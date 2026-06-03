Meilenstein für Krypto-Regulierung: Der CLARITY Act erreicht das US-Senatsplenum

Das Wichtigste in Kürze

Der CLARITY Act teilt die Aufsicht über digitale Vermögenswerte präzise zwischen der SEC für Wertpapiere und der CFTC für Rohstoffe auf.

Ein mühsam ausgehandelter Kompromiss bei der Verzinsung von Stablecoins beendete die monatelange Blockade im Bankenausschuss.

Für die Verabschiedung benötigt der Entwurf nun eine parteiübergreifende Mehrheit von mindestens 60 Stimmen im US-Senat.

Klare Zuständigkeiten und grünes Licht für Banken

Der Gesetzentwurf H.R. 3633 markiert den bedeutendsten legislativen Fortschritt für die US-Kryptobranche seit der Annahme im Repräsentantenhaus im Jahr 2025 mit 294 zu 134 Stimmen. Herzstück des Gesetzes ist die präzise Abgrenzung der Kompetenzen zwischen den 2 mächtigsten Finanzaufsichtsbehörden des Landes.

Während die SEC die Aufsicht über digitale Wertpapiere behalten soll, erhält die CFTC die explizite Kontrolle über die Spot- und Kassamärkte digitaler Rohstoffe. Um den Übergang eines Krypto-Assets von einem regulierten Wertpapier zu einem Rohstoff rechtssicher zu bestimmen, führt das Gesetz einen innovativen kryptografischen Reifegradtest ein.

Dieser misst, ob ein Blockchain-Netzwerk bereits ausreichend dezentralisiert ist. Parallel dazu schafft die Vorlage weitreichende Rechtssicherheit für etablierte Finanzinstitute. Geschäftsbanken erhalten durch das Gesetz die ausdrückliche Erlaubnis, die Distributed-Ledger-Technologie für ihre alltäglichen Dienstleistungen wie Verwahrung, Zahlungsverkehr und Kreditvergabe zu nutzen.

Der Weg für dieses Vorhaben wurde am 14. Mai 2026 freigemacht, als der Bankenausschuss unter dem Vorsitz von Senator Tim Scott mit 15 zu 9 Stimmen für den Entwurf stimmte. Dieser Abstimmung ging ein intensiver politischer Streit über die Ausgestaltung von Stablecoin-Renditen voraus, der das Verfahren zuvor blockiert hatte.

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Der Stablecoin-Kompromiss und verbleibende Hürden im Senat

Traditionelle Bankenführer, allen voran Jamie Dimon von JPMorgan Chase, hatten vehement dagegen protestiert, dass Nicht-Banken zinsähnliche Belohnungen auf Stablecoin-Guthaben ausschütten dürfen. Sie befürchteten einen massiven Abfluss von klassischen Kundeneinlagen.

Ein Kompromiss der Senatoren Thom Tillis und Angela Alsobrooks mit dem Weißen Haus rettete den Entwurf schließlich, indem traditionelle Bankbegriffe aus den Token-Belohnungsprogrammen gestrichen wurden, ohne die Renditemechanismen komplett zu verbieten.

Befürworter wie Senatorin Cynthia Lummis betonen die Dringlichkeit der Regulierung angesichts eines globalen Kryptomarktes, der am 3. Juni 2026 eine Kapitalisierung von 2,43 Billionen US-Dollar und 13.967 gelistete Währungen umfasste. Ohne Bundesregeln drohe die Abwanderung von Kapital und Talenten ins Ausland. Ob der Entwurf zeitnah verabschiedet wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Um die drohende Blockade durch einen Filibuster zu verhindern, sind im Senat mindestens 60 Stimmen notwendig, was eine dauerhafte parteiübergreifende Koalition voraussetzt. Einige demokratische Senatoren fordern weiterhin strengere Sicherheitsvorgaben für den dezentralen Finanzsektor sowie ethische Halteverbote für Regierungsmitglieder.

Zudem konkurriert das Vorhaben im Senatskalender mit drängenden Budgetdebatten des Pentagons. Ein Termin für die finale Debatte steht noch aus. Sollte der Senat zustimmen, muss das Gesetz noch mit der Version des Repräsentantenhauses abgeglichen werden.

Fazit und Einordnung

Der Einzug des CLARITY Act in das Senatsplenum ist ein historisches Signal für den globalen Finanzsektor. Erstmals liegt ein greifbarer Rahmen vor, der das Vertrauen von institutionellen Investoren nachhaltig stärken könnte. Für die Krypto-Branche bedeutet dies den lang ersehnten Übergang von der regulatorischen Grauzone in ein rechtssicheres Ökosystem.

Sollten die USA die Hürde von 60 Stimmen nehmen, dürften sie ihre weltweite Führungsrolle in der Finanztechnologie zementieren und den regulatorischen Druck auf andere Jurisdiktionen zur Standardisierung massiv erhöhen.

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