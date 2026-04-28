XRP Prognose: Rücksetzer als Kaufchance?

Das Wichtigste in Kürze

XRP fällt auf 1,40 US-Dollar zurück, doch Abwärtsmomentum überschaubar.

Trader sehen langfristige Kaufchance, XRP könnte sich vervielfachen.

XRP dennoch relativ schwach, HYPER zieht massiv Kapital an.

Der Kryptomarkt zeigt sich zur Wochenmitte leicht schwächer und konsolidiert nach den jüngsten Gewinnen. Auch XRP kann sich dieser Entwicklung nicht entziehen und verzeichnet ein Minus von rund zwei Prozent. Der Kurs fällt damit zurück in den Bereich um 1,40 US-Dollar und bewegt sich weiterhin innerhalb einer eher richtungslosen Seitwärtsphase.

Bereits in den vergangenen Tagen fehlte es an klarer Dynamik, wodurch kurzfristige Ausbruchsversuche schnell wieder abverkauft wurden. Dennoch mehren sich Hinweise aus der technischen Analyse, dass es sich bei der aktuellen Schwächephase nicht zwangsläufig um den Beginn eines neuen Abwärtstrends handelt.

Vielmehr deuten mehrere Indikatoren darauf hin, dass XRP aktuell eine gesunde Korrektur durchläuft – mit potenziellen Chancen für antizyklische Anleger.

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XRP ohne Abwärtsmomentum – Analysten sehen strukturelle Stärke

Die aktuelle Markteinschätzung mehrerer Analysten zeichnet ein differenziertes Bild: Zwar ist XRP kurzfristig unter Druck geraten, doch ein echtes Abwärtsmomentum scheint bislang zu fehlen. So zeigt eine Analyse von CW, dass der jüngste Rücksetzer vor allem technisch getrieben ist, ohne dass sich ein klarer Trendwechsel abzeichnet. Der Kurs bewegt sich weiterhin in einer etablierten Range, während Verkaufsvolumen und Marktstruktur keine signifikante Beschleunigung nach unten erkennen lassen. Parallel dazu deutet die Entwicklung der Positionierungen im Futures-Markt darauf hin, dass sich der Verkaufsdruck zuletzt sogar abschwächt – ein erstes Signal für eine mögliche Stabilisierung.

$XRP has saw a short-term decline, but there is no downward momentum. pic.twitter.com/AgHLQGCa8X — CW (@CW8900) April 27, 2026

Noch bullischer fällt der Blick auf die übergeordneten Zeitrahmen aus. Eine weitere Analyse hebt hervor, dass XRP auf Monatsbasis weiterhin oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte notiert. Insbesondere die 50-Monats-EMA fungiert aktuell als solide Unterstützung und verläuft im Bereich von rund 1,33 US-Dollar. Historisch betrachtet diente dieses Niveau bereits mehrfach als Ausgangspunkt für neue Aufwärtsbewegungen. Gleichzeitig bleibt die langfristige Struktur intakt: XRP bewegt sich weiterhin innerhalb eines aufsteigenden Kanals, was auf eine fortgesetzte übergeordnete Trendstärke hindeutet.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält zudem die Elliott-Wellen-Struktur. Analysten sehen XRP aktuell in einer möglichen frühen Phase einer dritten Impulswelle – einer Phase, die typischerweise mit erhöhter Dynamik und starken Kursanstiegen einhergeht. Kursziele im Bereich von 15 bis 31 US-Dollar werden dabei als langfristige Szenarien diskutiert. Auch wenn solche Prognosen spekulativ bleiben, unterstreichen sie die derzeitige Wahrnehmung vieler Marktteilnehmer: Die aktuelle Korrektur könnte weniger ein Warnsignal, sondern vielmehr eine Konsolidierung innerhalb eines größeren Aufwärtstrends darstellen.

$XRP Monthly EMA and Elliot Wave Setup Target $15-$31, @egragcrypto Highlights. #Ripple XRP is showing signs of structural stability, with the monthly chart highlighting a shift in momentum as price continues to hold above a critical moving average. XRP remains supported by the… pic.twitter.com/LaKClK2HUr — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) April 27, 2026

Steigende Exchange-Zuflüsse: Kurzfristiger Druck, mittelfristige Chance?

Ein Blick auf die Exchange Net Position Change zeigt eine interessante Entwicklung: In den vergangenen zwei Wochen sind wieder vermehrt Zuflüsse von XRP auf zentrale Börsen zu beobachten. Diese Bewegung gilt in der On-Chain-Analyse traditionell als potenziell bärisches Signal, da Coins häufig auf Handelsplattformen transferiert werden, um sie zu verkaufen. Entsprechend kann dieser Trend kurzfristig zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen und erklärt teilweise auch die jüngste Schwäche im Kursverlauf.

Allerdings ist die Dynamik entscheidend. Während frühere Phasen von starken Zuflüssen oft mit anhaltenden Abwärtstrends einhergingen, fällt auf, dass die aktuellen Bewegungen bislang moderat bleiben und keine extreme Eskalation zeigen. Gleichzeitig deutet die Historie dieser Metrik darauf hin, dass Wendepunkte häufig dann entstehen, wenn die Zuflüsse wieder abflachen oder in Netto-Abflüsse übergehen. Genau in diesen Momenten sinkt der Verkaufsdruck spürbar – ein Umfeld, in dem sich Kurse stabilisieren und neue Aufwärtsbewegungen entstehen können.

Sollte sich dieser Trend also in den kommenden Tagen abschwächen, könnte dies ein frühes Signal für den nächsten Aufwärtsimpuls sein. Anleger beobachten daher insbesondere, ob sich die Exchange-Flows erneut drehen – denn eine Rückkehr zu Abflüssen würde die bullische These deutlich untermauern.

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Kapital rotiert: Wird Bitcoin-Ökosystem zur neuen Konkurrenz für XRP?

Während XRP zuletzt relative Schwäche zeigt, richtet sich der Blick vieler Anleger zunehmend auf alternative Projekte mit stärkerem Momentum. Kapitalflüsse verschieben sich aktuell verstärkt in wachstumsstärkere Narrative – allen voran in das Bitcoin-Ökosystem, das sich technologisch immer weiterentwickelt. Insbesondere neue Layer-2-Lösungen auf Bitcoin gewinnen an Bedeutung, da sie die bislang begrenzte Funktionalität des Netzwerks erweitern und neue Anwendungsfälle wie DeFi, Tokenisierung und schnelle Transaktionen ermöglichen. Genau hier entsteht potenziell neue Konkurrenz für den XRP Ledger, der bislang vor allem im Bereich Zahlungsabwicklung und schnelle Transfers eine starke Position hatte.

Ein möglicher struktureller Kurstreiber für Bitcoin könnte daher die steigende Relevanz von Layer-2-Technologien sein. Wenn Bitcoin nicht nur als Wertspeicher, sondern zunehmend auch als funktionales Netzwerk genutzt wird, dürfte dies die Nachfrage nach nativen BTC weiter erhöhen. In diesem Kontext rückt ein Projekt besonders in den Fokus: Bitcoin Hyper. Das Konzept kombiniert die Sicherheit und Marktstellung von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains wie Solana. Technologisch setzt das Projekt auf eine leistungsfähige virtuelle Maschine, Cross-Chain-Kommunikation sowie eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, um Transaktionen effizient und sicher abzuwickeln.

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Auffällig ist dabei vor allem die aktuelle Marktresonanz. Trotz eines insgesamt eher verhaltenen Marktumfelds konnte Bitcoin Hyper bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – ein klares Signal für starkes Investoreninteresse.

Hinzu kommt ein attraktives Staking-Modell mit Renditen von rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Anreize für frühe Teilnehmer schafft. Diese Kombination aus innovativer Technologie, wachsender Nachfrage und starkem Kapitalzufluss sorgt für ein deutlich bullischeres Momentum im Vergleich zu XRP.

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