Neuer Bitcoin-Crash? Diese Daten schüren jetzt Angst

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt unter 64.000 Dollar, Bären dominieren weiterhin klar.

Kapitalflüsse signalisieren bislang keine vollständige Markt-Kapitulation noch.

Bitcoin-L2-Projekte gewinnen trotz Bärenmarkt deutlich an Aufmerksamkeit.

Bitcoin erlebt den nächsten massiven Rückschlag. Die größte Kryptowährung der Welt ist unter die Marke von 64.000 US-Dollar gefallen und verliert innerhalb von 24 Stunden mehr als 5 Prozent an Wert. Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Wochen unvermindert fort. Von einer nachhaltigen Erholung fehlt bislang jede Spur.

Das Momentum bleibt schwach, Käufer halten sich zurück und die Bären dominieren das Marktgeschehen klar. Besonders bemerkenswert: Es gibt aktuell keinen einzelnen Auslöser für die Verkaufswelle. Vielmehr scheint sich die negative Dynamik selbst zu verstärken. Die Folge ist ein Markt, der zunehmend nervös wird. Sollte der Verkaufsdruck anhalten, rückt nun sogar ein erneuter Test der wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar in den Fokus.

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Noch keine Kapitulation: Warum Bitcoin weiter fallen könnte

Während viele Anleger bereits von Panik sprechen, sehen einige Analysten die eigentliche Kapitulation noch gar nicht erreicht. Genau darauf deutet aktuell der Bitcoin Bull-Bear Structure Index hin. Dieser kombiniert verschiedene Marktindikatoren und soll zeigen, ob sich der Markt eher in einer bullischen oder bärischen Phase befindet.

Besonders auffällig ist derzeit die Diskrepanz zwischen Stimmung und Kapitalflüssen. Das Sentiment ist bereits regelrecht eingebrochen. Extreme Angst dominiert den Markt und viele Anleger rechnen mit weiter fallenden Kursen. Historisch betrachtet traten solche Werte häufig in der Nähe größerer Tiefpunkte auf. Doch diesmal gibt es einen entscheidenden Unterschied.

The crowd is in panic. Capital is not – yet. Sentiment has collapsed into extreme fear (-80), while flows and derivatives are weakening only moderately and remain far from the -40% capitulation zone. Who will be right at 62K: emotion or capital? ☕️ Morning Brief #184 👇… pic.twitter.com/YzEycwhD4X — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) June 4, 2026

Die Kapitalströme und Derivatemärkte zeigen bislang keine vollständige Kapitulation. Der Bear-Index befindet sich zwar klar im negativen Bereich, hat jedoch die Extremzone von rund minus 40 Prozent noch nicht erreicht. Genau diese Bereiche markierten in früheren Marktzyklen häufig die Phase, in der Verkäufer endgültig aufgaben und ein belastbarer Boden entstand.

Für Bitcoin bedeutet das ein erhöhtes Risiko. Wenn die Stimmung bereits kollabiert ist, die tatsächlichen Kapitalabflüsse jedoch noch nicht ihren Höhepunkt erreicht haben, könnte eine weitere Verkaufswelle folgen. In einem Umfeld mit schwacher Nachfrage reichen oft bereits kleinere negative Nachrichten aus, um neue Liquidationen auszulösen.

Zusätzlich belastet die technische Lage. Bitcoin handelt unter wichtigen Unterstützungsmarken, während sich das Handelsvolumen zuletzt nicht als überzeugendes Kaufsignal erwiesen hat. Gleichzeitig fehlen starke ETF-Zuflüsse oder andere fundamentale Impulse, die den Markt stabilisieren könnten.

Die Marke von 60.000 US-Dollar entwickelt sich deshalb zunehmend zum entscheidenden Bereich. Sollte dieser Support fallen, könnte sich die Abwärtsdynamik nochmals beschleunigen. Viele Marktteilnehmer würden dann gezwungen sein, Positionen zu schließen, was zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen könnte.

Bitcoin-ETFs verlieren Milliarden: Wall Street zieht weiter Kapital ab

Ein zentraler Belastungsfaktor für Bitcoin bleibt derzeit die Entwicklung der Spot-ETFs. Wie aktuelle Daten zeigen, sind die Zuflüsse seit dem 7. Mai praktisch zum Erliegen gekommen. Stattdessen verzeichnete der Markt seither Nettoabflüsse von mehr als 5,6 Milliarden US-Dollar. Allein am vergangenen Handelstag wurden laut den Daten rund 396 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin-ETFs abgezogen.

Inflows into Bitcoin ETFs largely stopped from May 7th. Since that time over 5.6 billion has been sold of by Wall Street. 396 million yesterday alone. BTC ETFs still hold 54 billion. But damn… those are some brutal numbers Clarity Act could be a month away, the only… pic.twitter.com/JIRD1MuZsa — Lark Davis (@LarkDavis) June 4, 2026

Das ist bemerkenswert, da die ETFs in den vergangenen Jahren als wichtigster Nachfragetreiber für Bitcoin galten. Wenn institutionelle Investoren Kapital aus diesen Produkten abziehen, entsteht zusätzlicher Verkaufsdruck auf den Markt. Gleichzeitig fehlt dadurch ein entscheidender Käufer, der fallende Kurse stabilisieren könnte.

Zwar halten die US-Bitcoin-ETFs weiterhin Bitcoin im Wert von rund 54 Milliarden US-Dollar und bleiben damit ein bedeutender Marktteilnehmer. Kurzfristig überwiegt jedoch der negative Effekt der anhaltenden Abflüsse. Einige Analysten sehen deshalb erst mit möglichen regulatorischen Impulsen wie dem erwarteten Clarity Act einen potenziellen Kurstreiber am Horizont. Bis dahin dürfte Bitcoin vorerst mit schwacher Nachfrage, vorsichtigen Investoren und einem schwierigen Marktumfeld kämpfen.

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Kann Bitcoin-L2 die nächste Nachfragewelle auslösen?

Die aktuelle Marktlage zeigt vor allem eines: Bitcoin fehlt derzeit ein neuer Kurstreiber. Solange Kapital aus dem Markt abfließt und Anleger zurückhaltend bleiben, dürfte es schwer werden, den laufenden Bärenmarkt nachhaltig zu stoppen. Für eine Trendwende braucht es letztlich neue Nachfrage. Genau deshalb richten einige Investoren ihren Blick zunehmend auf Entwicklungen, die zusätzliche Anwendungsfälle für Bitcoin schaffen könnten.

Besonders spannend erscheint dabei der Bereich der Bitcoin-Layer-2-Netzwerke. Die Grundidee: Bitcoin soll nicht länger ausschließlich als Wertspeicher dienen, sondern auch für schnelle Transaktionen, DeFi-Anwendungen und neue Blockchain-Anwendungen nutzbar werden. Gelingt dieser Schritt, könnte das langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen, da viele Layer-2-Lösungen BTC als zentrale Basis ihres Ökosystems nutzen.

Ein Projekt, das in diesem Umfeld aktuell viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept verbindet die Sicherheit und Bekanntheit des Bitcoin-Netzwerks mit der Geschwindigkeit moderner Smart-Contract-Blockchains. Ziel ist es, die Vorteile von Solana und Bitcoin in einem Ökosystem zusammenzuführen.

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Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Nutzer sollen dadurch Bitcoin effizient transferieren und gleichzeitig auf Anwendungen zugreifen können, die auf der Hauptchain bislang nicht möglich sind. Gerade in einer Zeit, in der Skalierbarkeit und Nutzerfreundlichkeit immer wichtiger werden, trifft dieser Ansatz einen Nerv vieler Anleger.

Bemerkenswert ist zudem die Entwicklung des Presales. Obwohl sich der Kryptomarkt aktuell in einer schwierigen Phase befindet und viele Projekte unter Kapitalabflüssen leiden, konnte Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet auf eine vergleichsweise hohe Nachfrage und eine klare relative Stärke gegenüber vielen anderen Krypto-Projekten hin. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch sein Staking-Modell. Derzeit werden Renditen von bis zu 36 Prozent APY in Aussicht gestellt.

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