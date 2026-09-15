Das britische Oberhaus hat der Regierung eine Niederlage zugefügt: Mit 194 zu 138 Stimmen nahmen die Lords am 9. September einen Änderungsantrag an, der das Finanzministerium zur Ausarbeitung einer nationalen Strategie für digitale Vermögenswerte verpflichten soll. Der Vorstoß erhöht den politischen Druck auf Großbritannien, seinen Umgang mit Krypto-Assets, Stablecoins und tokenisierten Finanzprodukten zu schärfen, während die EU und die USA ihre eigenen Rahmenwerke bereits vorantreiben.

Inhalt der Maßnahme: Auftrag an das Finanzministerium

Der Änderungsantrag zum Financial Services and Markets Bill verpflichtet das Finanzministerium, innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes eine nationale Digital-Asset-Strategie auszuarbeiten, zu veröffentlichen und dazu Konsultationen durchzuführen. Erfasst werden sollen Krypto-Assets, qualifizierte Stablecoins, digitale Zentralbankwährungen, tokenisierte Wertpapiere und andere digitale Finanzanlagen.

Zusätzlich soll das Ministerium den Zugang zu Bank-, Zahlungs- und Abwicklungsdiensten prüfen sowie die Risiken für Wettbewerb und Innovation bewerten, die entstehen, wenn solche Dienste eingestellt werden. Eingebracht wurde der Antrag von der konservativen ehemaligen Finanzministerin Baroness Neville-Rolfe. Wichtig bleibt: Der Änderungsantrag ist noch kein Gesetz, sondern ein parlamentarischer Auftrag im laufenden Verfahren.

Geopolitischer Wettlauf um Krypto-Regeln

Der Vorstoß fällt in eine Phase, in der andere große Märkte ihre Rahmenwerke bereits gefestigt haben. Das MiCA-Regime der EU trat am 30. Dezember 2024 vollständig in Kraft und zeigt, wie eine fehlende oder verzögerte nationale Kryptoaufsicht institutionelle Folgen haben kann. In den USA schuf der GENIUS Act im Juli 2025 einen bundesweiten Rahmen für Zahlungs-Stablecoins, während umfassendere Gesetze zur Marktstruktur, darunter der CLARITY Act, im Senat weiter diskutiert werden.

Bestehender britischer Regulierungsrahmen

Die Abstimmung bedeutet nicht, dass Großbritannien ohne Regulierungsrahmen auskommt. Die FCA legte am 30. Juni die Vorschriften für ihr neues Krypto-Asset-Regime endgültig fest; die Zulassungsstelle soll am 30. September 2026 starten, das Regime selbst am 25. Oktober 2027 in Kraft treten. Der Änderungsantrag der Lords zielt jedoch auf etwas Umfassenderes: eine Strategie, die Regulierung, Tokenisierung, Zahlungsinfrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit verknüpft – parallel dazu hat die Regierung zuletzt einem neuen Innovationsmandat der Bank of England für Zahlungsverkehr und Stablecoins zugestimmt.

Nächste Schritte und offene Fragen

Der Financial Services and Markets Bill befindet sich weiterhin im Parlament; die dritte Lesung im Oberhaus war für den 15. September angesetzt, bevor der Entwurf ins Unterhaus geht. Offen bleibt, ob der Änderungsantrag in dieser Form Bestandteil des endgültigen Gesetzes wird und wie das Finanzministerium die geforderte Strategie mit dem bereits laufenden parlamentarischen Prozess und dem FCA-Regime verzahnen würde.

Bedeutung für Anleger im DACH-Raum

Für Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz ergeben sich aus der Primärquelle keine unmittelbaren Änderungen. Indirekt kann die britische Entscheidung jedoch die regulatorische Ausrichtung eines wichtigen europäischen Finanzplatzes bei Krypto-Assets, Stablecoins und tokenisierten Wertpapieren beeinflussen – konkrete Folgen für Produktverfügbarkeit oder Marktzugang lassen sich daraus aktuell nicht ableiten.

Fazit

Das Abstimmungsergebnis von 194 zu 138 Stimmen markiert deutlichen politischen Druck, aber noch keine fertige Strategie. Der entscheidende nächste Meilenstein ist die weitere Behandlung des Financial Services and Markets Bill im Oberhaus und anschließend im Unterhaus.

Kryptoinvestments unterliegen erheblichen Kursschwankungen und regulatorischen Unsicherheiten; wer sich mit vergleichbaren Regulierungsprozessen etwa in den USA vertraut macht, kann eigene Entscheidungen fundierter treffen.