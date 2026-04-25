XRP News: Treiben jetzt ETFs den Kurs an?

Das Wichtigste in Kürze

XRP-ETFs verzeichnen weiterhin Zuflüsse, immer größerer Bestand an XRP gehalten.

Abflüsse von Börsen langfristig bullisch, niedrigster Stand seit 2020.

Auch Krypto-Wale ziehen XRP von den Börsen ab.

Die Konsolidierung bei XRP setzt sich fort. Aktuell notiert der Kurs bei rund 1,43 US-Dollar und zeigt sich damit erneut etwas schwächer. Übergeordnet bleibt eine Seitwärtsbewegung bestehen, die sich bereits seit mehreren Wochen hinzieht. Dynamik fehlt bislang völlig. Zudem liegt XRP weiterhin mehr als 60 Prozent unter dem Allzeithoch – ein klares Zeichen für einen anhaltenden Bärenmarkt. Doch erste Daten in der XRP Prognose deuten darauf hin, dass sich das Umfeld nun wieder leicht konstruktiver entwickeln könnte.

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ETFs akkumulieren XRP – bullisches Signal unter der Oberfläche?

Eine der spannendsten Entwicklungen der letzten Tage kommt aus dem institutionellen Bereich: Spot-ETFs auf XRP gewinnen zunehmend an Bedeutung. Aktuellen Daten zufolge halten diese Produkte mittlerweile rund 1,23 Prozent des gesamten XRP-Angebots. Gleichzeitig verzeichneten die fünf führenden US-ETFs zuletzt Nettozuflüsse in Millionenhöhe, wodurch das verwaltete Vermögen auf über eine Milliarde US-Dollar gestiegen ist.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Stabilität der Kapitalströme. Seit Mitte April gab es kaum nennenswerte Abflüsse, was auf ein anhaltendes Interesse institutioneller Investoren hindeutet. Selbst in schwächeren Marktphasen scheint Kapital nicht panisch abzuziehen, sondern eher langfristig positioniert zu bleiben. Genau das ist ein wichtiger Unterschied zu früheren Marktzyklen, in denen XRP oft stark von kurzfristiger Spekulation geprägt war.

ETFS NOW HOLD 1.23% OF XRP'S SUPPLY The five spot @Ripple ETFs in the US recorded a net inflow of $3.89 million on April 23, bringing their AUM to $1.08 billion or 1.23% of $XRP's total market cap. The five products have not seen a single day of outflows since as far back as… pic.twitter.com/RvUvVnUqTG — BSCN (@BSCNews) April 24, 2026

Diese Entwicklung könnte mittelfristig als Fundament für eine Trendwende dienen. Wenn ETFs kontinuierlich XRP akkumulieren, reduziert sich das verfügbare Angebot am Markt. Gleichzeitig signalisiert die steigende Nachfrage institutionelles Vertrauen – ein Faktor, der insbesondere für größere Kapitalströme entscheidend ist.

Noch reicht dies nicht für eine nachhaltige Rallye, doch die Ausgangslage verbessert sich sichtbar. Sollte sich dieser Trend fortsetzen und zusätzlich frische Nachfrage – etwa durch weitere Finanzprodukte oder Marktimpulse – hinzukommen, könnte XRP vor einer deutlich konstruktiveren Phase stehen als zuletzt.

XRP-Angebot auf Börsen fällt auf Mehrjahrestief: Wale wieder bullischer

Ein besonders konstruktives Signal liefert aktuell die On-Chain-Metrik von Glassnode: Der Anteil der XRP-Bestände auf zentralen Börsen ist auf den niedrigsten Stand seit rund sechs Jahren gefallen. Damit befindet sich immer weniger Liquidität direkt im Umlauf, während Coins verstärkt in Wallets abgezogen und offenbar langfristig gehalten werden.

Historisch gilt ein sinkendes Börsenangebot als bullischer Indikator. Denn je weniger XRP sofort handelbar ist, desto stärker kann sich zusätzliche Nachfrage auf den Preis auswirken. Gerade in Kombination mit wachsendem institutionellen Interesse – etwa durch ETFs – entsteht so ein potenzieller Angebotsengpass.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Investoren zunehmend Vertrauen in XRP fassen und weniger bereit sind, kurzfristig zu verkaufen. Sollte die Nachfrage anziehen, könnte genau dieses knappe Angebot als Katalysator für eine dynamischere Aufwärtsbewegung dienen.

Die jüngsten Daten zeigen ferner eine auffällige Aktivität bei XRP-Walen, insbesondere auf Binance. Laut Analyse von Coin Bureau stammen rund 94,4 Prozent der XRP-Abflüsse von Großinvestoren. Das deutet klar darauf hin, dass institutionelle oder kapitalkräftige Marktteilnehmer aktuell dominieren. Allerdings ist Vorsicht geboten: Hohe Abflüsse bedeuten nicht automatisch Akkumulation, sondern können auch interne Umschichtungen oder Gewinnmitnahmen widerspiegeln.

🚨 XRP WHALE OUTFLOWS DOMINATE BINANCE MOVES XRP whales lead 94.4% of recent $XRP outflows from Binance, signaling large-holder activity but not necessarily accumulation Whale transfers back to Binance rebounded to ~3K on April 23–24 after dropping to near zero days earlier. pic.twitter.com/P65EJA89QZ — Coin Bureau (@coinbureau) April 24, 2026

Auffällig ist zudem, dass Whale-Transfers zurück auf Binance zuletzt wieder zugenommen haben, nachdem sie zuvor nahezu zum Erliegen gekommen waren. Dieses Hin und Her zeigt eine gewisse Unsicherheit im Markt. Insgesamt unterstreicht die Entwicklung jedoch, dass große Player weiterhin aktiv sind – ein Faktor, der kurzfristig für Volatilität sorgen kann.

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