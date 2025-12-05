Mit Indiana drängt ein weiterer US-Bundesstaat auf ein Gesetz zur Aufnahme von Bitcoin in Altersvorsorgefonds

Das Wichtigste in Kürze

Der Gesetzentwurf HB 1042 sieht vor, dass staatliche Altersvorsorgepläne künftig mindestens einen Krypto-ETF als Anlageoption anbieten müssen.

Zudem sollen ausgewählte Pensionsfonds erstmals direkt in Krypto-ETFs investieren dürfen.

Politiker wie Initiator Kyle Pierce sehen darin eine strategische Vorbereitung auf den Wandel der Finanzinfrastruktur.

Indiana setzt sich für digitale Assets in Plänen zur Altersvorsorge ein

Nachdem Texas mit dem Bitcoin-ETF-Kauf über 5 Millionen US-Dollar letzte Woche einen wichtigen Meilenstein in Richtung Krypto-Reserve in den USA gelegt hat, treibt mit Indiana nun ein weiterer Bundesstaat die Integration von Krypto in das traditionelle Finanzsystem voran:

Dort zielt ein heiß diskutierter Gesetzesvorschlag darauf ab, eines der traditionellsten öffentlichen Systeme der Vereinigten Staaten, die staatlichen Renten- und Sparprogramme, zu einem Einfallstor für Bitcoin- und Krypto-Investitionen zu machen.

Der Gesetzentwurf 1042, der erstmals am 30. Januar eingebracht und am 4. Dezember in einer Sitzung des Ausschusses für Finanzinstitutionen eingebracht wurde, würde mehrere öffentliche Altersvorsorgeprogramme und Sparpläne in Indiana dazu verpflichten, Krypto-ETFs als reguläre Anlageoptionen anzubieten.

Der Gesetzentwurf erweitert außerdem die Anlagebefugnisse bestimmter Pensionsfonds, sodass diese Kryptowährungs-ETFs direkt halten können, und erlaubt dem Finanzminister des Bundesstaates, Teile bestimmter Gelder in Stablecoin-ETFs zu investieren.

Das sieht der neue Gesetzesentwurf HB 1042 für Krypto in den USA vor

„Digitale Vermögenswerte werden ein immer stärker Teil des alltäglichen Finanzsystems“, erklärte der republikanische Abgeordnete Kyle Pierce, Initiator des Gesetzentwurfs HB 1042, bei der Vorstellung der Vorlage.

Ziel sei es, die Möglichkeiten für Anleger auszuweiten und Indiana zugleich auf den strukturellen Wandel der Finanzinfrastruktur vorzubereiten. Der Bundesstaat werde sich „intelligent und verantwortungsvoll“ mit Blockchain- und Krypto-Technologien auseinandersetzen, so Pierce.

Der Gesetzentwurf schaffe nicht nur neue Anlagemöglichkeiten, sondern lege auch klare Richtlinien für den Umgang mit digitalen Assets fest – und ist deshalb bemerkenswert breit aufgestellt:

Er umfasst unter anderem die beitragsorientierten Altersvorsorgepläne der Abgeordneten, die Hybrid-Rentenpläne für Angestellte im öffentlichen Dienst, Lehrkräfte sowie die sogenannten MyChoice-Pläne, einschließlich älterer Konten aus der Zeit vor 1996.

Auch der staatliche Hoosier-START-Plan sowie der 529-Bildungssparplan sind einbezogen. Künftig müssten alle Anbieter mindestens einen Krypto-ETF als reguläre Anlageoption anbieten.

Darüber hinaus sollen auch verschiedene Pensionsfonds – etwa für Richter, Strafverfolgungsbehörden und Staatsbedienstete – erstmals das Recht erhalten, direkt in Krypto-ETFs zu investieren. Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

US-Vizepräsident erklärt in einem Interview, Bitcoin-Hodler zu sein

Gleichzeitig richtet die US-Regierung ihren Fokus zunehmend auf den Kryptosektor. Neben der immer lauter werdenden Diskussion über die mögliche Einführung einer staatlichen Bitcoin-Reserve steigt auch die Zahl der Politiker, die sich offen als Krypto-Investoren bekennen. Ein prominentes Beispiel ist Vizepräsident JD Vance, der in einem jüngsten Interview öffentlich bestätigte, selbst Bitcoin zu besitzen. Er nannte die Kryptowährung als „valides Gut für Transaktion und der Wertaufbewahrung, nur eben im digitalen Raum“. 🇺🇸 VICE PRESIDENT OF THE UNITED STATES: “I’m an owner of Bitcoin” pic.twitter.com/O11AaFUWN5 — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) December 5, 2025 Vances Aussagen unterstreichen damit nicht nur die wachsende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte in höchsten politischen Kreisen, sondern auch deren zunehmende Verankerung im etablierten Finanzsystem der USA. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Bitcoin-Kurs bei rund 90.950 US-Dollar, was einem Rückgang von 2 Prozent in 24 Stunden und 1,8 Prozent in 7 Tagen entspricht. Erfahre hier, wie du Bitcoin anonym kaufen kannst!