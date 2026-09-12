U.S. Bank hat einen Live-Test einer grenzüberschreitenden Zahlung mit ihrem eigenen, US-Dollar-gestützten Stablecoin USBDC abgeschlossen. Die Transaktion lief über das öffentliche Blockchain-Netzwerk Stellar zwischen bankeigenen Einheiten in Nordamerika und Europa. Weder ein Zahlungsbetrag noch ein Kundenzugang oder ein Termin für einen kommerziellen Rollout wurden dabei offengelegt.

U.S. Bank bewegt USBDC zwischen eigenen Einheiten

Laut der Bank-Ankündigung vom 9. September bewegte die Zahlung Wert zwischen U.S.-Bank-Einheiten in Nordamerika und Europa auf Stellar. Es handelte sich um einen reinen Intercompany-Pilot, keine Transaktion mit einem Kunden. Getestet wurden dabei vier Funktionen: Minting, Payment Redemption, Freezing und Clawback.

Als technisches Fundament diente die intern entwickelte Digital Asset Platform der Bank, über die USBDC ausgegeben, verwaltet und übertragen wurde. Die Transaktion blieb dabei durchgängig an die Finanz-, Risiko-, Compliance- und Operations-Infrastruktur der Bank angebunden – ein Punkt, der auch bei anderen laufenden Stablecoin-Praxistests im institutionellen Umfeld regelmäßig im Zentrum steht.

Interne Reichweite begrenzt die Aussagekraft

Der Pilot zeigt, dass U.S. Bank einen eigenen Token auf einer öffentlichen Blockchain zwischen eigenen Rechtseinheiten bewegen und dabei etablierte Kontrollen anbinden kann. Freezing und Clawback geben dem Emittenten die Möglichkeit, Tokenbewegungen anzuhalten oder rückgängig zu machen, wenn dies notwendig wird, während Minting und Redemption die Ausgabe und Entfernung von Token-Einheiten regeln.

Wichtig für die Einordnung: Beide Enden der Transaktion blieben innerhalb der Konzernstruktur von U.S. Bank. Der Test belegt damit keine Abwicklung mit einer externen Bank, einem Händler oder einem Privatkunden. Das schränkt die Aussagekraft ein – der Pilot ist institutionell relevant, beweist aber nicht, dass USBDC für die öffentliche Nutzung bereitsteht. Das reiht sich in eine breitere Entwicklung ein, bei der Finanzinstitute Verwahrung und Stablecoin-Infrastruktur zunehmend in regulierte Bankstrukturen integrieren.

Ausblick und nächste Schritte

U.S. Bank und die Stellar Development Foundation prüfen laut eigenen Angaben weitere institutionelle Anwendungsfälle, darunter Liquiditätsmanagement, die Mobilität von Sicherheiten und grenzüberschreitende Treasury-Operationen. Keine dieser Möglichkeiten wurde als verbindliches Produkt angekündigt.

Der nächste belastbare Hinweis auf eine Ausweitung wäre eine Nutzung über Intercompany-Transfers hinaus, die Offenlegung weiterer Betriebsdetails oder ein konkreter Zeitplan für den Kundenzugang. Bis dahin bleibt USBDC ein funktionierender interner Pilot und kein für Privatanleger oder Unternehmen verfügbarer Stablecoin.

Stablecoins und Kryptowährungen sind grundsätzlich mit Risiken verbunden, und pseudonyme On-Chain-Transaktionen ersetzen keine KYC- und Compliance-Pflichten regulierter Institute. Wie eng Stablecoin-Zahlungen inzwischen mit klassischer Zahlungsinfrastruktur verwoben sind, zeigt auch ein Blick auf Visa-Kartenprogramme mit Stablecoin-Finanzierung.

Quelle: CryptoSlate