Zcash News: Erst Notfall-Upgrade, jetzt vermeintlicher Ausfall – doch ZEC bleibt stark

Das Wichtigste in Kürze

Zcash behebt kritische Orchard-Schwachstelle durch koordiniertes Notfall-Upgrade erfolgreich.

Blockchain lief weiter, Block-Explorer verursachten falsche Ausfallmeldungen weltweit.

ZEC zeigt relative Stärke trotz Bitcoin-Crash und Marktpanik.

Der Kryptomarkt steht erneut unter Druck. Bitcoin ist im Tagesverlauf zeitweise unter die Marke von 67.000 US-Dollar gefallen und hat damit die jüngste Abwärtsbewegung weiter beschleunigt. Viele Altcoins notieren deutlich schwächer, das Sentiment bleibt angeschlagen und Anleger meiden aktuell riskante Assets.

Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung bei Zcash (ZEC). Während zahlreiche Kryptowährungen kräftige Verluste verzeichnen, konnte ZEC zeitweise deutlich zulegen und gehörte zu den stärksten Performern des Tages. Zwar gab der Kurs einen Teil der Intraday-Gewinne später wieder ab, dennoch bleibt eine klare relative Stärke erkennbar.

Hintergrund sind außergewöhnliche Ereignisse rund um das Netzwerk. Innerhalb weniger Stunden kursierten Berichte über einen möglichen Netzwerkausfall, ein Notfall-Upgrade und angebliche Produktionsprobleme bei neuen Blöcken. Mittlerweile zeichnet sich jedoch ein deutlich differenzierteres Bild ab.

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Notfall-Upgrade bei Zcash: Das steckt hinter der Orchard-Sicherheitslücke

Auslöser der jüngsten Entwicklungen war eine kritische Schwachstelle im sogenannten Orchard-System von Zcash. Orchard ist die neueste Shielded-Pool-Technologie des Netzwerks und bildet einen zentralen Bestandteil der Datenschutzfunktionen von Zcash. Nach Angaben der Entwickler wurde die Sicherheitslücke im Rahmen interner Prüfungen entdeckt, bevor sie aktiv ausgenutzt werden konnte.

UPDATE: Zcash Foundation releases Zebra emergency upgrade to fix critical Orchard bug Zcash Foundation released Zebra 4.5.3 and 5.0.0 to fix a critical soundness bug in the Orchard Action circuit. Zebra 4.5.3 temporarily disabled Orchard actions via an emergency soft fork at… pic.twitter.com/8AH6h5a6f3 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 3, 2026

Daraufhin reagierte die Zcash Foundation mit einem koordinierten Notfall-Upgrade. Veröffentlicht wurden die neuen Versionen Zebra 4.5.3 sowie Zebra 5.0.0. Das Upgrade erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde über einen Emergency Soft Fork die problematische Orchard-Funktion vorübergehend deaktiviert. Anschließend wurde mit der Aktivierung des NU6.2-Upgrades die korrigierte Version wieder in Betrieb genommen.

Besonders wichtig für Anleger: Nach Angaben der Entwickler gab es keinerlei Hinweise auf eine Ausnutzung der Schwachstelle. Ebenso wurden keine unautorisierten Token geschaffen oder bestehende Guthaben gefährdet. Die Gesamtmenge aller ZEC-Coins blieb während des gesamten Prozesses unverändert. Auch die Privatsphäre der Nutzer soll zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt worden sein.

Darüber hinaus liefen Sapling-Transaktionen sowie transparente Transaktionen weiterhin normal weiter. Die Entwickler betonten mehrfach, dass es sich um eine vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme handelte und nicht um einen bereits erfolgten Angriff auf das Netzwerk.

Node-Betreiber wurden allerdings dringend aufgefordert, auf die aktuelle Software-Version zu aktualisieren. Besonders Zebra 5.0.0 gilt nun als empfohlener Standard-Client für das Netzwerk. Die schnelle Reaktion der Entwickler dürfte bei vielen Marktteilnehmern positiv aufgenommen worden sein. Gerade in einer Phase, in der Sicherheitsprobleme häufig zu massiven Vertrauensverlusten führen, zeigte das Zcash-Ökosystem eine bemerkenswert koordinierte Krisenbewältigung.

War die Blockchain wirklich offline? Die Gerüchte um den Netzwerkausfall

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten anschließend Meldungen, wonach das Zcash-Netzwerk angeblich für mehr als vier Stunden keine neuen Blöcke produziert habe. Mehrere Krypto-Medien und Social-Media-Accounts berichteten zunächst über einen möglichen Netzwerkausfall. Die Ursache dieser Berichte lag darin, dass verschiedene Block-Explorer über Stunden hinweg keine neuen Blöcke anzeigten.

Zcash Faces Network Disruption The Zcash network $ZEC has failed to produce a block for more than four hours, according to InfinityHedge. The disruption comes a day after developers coordinated an emergency upgrade to patch a flaw in Orchard, Zcash’s newest shielded pool. The… pic.twitter.com/Vteze7P3DS — BSCN (@BSCNews) June 3, 2026

Dadurch entstand schnell der Eindruck, die gesamte Blockchain sei stehen geblieben. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich entsprechende Spekulationen rasch. Gerade vor dem Hintergrund des kurz zuvor durchgeführten Notfall-Upgrades schien ein Zusammenhang naheliegend.

Später stellte sich jedoch heraus, dass die Situation deutlich weniger dramatisch war. Nach aktuellen Informationen lag das eigentliche Problem nicht bei der Blockchain selbst, sondern bei den verwendeten Block-Explorern. Diese hatten nach dem koordinierten Netzwerk-Upgrade Schwierigkeiten, die aktualisierten Daten korrekt zu verarbeiten und anzuzeigen.

Mehrere Explorer aktualisierten ihre Informationen nicht mehr ordnungsgemäß, weshalb Nutzer fälschlicherweise davon ausgingen, dass keine neuen Blöcke erzeugt würden.

Tatsächlich lief das Netzwerk jedoch weiter. Die vermeintliche Unterbrechung war demnach in erster Linie ein Darstellungs- und Synchronisationsproblem der Infrastruktur rund um die Blockchain.

🚨UPDATE: ZCASH NETWORK WAS NOT DOWN The apparent outage was caused by block explorers failing to update after a coordinated network upgrade addressing an Orchard pool vulnerability. Earlier, explorers showed no new blocks after block 3,364,601 at 5:27 a.m. UTC for more than 4… https://t.co/vsaKKIQAVn pic.twitter.com/TxF2506Rjc — Coin Bureau (@coinbureau) June 3, 2026

Auch die Zcash Foundation stellte später klar, dass das Netzwerk nicht ausgefallen sei. Die Blockproduktion setzte sich fort, während einzelne externe Dienste Schwierigkeiten hatten, die neuen Netzwerkbedingungen nach dem Upgrade korrekt abzubilden.

Für Investoren ist diese Unterscheidung entscheidend. Ein echter Netzwerkausfall hätte erhebliche Zweifel an der Stabilität von Zcash aufgeworfen. Die inzwischen vorliegenden Informationen deuten jedoch darauf hin, dass die Blockchain selbst funktionsfähig blieb und die Verwirrung hauptsächlich durch fehlerhafte Explorer-Daten entstand.

Damit bleibt ZEC trotz Krypto-Cash einer der besten Altcoins mit relativer Stärke.

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