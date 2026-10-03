Die Independent Community Bankers of America (ICBA) hat das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) wegen der Vergabe nationaler Trustbank-Lizenzen an Krypto-Unternehmen verklagt. Wie CoinDesk am 2. Oktober 2026 berichtete, wirft die Bankengruppe der US-Aufsichtsbehörde vor, ihre gesetzlichen Befugnisse zu überschreiten – ein Konflikt, der den Zugang von Kryptofirmen zum Bankensystem und den Wettbewerb mit kleineren Banken berührt.

Krypto-Trust-Charter im Zentrum des Rechtsstreits

Das OCC ist befugt, nationale Trustbank-Lizenzen zu vergeben. Die ICBA beanstandet, dass die Behörde diese Befugnis nutze, um Krypto-Unternehmen in das US-Bankensystem zu integrieren. Nach Darstellung der Gruppe seien umfangreiche neue Befugnisse zur Gründung nationaler Trustbanken nicht durch den National Bank Act gedeckt.

Hauptsitz des Office of the Comptroller of the Currency

Der zentrale Streitpunkt ist die unterschiedliche regulatorische Behandlung: Die ICBA argumentiert, Krypto-Trusts unterlägen nicht denselben Standards wie Community-Banken und verschafften sich dadurch einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Die im Bericht beschriebenen Trust-Unternehmen bieten demnach keine klassischen Bargeld-Einlagenkonten an, für die eine Versicherung durch die Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) vorgesehen und vorgeschrieben ist. Das unterscheidet ihre Angebote von einem wesentlichen Teil des traditionellen Bankgeschäfts, beantwortet aber nicht die grundsätzliche Frage, welche Aufsicht für ihre übrigen Aktivitäten gelten sollte.

Der Streit fügt sich in die Debatte über den Zugang zur regulierten Verwahrung digitaler Vermögenswerte ein. Trustbank-Lizenzen für Bitcoin- und Stablecoin-Dienstleistungen stehen dabei für einen möglichen Einstieg in das US-Banken- und Zahlungssystem, ohne dass ein Anbieter zwangsläufig das Geschäftsmodell einer klassischen Geschäftsbank verfolgt.

Bankenverbände fordern gleiche Aufsichtsmaßstäbe

ICBA-Präsidentin und CEO Rebeca Romero Rainey verweist laut dem Bericht auf Unterschiede bei Kapital- und Liquiditätsanforderungen, Aufsicht sowie FDIC-Versicherung. Die Gruppe sieht darin eine Schieflage zulasten kleiner Banken. Das OCC erklärte gegenüber CoinDesk, es äußere sich nicht zu laufenden Rechtsstreitigkeiten.

Auch das Bank Policy Institute (BPI) spricht sich laut dem Bericht für gleiche Regeln und Verantwortlichkeiten bei vergleichbaren Tätigkeiten aus. Der Verband unterstützt demnach Innovationen im regulierten Bankensystem, hält Trust-Lizenzen aber für ungeeignet, wenn Unternehmen traditionelle Bankgeschäfte betreiben wollen; dafür sollten sie vollständige Banklizenzen anstreben. Die Debatte über regulierte Krypto-Verwahrung zeigt, wie eng der Marktzugang mit der Frage verknüpft ist, welche Auflagen für Anbieter gelten.

Der Bericht nennt Protego und Erebor als auf Kryptowährungen ausgerichtete Trust-Unternehmen sowie Coinbase, Circle und Crypto.com im Zusammenhang mit Trust-Gesellschaften. Auch World Liberty Financial und die neu gegründete OpenReserve Bank werden im Kontext jüngerer Charter-Entwicklungen erwähnt. Welche rechtliche Bedeutung diese Beispiele für den konkreten Streit haben, lässt sich aus den berichteten Angaben nicht ableiten.

Gerichtliche Behandlung entscheidet über den weiteren Kurs

Offen ist, ob das Gericht die OCC-Praxis bestätigt, begrenzt oder aufhebt. Eine Entscheidung könnte die weitere Vergabe nationaler Trust-Charter an Krypto-Unternehmen beeinflussen und damit auch für traditionelle Institute relevant werden, die in die Verwahrung digitaler Vermögenswerte einsteigen wollen. Konkrete Klageanträge oder ein Termin für den nächsten Verfahrensschritt sind im Bericht nicht genannt.

Damit steht nicht nur die Auslegung der Befugnisse des OCC zur Debatte, sondern auch die Frage, ob für ähnliche Bankaktivitäten einheitliche Wettbewerbs- und Aufsichtsstandards gelten. Der nächste maßgebliche Schritt ist die weitere gerichtliche Behandlung der Klage; ein Ausgang ist derzeit offen.

Finanzdienstleister müssen je nach Angebot KYC-Pflichten erfüllen. Die regulatorische Behandlung der Krypto-Verwahrung bleibt ein wichtiger Faktor, ersetzt aber keine individuelle Prüfung von Risiken und Anbieterbedingungen.