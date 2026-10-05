Ether legte im dritten Quartal um 70 Prozent zu und übertraf Bitcoin damit deutlich – zugleich fiel seine mediane tägliche Markttiefe auf 35 bis 45 Prozent des Bitcoin-Werts. Die von CoinDesk unter Berufung auf CoinGecko berichteten Daten zeigen damit eine Rallye, die nicht von einer entsprechend stärkeren Handelstiefe begleitet wurde. Bei XRP überwogen im untersuchten Orderbuch die Gebote gegenüber den Angeboten.

Ether-Rallye bei dünnerem Orderbuch

Für den Zeitraum vom 6. Juli bis zum 30. September weist CoinGecko Ether ein Kursplus von 70 Prozent zu; Bitcoin kam im selben Quartal auf 42 Prozent. Bei der medianen täglichen Markttiefe lag Ether jedoch nur bei 35 bis 45 Prozent der Bitcoin-Tiefe. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Wert laut dem Bericht noch mindestens 60 Prozent betragen.

Markttiefe beziffert den Dollarwert von Kauf- und Verkaufsaufträgen, die innerhalb eines festgelegten Abstands zum aktuellen Kurs im Orderbuch stehen. Je mehr Volumen nahe am Marktpreis verfügbar ist, desto eher kann der Markt größere Orders aufnehmen, ohne dass sie den Preis stark bewegen. Bei geringer Tiefe kann eine große Order die vorhandenen Aufträge schneller aufzehren und stärkere Kursausschläge auslösen.

Innerhalb eines Abstands von 0,15 Prozent zum Marktpreis kam Ether auf etwa 13 bis 14 Millionen US-Dollar Tiefe. CoinGecko zufolge hielten die meisten Börsen in diesem Bereich auf jeder Orderbuchseite mehr als eine Million US-Dollar vor. Das spricht dafür, dass Ether trotz des Rückgangs relativ liquide blieb – der Vergleich mit Bitcoin zeigt aber, dass die verfügbare Tiefe deutlich geringer ausfiel.

Auch Solana verzeichnete laut den Daten eine geringere Tiefe, hier gemessen innerhalb eines größeren Abstands von zwei Prozent zum Marktpreis. Sie sank von rund 28 Millionen US-Dollar je Orderbuchseite im Vorjahr auf etwa 20 Millionen US-Dollar. Die unterschiedlichen Messbereiche sind wichtig: Ethers Wert bildet Liquidität nahe am Kurs ab, während die SOL-Zahl eher zeigt, wie viel Kauf- oder Verkaufsdruck der Markt über eine größere Spanne absorbieren kann.

XRP zeigt mehr Gebote als Angebote

Bei XRP blieb die Gesamtmarkttiefe im Untersuchungszeitraum bei rund 30 Millionen US-Dollar. Das Orderbuch war dabei auf der Kaufseite stärker: Den knapp 18 Millionen US-Dollar an Geboten standen etwa 14 Millionen US-Dollar an Angeboten gegenüber. Die gerundeten Werte beschreiben eine Momentaufnahme der erfassten Markttiefe und belegen für sich genommen weder einen dauerhaften Trend noch eine sichere Richtung für den XRP-Kurs.

Physische Repräsentation der Kryptowährung XRP

CoinGecko zufolge war XRP innerhalb von zwei Prozent des Marktpreises weniger tief als SOL, obwohl die Marktkapitalisierung von XRP etwa 40 Prozent größer war. Als einen Grund nennt die Datenquelle das höhere durchschnittliche Handelsvolumen von SOL: Es lag an einem durchschnittlichen Tag rund 25 Prozent über dem von XRP. Marktkapitalisierung allein sagt daher wenig darüber aus, wie viel Ordervolumen zu einem bestimmten Preis tatsächlich bereitsteht.

Preisentwicklung ist kein Liquiditätssignal

Der Q3-Vergleich stellt die verbreitete Annahme infrage, steigende Kurse führten automatisch zu mehr Marktteilnehmern und tieferen Orderbüchern. Ether gewann stark an Wert, doch seine relative Tiefe gegenüber Bitcoin ging zurück. Die Zahlen belegen eine unterschiedliche Entwicklung bei Preis und Handelbarkeit, nicht aber einen nachgewiesenen allgemeinen Kapitalabfluss aus Ether oder eine umfassende Rotation zugunsten von Bitcoin.

Für Anleger ist deshalb entscheidend, Kursperformance und Liquidität getrennt zu betrachten. Ein gebotslastiges XRP-Orderbuch kann auf stärkere Kaufnachfrage im erfassten Zeitraum hindeuten; es garantiert weder anhaltende Unterstützung noch schützt es vor schnellen Bewegungen, falls Gebote zurückgezogen werden. Eine Betrachtung von Kapitalrotation zwischen Bitcoin und Ether kann einen anderen Marktindikator ergänzen, ersetzt aber nicht den Blick auf die tatsächliche Orderbuchtiefe.

Ähnlich sollten die XRP-Liquidität und Supportzonen nicht als Kursgarantie verstanden werden: Orderbücher verändern sich laufend, und ein höherer Gebotsanteil ist keine Anlageempfehlung. Krypto-Transaktionen sind in der Regel pseudonym, nicht anonym; Handelsplattformen können zudem KYC-Prüfungen verlangen.