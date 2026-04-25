Metaplanet sichert sich 50 Mio. Dollar für Bitcoin: Das kommt jetzt

Das Wichtigste in Kürze

Metaplanet will wieder massiv Kapital aufnehmen und Bitcoin kaufen.

Neue Runde Anleihen angekündigt, Gesamtwert von rund 50 Mio Dollar.

Bitcoin-L2 könnte Fantasie bei BTC anfachen, HYPER explodiert im Presale.

Metaplanet gilt längst als das japanische Pendant zu Strategy. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren konsequent als Bitcoin-Treasury positioniert und verfolgt damit eine ähnliche Strategie wie Michael Saylor in den USA: Kapital aufnehmen, Bitcoin kaufen und die eigene Bilanz immer stärker an der knappsten digitalen Anlage ausrichten.

Mittlerweile zählt Metaplanet zu den größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit. Für Anleger ist die Aktie damit weniger ein klassisches operatives Investment, sondern vielmehr ein gehebeltes Exposure auf Bitcoin. Genau deshalb sorgt jede neue Finanzierungsmaßnahme für Aufmerksamkeit. Denn Metaplanet baut seine BTC-Position weiter aggressiv aus.

Metaplanet sichert sich neue Mittel: 8 Milliarden Yen für weitere Bitcoin-Käufe

Metaplanet hat erneut eine Kapitalmaßnahme angekündigt, die direkt auf den weiteren Ausbau der Bitcoin-Reserve abzielt. Konkret gibt das Unternehmen die 20. Serie gewöhnlicher Anleihen aus. Das Volumen beläuft sich auf 8 Milliarden japanische Yen, was ungefähr rund 50 Millionen US-Dollar entspricht. Besonders auffällig ist dabei die Struktur: Die Anleihen werden mit einem Zinssatz von 0 Prozent begeben. Metaplanet erhält also frisches Kapital, ohne laufende Zinszahlungen leisten zu müssen.

*Metaplanet Issues 8 Billion JPY in 0% Ordinary Bonds to Purchase Additional $BTC* pic.twitter.com/az8kfL7eeA — Metaplanet Inc. (@Metaplanet) April 24, 2026

Die gesamte Emission wird an den EVO FUND zugeteilt. Es handelt sich zudem um unbesicherte Anleihen ohne Garantie und ohne Sicherheiten. Die Rückzahlung ist für den 23. April 2027 vorgesehen, wobei eine vorzeitige Rückzahlung unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Die Mittel sollen laut Mitteilung ausdrücklich für den Erwerb weiterer Bitcoin verwendet werden.

Damit bleibt Metaplanet seiner Strategie treu: Das Unternehmen nutzt Kapitalmarktinstrumente, um seine BTC-Bestände weiter auszubauen. Für Aktionäre bedeutet dies eine noch stärkere Abhängigkeit vom Bitcoin-Kurs. Steigt Bitcoin langfristig deutlich, könnte Metaplanet überproportional profitieren. Fällt der Markt jedoch weiter, erhöht sich zugleich das Bilanzrisiko. Dennoch zeigt die Maßnahme, dass das Management weiterhin überzeugt ist und Bitcoin als strategischen Kernwert der Unternehmensbilanz betrachtet.

Metaplanet zählt zu den größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit

Ein Blick auf die aktuellen Daten zeigt, wie bedeutend Metaplanet inzwischen im globalen Vergleich geworden ist. Unter den börsennotierten Unternehmen mit Bitcoin-Beständen rangiert die japanische Firma mittlerweile in der absoluten Spitzengruppe. Laut Übersicht hält Metaplanet rund 35.102 BTC und kommt damit auf einen Gegenwert von etwa 2,73 Milliarden US-Dollar. Damit liegt das Unternehmen hinter Größen wie Strategy und Marathon Digital, aber bereits vor vielen anderen bekannten Marktteilnehmern.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die absolute Menge, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der Metaplanet seine Position ausgebaut hat. Während US-Unternehmen den Markt lange dominiert haben, etabliert sich nun erstmals ein asiatischer Player nachhaltig in der Top-Liga. Der Anteil am gesamten Bitcoin-Angebot mag mit rund 0,16 Prozent vergleichsweise klein wirken, ist für ein einzelnes Unternehmen jedoch erheblich. Die Daten unterstreichen damit klar: Metaplanet ist längst kein Nischenakteur mehr, sondern ein zentraler Bestandteil der institutionellen Bitcoin-Adoption.

Bitcoin vor neuem Kurstreiber? Warum L2-Lösungen Wachstum antreiben könnten

Die aktuelle Entwicklung zeigt: Institutionelle Nachfrage nach Bitcoin nimmt weiter zu, wie auch das Beispiel Metaplanet eindrucksvoll belegt. Doch für eine nachhaltige Neubewertung könnte ein zusätzlicher Kurstreiber entscheidend sein. Denn langfristig stellt sich die Frage, ob Bitcoin über seine Rolle als Wertspeicher hinauswachsen kann. Genau hier kommen Layer-2-Lösungen ins Spiel. Sie könnten Bitcoin nicht nur skalierbarer, sondern vor allem auch funktionaler machen.

Sollte es gelingen, Bitcoin stärker in Bereiche wie DeFi, Payments oder Smart Contracts zu integrieren, würde sich der Nutzen der Blockchain erheblich erweitern. Mehr Anwendungsfälle bedeuten letztlich auch mehr Nachfrage nach dem nativen Asset BTC. Damit könnte ein struktureller Nachfrageimpuls entstehen, der über reine Spekulation hinausgeht und die nächste Wachstumsphase beschleunigt.

Ein Projekt, das genau auf diese Entwicklung abzielt, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept kombiniert die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Blockchains wie Solana. Möglich wird das durch die Integration der Solana Virtual Machine sowie eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Dadurch können Nutzer Bitcoin tokenisieren und im L2-Ökosystem effizient einsetzen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Auch aus Investorensicht wirkt das Projekt aktuell dynamisch. Trotz des schwierigen Marktumfelds wurden im Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein klares Zeichen für starke Nachfrage. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Anreize schafft. Sollte sich dieser Ansatz durchsetzen, könnte Bitcoin Hyper nicht nur ein spannendes Einzelprojekt sein, sondern auch sinnbildlich für eine neue Phase stehen, in der Bitcoin deutlich mehr Nutzen erhält – und genau das könnte die langfristige Prognose nachhaltig verändern.

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