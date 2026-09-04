XRP Prognose: Hält der Support bei $1,38 für den Ausbruch?

Das Wichtigste in Kürze

Der aktuelle XRP-Kurs von 1,37 $ bewegt sich in einer engen Spanne, die zusammen mit den Pivot-Daten von Investing.com als komprimiert gilt; die tägliche Range lag zwischen 1,3409 $ und 1,373 $ – eine Differenz von kaum drei Cent.

Diese Enge folgt auf den beeindruckenden Anstieg von XRP im August um 71,8 % von etwa 0,988 $ auf 1,698 $, gefolgt von einem fast 20-prozentigen Rücksetzer in die aktuelle Support-Zone zwischen 1,32 $ und 1,38 $.

Die Analyse von Bittime bezeichnet diesen Bereich als „Hauptunterstützung“, da hier das historisch stärkste Handelsvolumen liegt.

Der XRP-Kurs notiert aktuell bei rund 1,37 $ und verzeichnet laut Daten von CoinGecko ein Plus von 1,5 %. Währenddessen verarbeitet der Markt einen neuen Liquiditätsbericht, der eine andere Geschichte erzählt als der reine Preischart: Weniger Trader bewegen derzeit mehr XRP als zu jedem anderen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Diese Konzentration prägt nun massiv das Verhalten der Orderbuch-Unterstützung im Bereich von 1,32 $ bis 1,38 $.

Evernorths Q2 2026 XRP Liquidity Report ergab, dass das Orderbuch-Volumen im XRP-Ledger im Jahresvergleich um 79 % auf durchschnittlich 3,57 Millionen XRP täglich gestiegen ist. Dies geschah, obwohl die Anzahl der Konten, die diese Trades platzierten, um 40 % sank – von 1.864 auf 1.111.

Das durchschnittliche Volumen pro Trader hat sich damit von 1.072 XRP auf 3.217 XRP täglich fast verdreifacht. Die RLUSD-Bestände auf dem Ledger sprangen um 642 % nach oben und erreichten einen Wert von 4,26 Milliarden $. Orderbücher machen mittlerweile 81 % des gesamten Volumens an dezentralen Börsen aus, verglichen mit 54 % im Vorjahr.

Eine solche Konzentration deutet meist auf zwei Szenarien hin: Entweder absorbiert die institutionelle Infrastruktur den Retail-Flow, oder der Markt dünnt sich vor einer größeren Bewegung aus. Die folgende technische Analyse skizziert die Pfade, die XRP einschlagen muss, um den Vorstoß in Richtung 1,60 $ und darüber hinaus zu bewältigen.

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Kann der Ripple-Preis die 1,38 $ halten und im September Richtung 1,60 $ steigen?

ripple:native Update:



After the strong breakout and massive move higher, XRP is now cooling off and consolidating around the lower $1.30 area, which is acting as an important support zone.

The RSI was heavily overbought after the rally, and this pullback looks like a healthy… pic.twitter.com/VIotbtdJj9 — Cryptorphic (@Cryptorphic1) September 3, 2026

Der aktuelle XRP-Kurs von 1,37 $ bewegt sich in einer engen Spanne, die zusammen mit den Pivot-Daten von Investing.com als komprimiert gilt; die tägliche Range lag zwischen 1,3409 $ und 1,373 $ – eine Differenz von kaum drei Cent.

Diese Enge folgt auf den beeindruckenden Anstieg von XRP im August um 71,8 % von etwa 0,988 $ auf 1,698 $, gefolgt von einem fast 20-prozentigen Rücksetzer in die aktuelle Support-Zone zwischen 1,32 $ und 1,38 $. Die Analyse von Bittime bezeichnet diesen Bereich als „Hauptunterstützung“, da hier das historisch stärkste Handelsvolumen liegt.

Bullish-Szenario: Ein Schlusskurs über 1,60 $ öffnet laut dem September-Ausblick von Bitrue den Weg in Richtung 1,68 $–1,72 $ und anschließend 1,86 $–2,00 $.

Basis-Szenario: Anhaltende Konsolidierung im Band von 1,32 $ bis 1,38 $, während sich die Orderbuch-Konzentration in die eine oder andere Richtung auflöst.

Bearish-Szenario: Ein Durchbruch unter 1,32 $ birgt das Risiko eines Rückfalls in Richtung des Makro-Bodens bei 1,15 $–1,20 $ und letztlich in die langfristige Zone von 0,60 $–0,80 $, die seit 2017 Bestand hat.

Trader, die auf Rebound-Bedingungen und eine Struktur mit höheren Tiefs achten, werden eine Bestätigung abwarten, bevor sie ihre Positionen vergrößern.

LiquidChain setzt auf Early-Mover-Potenzial während XRP Schlüssellevel testet

Wer XRP während der Rallye im August gehalten hat, blickt auf reale Gewinne. Der Anstieg des Orderbuch-Volumens um 79 % bestätigt zudem, dass der Kernnutzen des Assets – grenzüberschreitende Liquidität – weiterhin funktioniert.

Doch bei einer Marktkapitalisierung, die bereits im zweistelligen Milliardenbereich liegt, entspricht ein Sprung von 1,36 $ auf 2,00 $ einem Gewinn von 47 % und keiner Vervielfachung mehr. Diese Rechnung treibt einige Trader zu Infrastruktur-Projekten in der Frühphase, bei denen das Potenzial noch nicht vollständig eingepreist ist.

LiquidChain ($LIQUID), ein Layer-3-Projekt, positioniert sich als die Verbindungsschicht, die XRPs eigene Liquiditätsfragmentierung adressiert, indem es die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer Ausführungsumgebung vereint.

Der aktuelle Vorverkaufspreis liegt bei 0,014951 $, wobei bisher 960.022,61 $ eingenommen wurden – ein beachtlicher Erfolg für ein community-fokussiertes Krypto-ICO.

Das Konzept setzt auf „Single-Step Execution“ und eine „Deploy-Once Architecture“. Entwickler können so einmal bauen und alle drei Ökosysteme erreichen, anstatt die Liquidität über verschiedene Chains hinweg zu fragmentieren.

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