Krypto-Studie sieht Rückgang im Q1 2026: Das sind die Gründe

Das Wichtigste in Kürze

Krypto-Adoption schwächelt im Q1, Retail-Aktivität ist rückläufig.

Regionale Nutzung von Kryptowährungen unterscheidet sich zunehmend.

Geopolitische Krisen zeigen Relevanz von Kryptowährungen.

Krypto-Adoption bleibt ein langfristiger Wachstumstrend – doch kurzfristig verläuft sie alles andere als linear. Neue Daten zeigen, dass sich Nutzung und Kapitalströme zyklisch entwickeln, stark beeinflusst von Makrobedingungen, Regulierung und geopolitischen Ereignissen.

Gerade diese Schwankungen machen den Markt jedoch besonders spannend: In Phasen der Schwäche entstehen oft die Trends von morgen, während sich strukturelle Verschiebungen frühzeitig erkennen lassen.

Eine neue Studie von TRM Labs liefert nun detaillierte Einblicke in die globale Nutzung im ersten Quartal 2026 – und zeigt klar: Trotz Rückgängen entwickelt sich der Markt weiter, differenziert sich regional und bringt neue Narrative hervor.

Globale Krypto-Adoption unter Druck – aber strukturell intakt

Die aktuelle Analyse von TRM Labs zeigt zunächst eine klare Abschwächung der globalen Krypto-Aktivität. Im ersten Quartal 2026 lag das gesamte Retail-Volumen bei rund 979 Milliarden US-Dollar und damit etwa 11 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Bereits im vierten Quartal 2025 war ein deutlicher Rückgang zu beobachten, sodass sich nun die stärkste zweifache Kontraktion seit dem Bärenmarkt 2022 ergibt.

Diese Entwicklung ist jedoch in erster Linie auf makroökonomische Faktoren zurückzuführen. Steigende Zinsen, ein starker US-Dollar und eine insgesamt restriktivere Geldpolitik haben das Risikoverhalten global verändert. In solchen Phasen nimmt die Aktivität von Privatanlegern typischerweise ab, was sich direkt in den Handelsvolumina widerspiegelt. Parallel dazu verlor auch Bitcoin im betrachteten Zeitraum deutlich an Wert, was die enge Verknüpfung zwischen Krypto-Märkten und globaler Liquidität erneut unterstreicht.

Dennoch zeigt sich in der Studie klar, dass diese Rückgänge Teil eines bekannten Zyklus sind. Krypto reagiert zunehmend ähnlich wie andere Risikoanlagen auf makroökonomische Veränderungen, ohne dass dadurch der langfristige Wachstumstrend infrage gestellt wird.

Ländervergleich: Unterschiedliche Dynamiken prägen den Markt

Ein genauer Blick auf die einzelnen Länder offenbart deutliche Unterschiede in der Entwicklung der Krypto-Adoption. Die Vereinigten Staaten bleiben mit Abstand der größte Markt und verzeichnen weiterhin das höchste Handelsvolumen, obwohl auch hier ein Rückgang zu beobachten ist. Ähnlich verhält es sich in anderen entwickelten Volkswirtschaften wie Südkorea, dem Vereinigten Königreich oder Deutschland, die allesamt deutliche Rückgänge im Jahresvergleich aufweisen.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Krypto in diesen Regionen stark von spekulativer Nachfrage getrieben ist. In Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit oder steigender Opportunitätskosten sinkt die Bereitschaft, in risikoreiche Anlagen zu investieren, was sich unmittelbar auf das Handelsvolumen auswirkt.

Im Gegensatz dazu zeigen viele Schwellenländer eine deutlich robustere Entwicklung. Indien etwa verzeichnet nur einen vergleichsweise geringen Rückgang und bleibt damit stabiler als viele westliche Märkte. Besonders auffällig ist die Türkei, die sogar ein Wachstum erzielen konnte und im Ranking weiter aufgestiegen ist.

Diese Unterschiede lassen sich vor allem durch die Funktion von Kryptowährungen erklären. Während sie in entwickelten Märkten häufig als Anlageinstrument genutzt werden, dienen sie in vielen Schwellenländern als Alternative zu instabilen Währungen oder eingeschränkten Finanzsystemen.

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Stablecoins als Fundament der Nutzung

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die zunehmende Bedeutung von Stablecoins im globalen Krypto-Ökosystem. Insbesondere in wirtschaftlich angespannten Regionen zeigt sich, dass diese digitalen Währungen eine zentrale Rolle im Alltag spielen.

Ein besonders eindrückliches Beispiel liefert Venezuela. Dort wird der Großteil der Krypto-Aktivität über Stablecoins abgewickelt, wobei USDT eine dominierende Rolle einnimmt. Rund 90 Prozent der Peer-to-Peer-Angebote entfallen auf diesen Token.

Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis struktureller Probleme im traditionellen Finanzsystem. Eine schwache Landeswährung, hohe Inflation und eingeschränkter Zugang zu internationalen Zahlungsströmen führen dazu, dass Stablecoins als digitales Pendant zum US-Dollar genutzt werden.

Damit wird deutlich, dass Krypto-Adoption zunehmend von realen Anwendungsfällen geprägt ist. In solchen Märkten geht es weniger um Spekulation, sondern vielmehr um den Zugang zu stabilen Werten und funktionierenden Zahlungssystemen.

EUR-Stablecoins gewinnen an Bedeutung

Neben der Dominanz von US-Dollar-basierten Stablecoins zeigt die Studie auch eine bemerkenswerte Entwicklung im europäischen Raum. Euro-basierte Stablecoins verzeichnen ein starkes Wachstum und konnten ihr Volumen innerhalb von gut einem Jahr um ein Vielfaches steigern.

Von einem vergleichsweise niedrigen Ausgangsniveau Anfang 2025 stieg das monatliche Volumen bis März 2026 auf rund 777 Millionen US-Dollar an.

Obwohl dieser Markt im Vergleich zu USD-Stablecoins weiterhin klein ist, deutet die Dynamik auf eine strukturelle Veränderung hin. Insbesondere regulatorische Klarheit durch neue europäische Rahmenwerke sowie eine stärkere Integration in bestehende Finanzsysteme scheinen das Wachstum zu fördern.

Darüber hinaus könnte auch die zunehmende Unsicherheit rund um die globale Rolle des US-Dollars eine Rolle spielen. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass Marktteilnehmer beginnen, alternative Währungsräume stärker zu berücksichtigen.

Geopolitik beeinflusst die Krypto-Nutzung zunehmend

Ein weiterer zentraler Aspekt der Studie ist der Einfluss geopolitischer Entwicklungen auf die Krypto-Adoption. Besonders deutlich wird dies am Beispiel Iran, wo die Handelsvolumina in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen sind.

Verstärkte Sanktionen, regulatorische Eingriffe und infrastrukturelle Einschränkungen haben dazu geführt, dass der Zugang zu Krypto erschwert wurde und die Aktivität deutlich nachließ. Gleichzeitig bleibt Krypto dennoch ein wichtiger Bestandteil des Finanzsystems, insbesondere als Zugang zu internationalen Werten in einem isolierten Marktumfeld.

Diese Entwicklungen zeigen, dass Kryptowährungen zunehmend auch im geopolitischen Kontext eine Rolle spielen. Sie dienen nicht nur als Anlageklasse, sondern auch als Werkzeug, um wirtschaftliche Einschränkungen zu umgehen oder alternative Finanzstrukturen zu schaffen.

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Fazit: Regionale Unterschiede prägen die Zukunft

Die TRM-Studie verdeutlicht, dass sich der Kryptomarkt in einer Phase der Neuorientierung befindet. Während die globalen Volumina kurzfristig rückläufig sind, entwickeln sich Nutzung und Adoption zunehmend unterschiedlich je nach Region.

In entwickelten Märkten dominiert weiterhin die spekulative Nutzung, die stark von makroökonomischen Bedingungen abhängt. In vielen Schwellenländern hingegen etabliert sich Krypto als funktionale Alternative zu bestehenden Finanzsystemen. Gleichzeitig gewinnen Stablecoins weiter an Bedeutung und bilden die Grundlage für zahlreiche Anwendungen.

Langfristig bleibt der Trend eindeutig positiv. Die aktuelle Schwächephase ist Teil eines größeren Zyklus, in dem sich der Markt weiterentwickelt und neue Strukturen herausbildet. Gerade diese Übergangsphasen sind es, in denen die entscheidenden Innovationen entstehen und die Grundlage für die nächste Wachstumsphase gelegt wird.

„Die Aktivitäten weichen von Land zu Land voneinander ab. In entwickelten Märkten sind die Volumina aufgrund strengerer finanzieller Bedingungen zurückgegangen, während in Schwellen- und Hochrisikoumgebungen die Nachfrage widerstandsfähiger bleibt – getrieben durch den Bedarf an alternativer Finanzinfrastruktur.“