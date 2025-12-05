Ripple-CEO Brad Garlinghouse: Bitcoin steigt bis 2026 auf 180.000 US-Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, prognostiziert bis Ende 2026 einen Bitcoin-Kurs von 180.000 US-Dollar.

Er sieht in regulatorischen Fortschritten wie dem CLARITY Act entscheidende Wachstumsimpulse für die Kryptobranche.

Auch andere Branchenexperten und Investoren äußern ambitionierte, teils unterschiedliche Preisziele für Bitcoin.

Mit visionärem Weitblick und einem Hauch kühnem Optimismus wirft Ripple-CEO Brad Garlinghouse einen Blick in die Zukunft der größten Kryptowährung – Bitcoin. Auf der diesjährigen Binance Blockchain Week überraschte der Chef des führenden Fintechs mit einer klaren Preisprognose: Bis zum Ende des Jahres 2026 sieht er Bitcoin bei beeindruckenden 180.000 US-Dollar.

In einer Zeit, in der die Märkte auf regulatorische Klarheit und neue Impulse warten, sorgt Garlinghouse mit seinem Standpunkt für Aufsehen. Welche Rolle könnten amerikanische Gesetze, das Branchensentiment und die Prognosen anderer Krypto-Schwergewichte bei der weiteren Entwicklung spielen? Dieser Artikel taucht ein in Debatten, Chancen, Herausforderungen und die psychologische Wirkung großer Kursziele – und bietet eine fundierte Gesamtschau der Bitcoin-Zukunft.

Garlinghouse wagt visionäre Bitcoin-Prognose für 2026

Als Brad Garlinghouse in der Panel-Diskussion vor Fachpublikum und Branchenkennern auftrat, ließ seine Aussage die Krypto-Szene aufhorchen: Er erwartet, dass Bitcoin bis Jahresende 2026 die Marke von 180.000 Dollar erklimmen wird. Diese Einschätzung kommt in einer ohnehin aufgewühlten Marktlage – nach Monaten auf und ab notiert Bitcoin zuletzt bei etwa 92.000 Dollar, ein Plus von rund einem Prozent innerhalb der Vorwoche.

Garlinghouse untermauerte seine mutige Prognose zwar nicht mit detaillierten Begründungen, deutete jedoch an, dass die fortwährende regulatorische Entwicklung in den USA maßgebliche Impulse geben könne. Denn institutionelles Kapital und Privatanleger bevorzugen klare, verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen, bevor sie große Summen investieren. Seine Aussage bleibt damit nicht nur eine Wette auf steigende Preise, sondern auch ein Plädoyer für den Einfluss der Politik auf den Kryptomarkt.

Regulatorische Fortschritte als Katalysator für die Kryptoindustrie

Im Zentrum von Garlinghouses Zukunftserwartung steht die Hoffnung auf regulatorische Verbesserungen, insbesondere auf den sogenannten CLARITY Act. Dieses Gesetzesvorhaben – aktuell noch in Diskussion – könnte einen strukturierten, landesweiten Rechtsrahmen für Kryptowährungen in den USA etablieren.

Laut Garlinghouse trägt eine Einführung solcher Gesetze dazu bei, Unsicherheiten für Unternehmen, Investoren und Entwickler zu beseitigen. Das Vertrauen in den Markt würde steigen und den Weg für weiteres Wachstum ebnen. Gleichzeitig zeigte sich Garlinghouse realistisch: Er rechnet nicht mit einem Inkrafttreten 2025, hält allerdings die Verabschiedung während des ersten Halbjahres 2026 für wahrscheinlich. Damit verknüpft er auch seinen positiven Ausblick für Bitcoin und die gesamte Kryptobranche eng mit politischen Weichenstellungen in den Vereinigten Staaten.

Streitpunkt Regulierungsfortschritt: Skepsis am Markt bleibt

Nicht nur Brad Garlinghouse, sondern auch Beobachter und Investoren diskutieren intensiv über die Geschwindigkeit und Durchsetzbarkeit regulatorischer Neuerungen. Der Krypto-Vorstand verwies auf eine Umfrage des Vorhersagemarkts Myriad, der die Wahrscheinlichkeit für einen Senatsbeschluss zur Marktstruktur von Kryptowährungen bis 2026 auf lediglich 25 Prozent beziffert. Dies unterstreicht die Unsicherheit, die weiterhin über dem Sektor schwebt – Skepsis hinsichtlich politischer Hürden bleibt trotz Optimismus präsent.

Während viele Akteure zunehmend auf klare Gesetze hoffen, sehen andere die Gefahr, dass überhastete Regulierungen innovative Projekte abwürgen oder langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der USA schmälern könnten. Der Balanceakt zwischen Schutz der Investoren und Förderung technologischer Entwicklungen bleibt somit ein zentrales Streitthema.

BITCOIN: THE CYCLE INFLECTION IS HERE – Support held

– QT ended

– RSI reset Every cycle begins like this.

And ends with vertical expansion. The conditions are in.

Now the market decides… But history already gave the answer. pic.twitter.com/IJdORWi76w — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) December 4, 2025

Unterschiedliche Prognosen: Zwischen Euphorie und Realismus

Neben Garlinghouse ergriff auch Solana-Präsidentin Lily Liu während der Paneldiskussion das Wort, zeigte sich bei ihrer Prognose jedoch zurückhaltender. Ihrer Ansicht nach wird Bitcoin “über 100.000 Dollar” im kommenden Jahr erreichen – eine Erwartung, die den Optimismus zwar bestätigt, aber weniger spektakulär ausfällt. Auch Binance-CEO Richard Teng bleibt bei vagen Andeutungen, spricht von einer „stärkeren“ Kursentwicklung ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Die Differenz zwischen ambitionierten Schätzungen wie der von Garlinghouse und vorsichtigeren Stimmen aus der Szene verdeutlicht die enorme Unsicherheit innerhalb des Krypto-Ökosystems. Viele Experten raten Anlegern, Prognosen stets kritisch zu hinterfragen und sowohl Chancen als auch Risiken abzuwägen.

Historische Vergleiche: So bold waren frühere Bitcoin-Prognosen

Die Geschichte des Bitcoins ist geprägt von ambitionierten Vorhersagen und spektakulären Fehleinschätzungen. Beispielsweise bekannte sich der Vorsitzende von BitMine Immersion Technologies, Tom Lee, lange zu einem Preisziel zwischen 150.000 und 200.000 Dollar bis zum aktuellen Jahresende. Im November ruderte Lee jedoch zurück: „Vielleicht schafft es Bitcoin auf 150.000 Dollar.“ Auch MicroStrategy-Chef Michael Saylor bleibt fest bei seiner 150.000-Dollar-Prognose für 2025, trotz deutlicher Marktkorrekturen und kurzfristiger Rückschläge.

Über einen noch längeren Zeitraum hinweg wagt Saylor gar einen Ausblick auf eine Million Dollar je BTC binnen zehn Jahren. Diese Beispiele illustrieren die Sehnsucht nach dem nächsten Höhenflug und zeigen zugleich, wie volatil und schwer kalkulierbar der Kryptowährungsmarkt bleibt.

NEW: Bitcoin could reach $170,000 if it trades like gold – JPMorgan strategist pic.twitter.com/ItIqgftzXq — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) December 4, 2025

Bitcoin Wachstumstreiber: Der Einfluss institutioneller Investoren

Ein wesentlicher Motor für die Preisdynamik von Bitcoin bleibt das wachsende Interesse institutioneller Anleger. Pensionsfonds, Stiftungen und börsengehandelte Fonds bringen stetig frisches Kapital an die Kryptobörsen – vorausgesetzt, die regulatorischen Rahmenbedingungen stimmen. Für Garlinghouse wie viele Branchenbeobachter ist klar: Gerade durch den CLARITY Act könnten neue, große Investoren den Markt erschließen und das Handelsvolumen massiv steigern.

Im globalen Vergleich bilden die USA dabei einen Schlüsselmarkt, dessen Entscheidungen oft als Vorbild für Europa und Asien dienen. Je transparenter und rechtssicherer das Umfeld, desto nachhaltiger und langfristiger könnten große Kapitalströme Richtung Bitcoin gelenkt werden.

Sentiment und Psychologie: Die Macht der großen Bitcoin Kursziele

Neben harten Fakten nehmen auch psychologische Aspekte erheblichen Einfluss auf den Krypto-Markt. Große, griffige Kursziele wie die 180.000-Dollar-Marke üben eine Magnetwirkung auf Anleger aus und befeuern die Fantasie, insbesondere in sozialen Netzwerken und auf Vorhersagemärkten.

If $126K was the $BTC top, Bitcoin's ongoing rally might not be over yet. In the last 3 cycles, BTC touched the daily SMA-200 level before continuing the downtrend. Right now, it's sitting around $109,000 and is coming down. It's possible that BTC could rally towards the… pic.twitter.com/HUje1gpfey — Ted (@TedPillows) December 4, 2025

In den vergangenen Wochen wechselte die Anlegerstimmung rapide von Zurückhaltung zu neuem Optimismus, wie die Plattform Myriad berichtet: Noch vor Kurzem überwog Skepsis, jetzt liegt die Mehrheit der Wetten auf einem Anstieg auf 100.000 Dollar – weit vor etwaigen Einbrüchen. Derartige Gemeinschaftsdynamiken spiegeln wider, wie schnell Umschwünge in der Stimmung die Richtung vorgeben können, fundamental unterlegt oder nicht. Marktpsychologie bleibt damit ein Schlüsselfaktor für Preisbewegungen.

Bitcoin Ausblick 2026: Chancen, Risiken – und ein Appell an die Geduld

Die nächsten Jahre könnten für Bitcoin wie die gesamte Kryptoindustrie entscheidend werden: Die Weichen werden auf regulatorischer Ebene gestellt, neue Kapitalströme könnten erschlossen werden und große institutionelle Marktteilnehmer dürften aktiv werden.

Doch trotz positiver Zukunftsbilder erinnert der Fall Bitcoin daran, wie volatil und politabhängig digitale Assets sind. Garlinghouse positioniert sich unmissverständlich als Optimist, verknüpft seine Vorhersage aber auch mit einem Appell: Der Durchbruch Richtung 180.000 Dollar braucht langfristige Vision, regulative Klarheit und Geduld. Für Investoren bedeutet das, Meldungen zu bewerten, Trends zu beobachten und das Portfolio kontinuierlich kritisch zu überprüfen – Hype und Euphorie bergen stets zwei Seiten einer Medaille.

