[Live] Ethereum News: Charts und On-Chain-Daten im Überblick!

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum fiel zuletzt auf rund 2.930 US-Dollar und testet damit eine zentrale Unterstützungszone im Seitwärtskanal.

Ein nachhaltiger Bruch könnte Abverkäufe bis 2.800 US-Dollar begünstigen, während eine Bitcoin-Erholung auch ETH Auftrieb verleihen dürfte.

Gleichzeitig erreichen gestakte Ether-Mengen neue Höchststände, was auf starkes institutionelles und langfristiges Engagement hindeutet.

Der Ethereum-Kurs im Überblick

Während der Bitcoin-Kurs gerade mit der 89.000-USD-Marke kämpft, steht auch Ethereum unter Druck: Der gestrige Anstieg auf 3.070 US-Dollar wurde brutal abverkauft.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der ETH-Kurs bei 2.930 USD, was einem Rückgang von 1,38 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 10,17 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit hat sich die Prognose der letzten Woche bewahrheitet: Der Ethereum-Preis lanciert am unteren Band des seitwärts gerichteten Trendkanals (orange), wobei ein nachhaltiger Bruch nach unten weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 2.800 USD freisetzt.

Sollte Bitcoin allerdings wieder in Richtung 100.000 klettern, dürfte auch Ethereum von dieser Dynamik profitieren. Gleichzeitig zeigt die Liquidation-Heatmap von Coinglass, dass der letzte Abverkauf massive Liquidationen bei Ethereum (60 Mio. USD allein auf Binance) ausgelöst hat. Aktuell ist der Druck durch Hebel zumindest stark abgeflacht. So kannst auch du Ethereum kaufen!

Netzwerkdaten signalisieren langfristiges Vertrauen

Parallel zur Kursentwicklung offenbart ein neuer Bericht der Blockchain-Analysefirma Santiment neue Rekordwerte im Ethereum-Ökosystem:

Die Daten zeigen, dass die Ether im offiziellen Proof-of-Stake-Einzahlungsvertrag in den letzten 12 Monaten um 38 Prozent auf 77,85 Millionen Coins gestiegen ist, die über 256 Milliarden USD wert sind und 46,59 Prozent des gesamten Umlaufangebots ausmachen.

Die Kennzahlen verdeutlichen das offenbar starke langfristige Vertrauen von institutionellen und privaten Anlegern in die führende Smart-Contract-Plattform. Parallel dazu hat auch die insgesamt aktiv gestakte Menge an Ether ein neues Allzeithoch erreicht.

Laut Daten von Validatorqueue sind derzeit rund 35,97 Millionen ETH im Staking gesperrt, was knapp 30 Prozent des liquiden Angebots oder 118 Milliarden US-Dollar entspricht.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind institutionelle „Pilotprojekte“. Darunter etwa die Staking-Initiative von BitMine Immersion Technologies, Coins im Wert von 219 Millionen US-Dollar direkt in den Proof-of-Stake-Vertrag eingebracht hat.

Dieser Schritt verdeutlicht, dass Ethereum-Staking zunehmend als strategisches Instrument zur langfristigen Kapitalallokation genutzt wird. Auch Validator-Daten bestätigen den positiven Trend und zeichnen ein klares Bild:

Das Ethereum-Validator-Netzwerk umfasst inzwischen rund 976.500 aktive Validatoren. Zusätzlich warten etwa 2,8 Millionen ETH in der Entry-Queue auf ihre Aktivierung.

Gleichzeitig liegt die Exit-Queue mit lediglich 32 Validatoren auf einem historischen Tiefstand, was ein deutlicher Hinweis auf die geringe Abwanderungsbereitschaft bestehender Staker ist.

Lies hier unsere Ethereum-Prognose oder erfahre in unserem Live-Ticker mehr über die führende Smart-Contract-Plattform: