Krypto-Wale verkaufen Ethereum: Crash auf 1000 Dollar?

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum testet aktuell eine mehrjährige Unterstützung zum vierten Mal.

Mehrere wichtige Kurslevel wurden auf Wochenbasis bereits verloren.

Ein Bruch der Trendlinie könnte neue Verkäufe auslösen.

Ethereum steht aktuell massiv unter Druck. Der Kurs ist auf rund 1.500 US-Dollar gefallen und notiert damit fast 70 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die Dynamik bleibt schwach, während Anleger weiterhin Kapital aus dem Markt abziehen.

Von einer nachhaltigen Erholung ist bislang wenig zu sehen. Vielmehr dominieren Unsicherheit, fehlende Nachfrage und ein insgesamt negatives Sentiment. Besonders kritisch: Selbst langfristig bullische Investoren werden zunehmend vorsichtiger.

Neue On-Chain-Daten deuten nun darauf hin, dass ausgerechnet die größten Ethereum-Wallets ihre Bestände in den vergangenen Monaten deutlich reduziert haben. Das sorgt für zusätzlichen Verkaufsdruck und nährt die Sorge, dass der Bärenmarkt noch nicht abgeschlossen ist.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

Ethereum-Wale reduzieren ihre Bestände drastisch – Warnsignal für ETH?

Neue Daten von Alphractal zeigen eine auffällige Entwicklung bei den größten Ethereum-Investoren. Die Wallet-Gruppe mit Beständen zwischen 100.000 und 1 Million ETH hält aktuell nur noch rund 11,04 Millionen ETH. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerfassung und markiert einen historischen Tiefstand für diese wichtige Investorengruppe.

Besonders bemerkenswert ist der langfristige Trend. Anfang 2022 kontrollierte diese Kohorte noch rund 28,8 Millionen ETH. Damit haben die großen Wallets innerhalb von etwas mehr als vier Jahren rund 17,8 Millionen ETH beziehungsweise etwa 62 Prozent ihrer Bestände abgebaut. Allein seit Mitte 2025 halbierte sich der Bestand von etwa 22 Millionen ETH auf die aktuellen 11 Millionen ETH.

Die Analyse ist deshalb relevant, weil diese Wallets typischerweise institutionelle Anleger, große Fonds oder sogenannte Krypto-Wale repräsentieren. Während viele Marktteilnehmer auf steigende Kurse hoffen, zeigen die Daten, dass große Kapitalhalter über einen langen Zeitraum hinweg ihre Ethereum-Positionen reduziert haben. Auffällig ist zudem, dass diese Verkäufe nicht nur während Kurseinbrüchen stattfanden, sondern auch während mehrerer Aufwärtsbewegungen.

The Ethereum 100K–1M ETH balance cohort just printed 11.04M ETH — the lowest reading on the entire chart history.

Framework note: this metric tracks the total ETH supply held by addresses with balances between 100,000 and 1,000,000 native units. The cohort represents large whale… pic.twitter.com/jLC8iKNAiy — Alphractal (@Alphractal) June 6, 2026

Das spricht zunächst für eine anhaltende Distribution. Große Investoren könnten die Erholungen genutzt haben, um schrittweise Positionen abzubauen. Genau dieses Verhalten gilt in der technischen Marktanalyse häufig als bearishes Signal, da es auf fehlendes Vertrauen großer Marktteilnehmer in kurzfristig steigende Kurse hindeuten kann.

Allerdings gibt es auch eine alternative Interpretation. Ein Teil der ETH könnte in Staking-Protokolle, Restaking-Lösungen, Smart Contracts oder ETF-Verwahrung verschoben worden sein. In diesem Fall würde die Statistik sinkende Wallet-Bestände anzeigen, ohne dass tatsächlich Verkaufsdruck entstanden ist. Dennoch bleibt die Entwicklung auffällig: Die größten Ethereum-Wallets halten heute so wenig ETH wie noch nie zuvor. In einem ohnehin schwachen Marktumfeld dürfte diese Entwicklung die Sorgen vieler Anleger zusätzlich verstärken.

Ethereum unter Druck: Bricht jetzt die letzte große Unterstützung?

Während einige Analysten bei Ethereum auf eine mögliche Bodenbildung hoffen, hat sich das technische Bild zuletzt deutlich eingetrübt. Auf Wochenbasis wurden wichtige Unterstützungszonen bereits unterschritten, was die Marktstruktur erheblich belastet. Besonders problematisch: Die Käufer konnten mehrere relevante Preisbereiche nicht verteidigen, wodurch sich das Momentum klar auf die Seite der Verkäufer verlagert hat.

🐋 WHALE WATCH: Ethereum is at the most important level of the year. Look at the weekly chart in right now. We are coming down for the fourth macro retest of this massive trendline. Every previous touch resulted in a huge bounce.

Do you think support holds ? pic.twitter.com/OfVm2nsbu8 — Whale Factor (@WhaleFactor) June 4, 2026

Der viel beachtete langfristige Aufwärtstrend verläuft aktuell im Bereich von rund 1.800 US-Dollar und wird nun bereits zum vierten Mal getestet. Zwar führten die vorherigen Berührungen dieser Trendlinie jeweils zu kräftigen Erholungen, doch mit jedem weiteren Test steigt das Risiko eines nachhaltigen Bruchs. Technische Analysten sprechen hier häufig von einer Abschwächung der Unterstützung, da Kaufinteresse und Liquidität zunehmend absorbiert werden.

Sollte Ethereum die aktuelle Zone nicht verteidigen können, wären weitere Abgaben durchaus denkbar. In einem ohnehin schwachen Marktumfeld könnte dies zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen und Anleger weiter verunsichern. Gleichzeitig bleibt die Trendlinie eine der wichtigsten Unterstützungen des gesamten Zyklus. Ein erfolgreicher Halt würde daher das Potenzial für eine deutliche Gegenbewegung eröffnen. Kurzfristig dominiert jedoch die Vorsicht, da Ethereum zuletzt mehrere wichtige Levels verloren hat und das Chartbild dadurch klar angeschlagen wirkt.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Glassnode-Metrik signalisiert nachlassende Netzwerkdynamik

Die von Glassnode beobachtete Kennzahl „Active Address Momentum“ liefert aktuell eher vorsichtige Signale für Ethereum. Die Metrik vergleicht den kurzfristigen Durchschnitt aktiver Adressen über 30 Tage mit dem langfristigen Durchschnitt über 365 Tage. Liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Trend, spricht das für eine Expansion des Netzwerks und steigende Nutzeraktivität. Fällt er darunter, deutet dies auf eine Abschwächung der Nachfrage und eine Kontraktion des Ökosystems hin.

Über weite Teile des vergangenen Jahres zeigte Ethereum hier ein konstruktives Bild. Die Zahl aktiver Adressen entwickelte sich stärker als der langfristige Durchschnitt, was auf Wachstum und zunehmende Nutzung des Netzwerks hindeutete. Seit Mai hat sich das Bild jedoch verändert. Der 30-Tage-Durchschnitt ist unter den 365-Tage-Durchschnitt gefallen und signalisiert damit erstmals seit längerer Zeit eine nachlassende Dynamik.

Besonders auffällig: Der kurzfristige Durchschnitt konnte zuletzt nicht zurück über die langfristige Trendlinie steigen und wurde erneut abgewiesen. Aus technischer Sicht wirkt dies bearish, da die Aktivität im Netzwerk weiter nachlässt. Für Ethereum bedeutet das kurzfristig Gegenwind, da eine sinkende Nutzeraktivität häufig mit schwächerer Nachfrage und einer vorsichtigeren Marktstimmung einhergeht.

Krypto-Tipp Bitcoin Hyper: Prognose für 2026