LiquidChain Presale knackt $852.000: Warum smarte Krypto-Investoren jetzt trotz Fed-Sorgen auf diesen L3-Token setzen

Das Wichtigste in Kürze

Falkenhafte Signale der US-Notenbank Fed belasten Risikoanlagen.

Während Bitcoin korrigiert, nähert sich der Presale von LiquidChain der Millionengrenze.

Während makroökonomische Turbulenzen den etablierten Kryptomarkt in Atem halten, formiert sich im Hintergrund eine neue Generation von Infrastruktur-Projekten. Kluge Investoren wissen: Marktphasen wie diese bieten oft die besten Gelegenheiten, um sich frühzeitig in vielversprechenden Presales zu positionieren. Genau das zeigt sich derzeit bei LiquidChain (LIQUID). Trotz einer spürbaren Korrektur bei Bitcoin hat das innovative Layer-3-Projekt bereits über 852.000 US-Dollar an Kapital eingesammelt und steuert schnurstracks auf die wichtige 1-Million-Dollar-Marke zu.

Die Tokenomics im Check: Warum LIQUID massives Upside-Potenzial hat

Was macht LiquidChain (LIQUID) für strategische Anleger so attraktiv? Die Antwort liegt in der technologischen Architektur und einer durchdachten Token-Verteilung. Als Layer-3-Blockchain löst das Projekt eines der größten Probleme im Web3-Sektor: die Fragmentierung der Liquidität. LiquidChain verbindet die enorme Kapitalbasis von Bitcoin, die bewährte DeFi-Infrastruktur von Ethereum und die hohe Transaktionsgeschwindigkeit von Solana in einer einzigen, hocheffizienten Ausführungsschicht.

Das Besondere daran: Nutzer können Assets direkt und ohne das riskante „Wrapping“ über Netzwerkgrenzen hinweg bewegen. Für Entwickler eröffnet dies völlig neue Möglichkeiten für dApps, Prognosemärkte und Atomic Swaps.

LiquidChain is always cooking something new. 🔥 This is what happens when a great idea meets innovation. 👁 pic.twitter.com/qYbth0impA — LiquidChain (@getliquidchain) June 15, 2026

Ein Blick auf die Tokenomics unterstreicht das nachhaltige Design des Projekts. Bei einem Gesamtangebot von rund 11,8 Milliarden Token sieht der Verteilungsplan wie folgt aus:

35 % für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform

für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform 32,5 % für gezielte Wachstums- und Marketingaktivitäten

für gezielte Wachstums- und Marketingaktivitäten 15 % für die strategische Geschäftsentwicklung

für die strategische Geschäftsentwicklung 10 % für Staking-Anreize und Community-Belohnungen

für Staking-Anreize und Community-Belohnungen 7,5 % für zukünftige Börsennotierungen (CEX/DEX) und Expansion

Zusätzlich lockt das Projekt in der aktuellen Presale-Phase mit einer außergewöhnlich hohen Staking-Rendite von 1.306 % APY, was einen starken Anreiz für frühe Unterstützer darstellt, ihre Token langfristig zu halten und so den Verkaufsdruck beim Launch zu minimieren.

Makro-Gegenwind als Einstiegschance? Bitcoin testet wichtige Supports

Der Erfolg des Presales ist umso bemerkenswerter, wenn man den aktuellen makroökonomischen Kontext betrachtet. Am Freitag, dem 19. Juni 2026, zeigen sich die Märkte verunsichert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve noch vor Ende des Jahres eine weitere Zinserhöhung vornimmt, wird an den Prognosemärkten mittlerweile auf über 50 % beziffert. Diese falkenhaften Signale der US-Notenbank, die im Rahmen der jüngsten Äußerungen der Fed zur FOMC-Zinsentscheidung laut wurden, dämpften den Risikoappetit der Anleger spürbar.

In der Folge geriet auch Bitcoin unter Druck. Seit Montag verzeichnete die Krypto-Leitwährung ein Minus von rund 4,7 % und rutschte zeitweise auf 62.270 US-Dollar ab. Dennoch betonen Analysten, dass die übergeordneten Marktstrukturen weiterhin intakt sind. Ein temporärer Rücksetzer, der durch dünne Liquidität und defensive Positionierungen verstärkt wurde, ändert nichts am langfristigen Bullen-Szenario.

Krypto-Analyst SuperBro (28.700 Follower auf X) verweist in diesem Zusammenhang auf ein potenzielles Flaggenmuster im Tages-Chart, während der Kurs den wichtigen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (SMA) testet:

$BTC daily and monthly Bears are frothing at the mouth into this test of the 200 week SMA, and unlike the 3-month-long monstrosity they were calling a bear flag, this actually is a potential flag on the daily. The problem with this lower timeframe bearish setup is that it… pic.twitter.com/wMjVMAkKbK — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) June 18, 2026

Diese charttechnische Konstellation deutet darauf hin, dass die aktuelle Schwächephase von institutionellen und strategischen Käufern eher als Akkumulationszone genutzt wird, anstatt einen echten Trendbruch einzuleiten. Genau dieses Kapital fließt nun verstärkt in fundamentale Infrastrukturprojekte wie LiquidChain.

So sichern Sie sich Ihre LIQUID-Token vor dem nächsten Preisschritt

Der Presale von LiquidChain nähert sich mit großen Schritten dem aktuellen Etappenziel von 960.000 US-Dollar. Derzeit können Anleger den LIQUID-Token noch zu einem günstigen Preis von 0,01471 US-Dollar erwerben. Die Teilnahme ist unkompliziert gestaltet: Über die offizielle Website von LiquidChain lässt sich eine kompatible Wallet verbinden, um den Kauf abzuschließen. Alternativ bietet die beliebte App Best Wallet (verfügbar im Apple App Store sowie bei Google Play) eine direkte und benutzerfreundliche Integration.

Unterstützt werden etablierte Kryptowährungen wie ETH, BTC, SOL, BNB, USDT und USDC sowie die bequeme Zahlung per Kreditkarte für Fiat-Transaktionen. Nach dem Kauf können die Token direkt im Staking-Pool hinterlegt werden, um von den aktuellen Renditen zu profitieren.

Für Anleger, die von der innovativen Layer-3-Technology überzeugt sind und sich frühzeitig positionieren möchten, empfiehlt sich ein Blick auf unsere detaillierte Anleitung. Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie einfach und sicher LiquidChain kaufen können, um von den aktuellen Presale-Konditionen zu profitieren.

Risikohinweis: Trotz der starken technologischen Basis, der soliden Tokenomics und der beeindruckenden Dynamik im Presale gilt für alle Krypto-Investments – und insbesondere für Presales im frühen Stadium –, dass eine gründliche eigene Recherche unerlässlich ist. Hohe Renditechancen gehen stets mit einer entsprechenden Marktvolatilität einher. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Projekt-Updates und technologische Meilensteine werden regelmäßig auf der offiziellen X-Seite von LiquidChain sowie über den Telegram-Kanal veröffentlicht.

Hier geht es direkt zur LiquidChain-Plattform.