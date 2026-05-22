Polymarket Hack: Polygon (POL) unter Druck nach Exploit

Das Wichtigste in Kürze

Die Adresse des Angreifers, 0x8F98075db5d6C620e8D420A8c516E2F2059d9B91, hat die Beute inzwischen auf 15 separate Wallets verteilt – ein Muster, das typisch für frühe Phasen der Geldwäsche ist.

Trader beobachten nun gespannt, wie hoch der endgültige Schaden ausfällt und ob POL den Reputationsschaden absorbieren kann.

Polygons Ruf als zuverlässige Settlement-Ebene für DeFi steht erneut unter Beobachtung, nachdem der On-Chain-Ermittler ZachXBT einen mutmaßlichen Exploit des Polymarket UMA CTF Adapter-Vertrags gemeldet hat. Dieser Mechanismus ist entscheidend für die Auflösung von Ergebnissen auf dem Prognosemarkt.

Dieser jüngste Hack auf der prominentesten Prognosemarkt-Plattform führte dazu, dass der POL-Kurs in der letzten Stunde um fast 1 % einbrach und bei rund 0,091 $ gehandelt wurde. Je nachdem, wie schwerwiegend die Verluste letztlich ausfallen, könnte POL noch weiter unter Druck geraten.

Die sich häufenden Vorfälle werfen grundlegende strukturelle Fragen zur Positionierung von Polygon als Standard-Settlement-Chain für hochkarätige Prognose- und Derivateplattformen auf. Es bleibt unklar, ob die aktuelle Roadmap des Netzwerks schnell genug voranschreitet, um diesen Status zu verteidigen.

Warning: #Polymarket's contract appears to be exploited, and the attacker is stealing funds.



So far, more than $660K has already been stolen.



Source: @zachxbthttps://t.co/WXvRwtWEFs pic.twitter.com/sIa0FWEEzo — Lookonchain (@lookonchain) May 22, 2026

ZachXBT reagiert auf Polymarket-Hack: Wie hoch ist der Schaden?

Die Adresse des Angreifers, 0x8F98075db5d6C620e8D420A8c516E2F2059d9B91, hat die Beute inzwischen auf 15 separate Wallets verteilt – ein Muster, das typisch für frühe Phasen der Geldwäsche ist. Trader beobachten nun gespannt, wie hoch der endgültige Schaden ausfällt und ob POL den Reputationsschaden absorbieren kann.

Laut der öffentlichen Warnung von ZachXBT entwendeten die Angreifer zum Zeitpunkt der Meldung etwa alle 30 Sekunden rund 5.000 POL. Die bestätigten Verluste erreichten mindestens 520.000 $ und stiegen weiter in Richtung 600.000 $. Die Plattform gab an, dass der Exploit gezielt den UMA CTF Adapter betrifft und nicht die Kernverträge von Polymarket auf Polygon, was für die betroffenen Nutzer jedoch nur ein schwacher Trost sein dürfte.

Dieser Vorfall steht nicht isoliert da: Polymarket hat separat Kontenübernahmen bestätigt, die mit einem Drittanbieter für Authentifizierung – vermutlich Magic Labs – in Verbindung stehen. Dies hinterließ eine Spur von leergeräumten USDC-Wallets bei den Nutzern. Laut Daten von DeFiLlama wurden im Mai bereits 19 DeFi-Hacks mit Gesamtschäden von etwa 38,2 Mio. $ verzeichnet. Dies ordnet den Vorfall eher als Sektor-weiten Stresstest denn als reines Polymarket-Problem ein.

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ZachXBT: Suspected Attack on Polymarket, the World’s Largest Prediction Market



According to a ZachXBT community alert, Polymarket’s UMA CTF Adapter contract on the Polygon chain is suspected of being attacked. The incident has resulted in losses exceeding $520k.



The… pic.twitter.com/CUw6qtWK8U — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 22, 2026

Kann sich der POL-Kurs nach dem Polymarket-Debakel halten?

Die On-Chain-Evidenz lässt eine qualitative Einschätzung zu: Nachrichten über Exploits in dieser Größenordnung, bei denen Hunderttausende Dollar aus einer Flaggschiff-Anwendung auf Polygon abfließen, erzeugen historisch gesehen kurzfristigen Verkaufsdruck auf den nativen Token. Eine anschließende Erholung hängt meist davon ab, wie schnell das Protokoll reagiert.

Die zugrunde liegende Infrastruktur von Polygon bleibt jedoch nicht stehen. Mit dem jüngsten Giugliano-Hardfork zielte das Netzwerk auf eine schnellere Finalität ab – ein bedeutendes Upgrade, da die Abwicklungsgeschwindigkeit zentral für die Zuverlässigkeit von Prognosemärkten ist. Dieser technologische Fortschritt könnte POL einen Boden bieten, sofern sich die Stimmung stabilisiert.

Drei Szenarien erscheinen nun plausibel. Im optimistischen Fall (Bull-Case) identifiziert Polymarkets 5-Millionen-Dollar-Bug-Bounty-Programm bei Cantina die Schwachstelle im Adapter schnell und behebt sie, was das Vertrauen wiederherstellt und POL ermöglicht, Verluste innerhalb weniger Tage auszugleichen.

Polymarket’s UMA CTF Adapter is being exploited on Polygon — attacker draining 5,000 $POL every 30 seconds, $520K+ stolen so far (Santiment MCP + Claude):

⚖️ $UMA price reaction: $0.477 (07:00 UTC) → $0.462 (09:00 UTC), -3.3% as the exploit unfolded.

📊 $POL price over the same… pic.twitter.com/KhcaeEK4BD — Santiment Intelligence (@SantimentData) May 22, 2026

Das Basisszenario sieht einen Seitwärtstrend für Polygon vor, während die Ermittlungen andauern und institutionelle Akteure auf Entschädigungszusagen warten. Der pessimistische Fall (Bear-Case) tritt ein, wenn die Gesamtschäden die bisherigen Zahlen übersteigen oder weitere Verträge als anfällig gelten – in diesem Fall wäre weiterer Verkaufsdruck der wahrscheinlichste Weg.

Zudem stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit des non-custodial Designs, wenn Nutzerkonten nach unbefugten Zugriffen teilweise Guthaben von nur 0,01 $ aufwiesen. Polymarket stand bereits zuvor unter regulatorischer und rechtlicher Beobachtung – dieser Sicherheitsvorfall fügt dem Druck nun eine operative Ebene hinzu.

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Bitcoin Hyper visiert Vorteile für Early Mover an

Eine gewisse „Exploit-Müdigkeit“ macht sich breit. Wenn die Flaggschiff-Anwendung einer führenden DeFi-Chain wiederholt unter Sicherheitsproblemen leidet, rotiert Kapital zwangsläufig in Richtung Infrastrukturprojekte, die als weniger anfällig gelten. Davon profitierten historisch gesehen oft Projekte in frühen Stadien, die auf der Protokollebene anstatt auf der Anwendungsebene bauen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich genau an dieser Schnittstelle: Ein Bitcoin-Layer-2, der die Solana Virtual Machine (SVM) integriert. Ziel ist es, schnelle Smart-Contract-Ausführungen auf die Sicherheitsbasis von Bitcoin zu bringen, ohne die custodial Kompromisse einzugehen, die Polymarkets Architektur zu belasten scheinen.

Der Presale hat bereits 32.726.397,59 $ bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136804 $ gesammelt, wobei Staking-Belohnungen für frühe Teilnehmer verfügbar sind. Die SVM-Integration ist das technische Highlight; eine Finalität im Sub-Sekunden-Bereich auf Basis des Trust-Modells von Bitcoin ist das zentrale Versprechen. Für Investoren, die Infrastruktur-Exposures im Bitcoin-Ökosystem suchen, könnte das Projekt eine Untersuchung wert sein.