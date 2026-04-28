Nach Kritik von Telegram-Gründer: Frankreich verhaftet 88 Verdächtige

Das Wichtigste in Kürze

Frankreich verhaftet 88 Verdächtige, nachdem Krypto-Kidnapping immer stärker verbreitet wird.

Der geografische Hotspot liegt nun in Frankreich, meisten Krypto-Verbrechen in Europa.

Telegram-Gründer Pavel Durov übt massiv Kritik an französischer Regierung.

Die Zahl sogenannter „Krypto-Kidnappings“ sorgt aktuell international für Aufsehen – insbesondere in Frankreich. Dabei handelt es sich um gezielte Entführungen oder Erpressungen von Personen, die im Besitz größerer Kryptowerte vermutet werden. Täter gehen dabei oft hochorganisiert vor: Opfer werden identifiziert, überwacht und anschließend unter Gewaltandrohung gezwungen, ihre digitalen Vermögenswerte zu transferieren. Anders als bei klassischen Banküberfällen sind Kryptowährungen sofort übertragbar, schwer rückverfolgbar und global verfügbar – ein ideales Ziel für Kriminelle.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Viele Krypto-Investoren präsentieren ihren Wohlstand offen in sozialen Medien oder sind durch Datenleaks identifizierbar. Diese Kombination aus Transparenz, mangelndem physischen Schutz und hoher Liquidität macht sie besonders verwundbar. Gleichzeitig zeigen aktuelle Entwicklungen, dass es sich nicht mehr um Einzelfälle handelt, sondern um ein wachsendes Phänomen organisierter Kriminalität. Ermittlungsbehörden sprechen bereits von professionellen Netzwerken, die gezielt Krypto-Besitzer ins Visier nehmen.

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Massive Kritik von Pavel Durov an Frankreich

In diesem Kontext hat sich zuletzt auch Pavel Durov, Gründer von Telegram, öffentlich zu Wort gemeldet – und dabei scharfe Kritik an den Behörden in Frankreich geübt. Durov stellte einen direkten Zusammenhang zwischen der zunehmenden Zahl an Krypto-Entführungen und staatlichem Umgang mit sensiblen Daten her. Konkret warnte er vor Datenlecks sowie dem möglichen Missbrauch persönlicher Informationen durch Dritte.

Seine These: Je mehr Daten staatliche Institutionen sammeln und speichern, desto größer wird das Risiko, dass diese Informationen in falsche Hände geraten. Besonders brisant ist dabei der Vorwurf, dass sensible Daten – etwa aus Steuerdatenbanken – potenziell Kriminellen zugänglich gemacht werden könnten. Auch wenn diese Anschuldigungen nicht belegt sind, verdeutlichen sie die wachsende Sorge innerhalb der Krypto-Community.

41 kidnappings of crypto holders in France in 3.5 months of 2026. Why? 🥖 French tax officials selling crypto owners' data to criminals (Ghalia C.) + massive tax database leaks. Now the state also wants IDs and private messages of social media users. More data = More victims. — Pavel Durov (@durov) April 24, 2026

Zusätzlich kritisierte Durov Pläne, die auf eine stärkere Überwachung digitaler Kommunikation abzielen. Sollte der Staat Zugriff auf private Nachrichten oder Identitätsdaten erhalten, könnte dies laut ihm nicht nur die Privatsphäre gefährden, sondern auch gezielte Angriffe erleichtern. Seine Schlussfolgerung ist drastisch: Telegram würde eher den französischen Markt verlassen, als solche Eingriffe zu akzeptieren.

88 Verdächtige verhaftet: Behörden schlagen zurück

Während die Diskussion um Ursachen und Verantwortung weiterläuft, zeigen die französischen Behörden klare Reaktionen. Laut offiziellen Angaben wurden im Rahmen laufender Ermittlungen bereits 88 Personen identifiziert und angeklagt, darunter auch mehrere Minderjährige. Ein Großteil – rund 75 Verdächtige – befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf insgesamt 12 größere Verfahren, die vom nationalen Büro zur Bekämpfung organisierter Kriminalität koordiniert werden. Besonders auffällig: Viele der Tatverdächtigen sind mehrfach vorbestraft und tauchen in verschiedenen Fällen wiederholt auf. Das deutet auf klar strukturierte Netzwerke hin, die arbeitsteilig organisiert sind.

Die Entwicklung der Fallzahlen unterstreicht die Dynamik des Problems: 18 Fälle im Jahr 2024, 67 Fälle im Jahr 2025 und bereits 47 Fälle allein im Jahr 2026. Seit 2023 wurden insgesamt 135 entsprechende Straftaten registriert. Die Delikte reichen von Entführung und Freiheitsberaubung bis hin zu organisierter Erpressung und Geldwäsche. Ziel ist fast immer derselbe Ablauf: Opfer werden unter Druck gesetzt, um Kryptowährungen direkt zu transferieren.

Die Behörden reagieren mit einer Bündelung von Verfahren, um Muster zu erkennen und Netzwerke aufzudecken. Diese Strategie soll nicht nur die Täter identifizieren, sondern auch Hintermänner und Finanzstrukturen sichtbar machen. Gleichzeitig warnen Ermittler die Öffentlichkeit: Besonders Krypto-Besitzer sollten ihre Vermögensverhältnisse nicht öffentlich zur Schau stellen und bei verdächtigen Kontaktaufnahmen äußerste Vorsicht walten lassen.

Die Botschaft ist klar: Während Kryptowährungen weiter an Bedeutung gewinnen, entwickelt sich parallel eine neue Form organisierter Kriminalität – und die Sicherheitsfrage rückt stärker denn je in den Mittelpunkt.

CertiK-Report zeigt: Europa dominiert – Frankreich wird zum globalen Hotspot

Ein aktueller Bericht von CertiK bestätigt die zunehmende geografische Verschiebung bei sogenannten „Wrench Attacks“ – also physischen Angriffen auf Krypto-Besitzer. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung in Europa: Während die Region im Jahr 2024 noch rund 22 % aller Fälle ausmachte, stieg dieser Anteil 2025 auf über 40 % an. In absoluten Zahlen bedeutet das einen Sprung von 9 auf 29 dokumentierte Angriffe – ein drastischer Anstieg innerhalb nur eines Jahres.

Damit hat sich Europa zur weltweit gefährlichsten Region für Krypto-Investoren entwickelt. Treiber dieser Entwicklung sind laut Analyse vor allem organisierte Gruppen in Westeuropa. Besonders im Fokus stehen dabei Länder wie Frankreich, Spanien und Schweden. Innerhalb Europas nimmt wiederum Frankreich eine Sonderrolle ein: Mit 19 registrierten Fällen im Jahr 2025 liegt das Land deutlich vor anderen Nationen – selbst vor den USA, wo lediglich 8 Vorfälle erfasst wurden.

Parallel dazu zeigt der Report auch eine Verschiebung in anderen Regionen. Nordamerika etwa verzeichnet einen deutlichen Rückgang von 36,6 % auf 12,5 %, was jedoch weniger auf mehr Sicherheit hindeutet, sondern vielmehr darauf, dass sich die Aktivitäten global verlagern. Asien bleibt mit rund 33 % Anteil weiterhin ein Hochrisikogebiet, insbesondere für wohlhabende Expats und Krypto-Touristen.

Die Daten zeichnen ein klares Bild: Krypto-Kriminalität wird zunehmend international, aber gleichzeitig konzentrieren sich physische Angriffe immer stärker auf bestimmte Hotspots – allen voran Frankreich und Europa insgesamt.

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