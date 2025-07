Rekordinvestitionen in Bitcoin und Ethereum ETFs: Ist das der Anfang einer neuen Dynamik?

Die Welt der Kryptowährungen erlebt gerade einen historischen Moment: Investoren strömen in nie dagewesenem Ausmaß in Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Mit einem Allzeithoch bei Bitcoin und einem wachsenden Marktwert stellen sich viele die Frage: Ist das der Beginn einer langfristigen Rallye oder nur eine kurzfristige Euphorie? Dieser Artikel beleuchtet die Entwicklungen, Hintergründe und Risiken der aktuellen Krypto-Dynamik.

Letzte Woche flossen 3,7 Milliarden Dollar in Bitcoin- und Ethereum-ETFs – ein historischer Wert, der das zweitgrößte wöchentliche Investment aller Zeiten darstellt. Diese Entwicklung katapultierte das gesamte verwaltete Vermögen in kryptobasierten Fonds auf beeindruckende 211 Milliarden Dollar.

Die meisten Mittel kamen aus den USA, während Deutschland Abflüsse von 85,7 Millionen Dollar verzeichnete. Kanada und die Schweiz zeigten sich hingegen optimistisch mit positiven Zuflüssen. Diese starke Nachfrage zeigt das wachsende institutionelle Interesse an Kryptowährungen.



