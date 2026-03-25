Netzwerk-Turbulenzen bei Block 941.880: Bitcoin-Blockchain kurzzeitig gespalten

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Am 23. März 2026 kam es im Bitcoin-Netzwerk zu einem seltenen technischen Phänomen, das für kurzzeitige Verwirrung unter Minern und Beobachtern sorgte. Auf der Höhe von Block 941.880 spaltete sich die Blockchain in zwei konkurrierende Stränge auf, da mehrere Mining-Pools nahezu zeitgleich gültige Blöcke fanden. Während die Pools Antpool und ViaBTC zunächst auf einem Zweig weiterarbeiteten, gelang es dem Pool Foundry USA, eine alternative Kette aufzubauen. Da Foundry USA in der Folge sechs Blöcke hintereinander produzierte, setzte sich dieser Strang gemäß den Protokollregeln als die längste und damit einzig gültige Kette durch.

Protokollkonforme Reorganisation statt technischer Fehler

Analysten von b10c stufen dieses Ereignis als eine sogenannte Chain-Reorganisation ein. Obwohl eine solche Aufspaltung für Außenstehende dramatisch wirken mag, handelt es sich um einen vorgesehenen Mechanismus im Bitcoin-Protokoll, um bei gleichzeitigen Blockfunden einen Konsens zu erzielen. Die Blöcke des unterlegenen Zweigs verloren dabei ihre Gültigkeit, und die darin enthaltenen Transaktionen wurden automatisch zurück in den Mempool verschoben, um in der nun gültigen Kette erneut bestätigt zu werden. Für die Sicherheit des Netzwerks bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, da das System den Konflikt autonom über die Rechenleistung löste.

We just had a rare-ish two block fork/reorg between Foundry and AntPool+ViaBTC. Foundry mined six blocks in a row.https://t.co/qpj7eLlh0U pic.twitter.com/Jd5m1LX036 — b10c (@0xB10C) March 23, 2026

Finanzieller Druck auf Mining-Pools verschärft sich

Trotz der technischen Integrität des Netzwerks hinterlässt der Vorfall bei den betroffenen Minern wie ViaBTC und Antpool finanzielle Spuren. Da die Belohnungen für die verworfenen Blöcke wertlos wurden, verschärft sich die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage der Branche. Aktuell liegen die Produktionskosten für einen Bitcoin mit etwa 88.000 US-Dollar deutlich über dem Marktpreis von rund 71.000 US-Dollar. Viele Mining-Betriebe arbeiten daher an der Grenze der Rentabilität, was sich auch in einer sinkenden Hashrate und einer abnehmenden Difficulty widerspiegelt.

Diversifikation als Ausweg aus der Rentabilitätsfalle

Angesichts des sinkenden Hashprices und der hohen Energiekosten suchen börsennotierte Mining-Unternehmen verstärkt nach alternativen Einnahmequellen. Branchenriesen wie Marathon Digital und Cipher Mining investieren zunehmend in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing. Diese Diversifizierungsstrategie soll die Abhängigkeit von der volatilen Block-Belohnung verringern und stabilere Cashflows generieren. Der jüngste Vorfall bei Block 941.880 unterstreicht somit nicht nur die technische Robustheit von Bitcoin, sondern auch den enormen Wettbewerbsdruck, unter dem die Hardware-Betreiber des Netzwerks derzeit stehen.