the $1.85 range Without volume or a catalyst to drive volume we are just stuck for now pic.twitter.com/6F1rt2dYDr — J.J.R. Wulf (@iPsycoWulf) December 22, 2025

Aus kurzfristiger Handelsperspektive belohnt dieses Umfeld Geduld. Ausbrüchen hinterherzulaufen ist hier riskant, insbesondere wenn aktuelle Krypto Prognosen im gesamten Markt gemischte Signale senden.

Möglicher Rücksetzer in Richtung der Unterstützung bei 1,85 Dollar

Ein kurzer Rückgang in Richtung 1,85 Dollar bleibt möglich. Diese Zone hat in Phasen mit geringem Volumen als weicher Magnet fungiert und zieht den Kurs weiterhin an, wenn das Momentum nachlässt. Es handelt sich nicht um ein Breakdown Niveau, eher um eine Art Druckablass.

Das würde die Struktur nicht entkräften. Im Gegenteil, ein kontrollierter Rücksetzer in den Bereich um 1,85 Dollar könnte Indikatoren zurücksetzen und eine gesündere Basis schaffen. Märkte müssen oft Luft holen, bevor sie sich bewegen.

Aus meiner Sicht ist die Angst vor kleinen Rücksetzern hier fehl am Platz. Solange 1,75 Dollar nicht klar unterschritten wird, sieht das weiterhin nach Konsolidierung und nicht nach Zusammenbruch aus.

Volumen ist der fehlende Bestandteil

Seien wir ehrlich. XRP steckt fest, weil Volumen fehlt. Ohne Volumen bewegt sich der Preis nicht weit, egal wie gut der Chart aussieht. Das ist einfache Marktphysik.

Derzeit sind Käufer nicht aggressiv und Verkäufer nicht verzweifelt. Das erzeugt das langweilige seitliche Mahlen, über das sich alle beschweren. Dennoch gehen langweilige Phasen oft scharfen Bewegungen voraus.

Wer fragt, wo man Krypto kaufen sollte, sollte sich daran erinnern, dass Timing wichtiger ist als Emotion. In Phasen der Langeweile einzusteigen ist meist klüger als in Phasen der Aufregung.

Tägliche Indikatoren zeigen nachlassende Verkäuferkontrolle

Hier wird es interessant. Auf dem Tageschart schwächt sich das Abwärtsmomentum klar ab. Der Preis drückt zwar noch nach unten, aber die Indikatoren erzählen eine andere Geschichte.

Der Stochastic RSI hat bereits nach oben gedreht. Auch der MACD beginnt nach oben zu krümmen, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck schnell nachlässt. Diese Divergenz ist relevant.

🚨 On the daily chart, $XRP’s downside momentum is breaking. Price is still pressing lower, but Stoch RSI and MACD have already turned up — sellers are losing control. Trend reversal incoming! pic.twitter.com/VQ0fOFB17k — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) December 22, 2025

Meiner Erfahrung nach folgt häufig eine Umkehr, wenn Indikatoren vorauslaufen und der Preis hinterherhinkt. Nicht sofort, aber schrittweise. So ändern Trends leise ihre Richtung.

Anzeichen für eine Trendwende bauen sich langsam auf

Noch keine Feuerwerke. Aber das Fundament entsteht. Wenn Momentum Indikatoren kippen, während der Preis seitwärts bleibt, ist das meist ein Vorläufer und kein Zufall. Verkäufer wirken müde.

Das bedeutet nicht, dass XRP morgen explodiert. Es bedeutet, dass das Abwärtsrisiko schrumpft, während die Aufwärtsoptionen wachsen. Das ist ein wichtiger Unterschied.

Kurzfristige Trader sollten auf ein sauberes höheres Tief achten. Langfristige Halter kennen diesen Rhythmus bereits und bleiben wahrscheinlich gelassen.

Psychologischer Widerstand bei 2 Dollar dominiert weiterhin

Die Marke von 2 Dollar ist nicht nur technisch. Sie ist psychologisch. Trader verankern dort Emotionen, und Algorithmen lieben dieses Niveau. Jede Zurückweisung verstärkt seine Bedeutung.

Ein überzeugender Ausbruch über 2 Dollar erfordert Volumen, nicht Hoffnung. Ein kurzer Docht darüber reicht nicht aus. Der Markt braucht Überzeugung.

Bis dahin wird XRP wahrscheinlich in einer Range bleiben. Das ist frustrierend, aber Ranges sind die Phasen, in denen leise akkumuliert wird. XRP bewegt sich nicht isoliert. Bitcoin Dominanz, makroökonomische Stimmung und ETF Zuflüsse beeinflussen das kurzfristige Verhalten. Derzeit sind die breiteren Kryptomärkte unentschlossen. Diese Unentschlossenheit überträgt sich auf XRP. Kapital rotiert selektiv und bevorzugt Volatilität an anderer Stelle. XRP wartet auf seinen Moment.

Erschöpfung bei Retail Tradern ist offensichtlich

Retail Trader wirken erschöpft. Die Diskussionen in sozialen Medien sind abgeflaut. Das Suchinteresse ist gedämpft. Ironischerweise verbessern sich die Bedingungen oft genau dann. Märkte bestrafen Euphorie und belohnen Langeweile. Wenn niemand schreit, hört smartes Kapital meist genauer zu. Aus meiner Perspektive stützt diese Müdigkeit eher die These einer Bodenbildung als die eines unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruchs.

Kurzfristige Strategie Geduld statt Vorhersage

Den exakten Tag eines Ausbruchs vorhersagen zu wollen ist sinnlos. Struktur ist wichtiger als Timing. Solange 1,85 Dollar hält und die Indikatoren konstruktiv bleiben, ist das Risiko definiert.

Für aktive Trader ergibt gestaffeltes Vorgehen mehr Sinn als Alles oder Nichts Einstiege. Für passive Halter schreit hier nichts nach einem Notfall. Die Nutzung solider Tools und sicherer Verwahrung, insbesondere nach dem Vergleich von Krypto Wallets, ist wichtiger als das Starren auf Fünf Minuten Kerzen.

Meine Einschätzung zur XRP Prognose

Hier meine ehrliche Meinung. XRP steckt fest, ist aber nicht schwach. Der Markt wirkt komprimiert, nicht kaputt. Die Indikatoren deuten darauf hin, dass Verkäufer die Kontrolle verlieren, auch wenn der Preis noch nicht reagiert hat.

Ich sehe keinen starken Grund, Kurse unter 1,80 Dollar ohne einen breiteren Marktschock zu erwarten. Gleichzeitig sehe ich keinen sauberen Ausbruch über 2 Dollar, solange das Volumen nicht zurückkehrt. Das ist die Realität.

Kurzfristig dürfte XRP zwischen 1,85 und 2,00 Dollar pendeln. Wenn diese Range schließlich bricht, könnte die Bewegung diejenigen überraschen, die zu früh gelangweilt ausgestiegen sind.

Die XRP Prognose ist derzeit nicht dramatisch, und das ist in Ordnung. Ruhige Märkte bauen Fundamente, keine Schlagzeilen. Die Indikatoren verbessern sich, das Abwärtsmomentum lässt nach, und Geduld wird auf die Probe gestellt.

Dass der Preis unter 2 Dollar bleibt, fühlt sich frustrierend an, aber Frustration geht oft Chancen voraus. Ich sehe lieber dieses langsame Mahlen als rücksichtslose Volatilität. Vorerst wartet XRP. Und im Krypto Markt dauern Wartephasen selten ewig.

