Sonic startet neuen Stablecoin: Auch auf Sui entsteht ein neuer Herausforderer

Stablecoin-Boom geht in 2026 ungebremst weiter.

Sui und Sonic starten neue Stablecoins auf eigenen Blockchains.

Bitcoin Hyper möchte Stablecoins auch zu Bitcoin bringen.

Der Stablecoin-Sektor zählt seit Jahren zu den klarsten Product-Market-Fits im gesamten Kryptomarkt. Kaum ein Bereich ist so stark gewachsen und gleichzeitig so fundamental für das Funktionieren des Ökosystems. Stablecoins verbinden die Stabilität klassischer Währungen mit der Effizienz von Blockchain-Netzwerken. Sie ermöglichen schnelle Transfers, dienen als Liquiditätsbasis für DeFi-Anwendungen und spielen eine zentrale Rolle im globalen Handel mit digitalen Assets.

Entsprechend wächst der Markt seit Jahren dynamisch. Neue Projekte versuchen deshalb zunehmend, innovative Modelle für stabile digitale Dollar zu entwickeln – zuletzt etwa Sonic Labs und ein neues Stablecoin-Projekt im Sui-Ökosystem. Ohne Frage gehören Stablecoins zu den besten Kryptowährungen in 2026.

Sonic Labs startet USSD – doch auch auf Sui wächst der Stablecoin-Sektor

Der Wettbewerb im Stablecoin-Sektor nimmt weiter Fahrt auf. Zuletzt sorgte Sonic Labs für Aufmerksamkeit mit der Einführung eines neuen Stablecoins namens USSD. Besonders bemerkenswert ist dabei die Struktur der Absicherung: Der Token soll durch tokenisierte US-Staatsanleihen gedeckt sein, die unter anderem von institutionellen Schwergewichten wie BlackRock, Superstate und WisdomTree stammen. Damit greift Sonic einen der größten Trends der Branche auf – die Tokenisierung von Real-World-Assets, insbesondere US-Treasuries.

Diese Entwicklung ist kein Zufall. Tokenisierte Staatsanleihen gelten inzwischen als eine der stabilsten und regulatorisch kompatibelsten Formen der Stablecoin-Besicherung. Institutionelle Anleger bevorzugen solche Modelle, weil sie Transparenz, Erträge aus Staatsanleihen und Blockchain-Liquidität miteinander verbinden. Mit USSD versucht Sonic daher, sich im wachsenden Markt für institutionell orientierte Stablecoins zu positionieren.

Parallel dazu entstehen jedoch auch auf anderen Blockchains neue Stablecoin-Initiativen. Besonders dynamisch entwickelt sich derzeit das Ökosystem rund um Sui, eine relativ junge Layer-1-Blockchain, die sich durch hohe Skalierbarkeit und niedrige Transaktionskosten auszeichnet.

Auch hier wurde zuletzt ein neuer Stablecoin gestartet, der stärker auf DeFi-Integration und schnelle On-Chain-Liquidität abzielt.

Das zeigt einen klaren Trend: Stablecoins werden zunehmend chain-spezifisch entwickelt, um die jeweiligen Stärken einer Blockchain auszunutzen. Während Sonic mit institutionellen Real-World-Assets punktet, setzt das Sui-Ökosystem stärker auf DeFi-Nutzung und technologische Effizienz.

Stablecoins dominieren Ethereum und Tron – doch neue Blockchains greifen an

Trotz der vielen neuen Projekte bleibt die Marktstruktur im Stablecoin-Sektor derzeit relativ klar. Ethereum und Tron dominieren weiterhin den Großteil des Stablecoin-Volumens weltweit.

Doch zuletzt zeigt sich eine interessante Verschiebung. Neue Blockchains wie Solana gewinnen zunehmend Marktanteile im Stablecoin-Segment. Durch extrem niedrige Gebühren und hohe Transaktionsgeschwindigkeit wird Solana immer attraktiver für Zahlungsanwendungen und DeFi-Protokolle. Entsprechend wächst auch das Stablecoin-Volumen im Solana-Ökosystem deutlich schneller als noch vor wenigen Jahren.

Ein weiteres mögliches Zukunftsszenario betrifft sogar Bitcoin. Zwar ist Bitcoin selbst keine klassische Plattform für Stablecoins, doch mit der zunehmenden Entwicklung von Layer-2-Technologien könnte sich das langfristig ändern. Wenn Skalierungslösungen stärker adaptiert werden, könnten auch Stablecoins auf dem Bitcoin-Netzwerk entstehen und damit Zugang zur größten Kryptowährung der Welt erhalten.

Genau an dieser Stelle setzt ein Projekt wie Bitcoin Hyper an. Ziel ist es, die Vorteile von Bitcoin – Sicherheit, Netzwerkeffekt und Liquidität – mit der Geschwindigkeit moderner Blockchains zu kombinieren. Dafür nutzt das Projekt eine Architektur, die eine Bridge zwischen Bitcoin Layer-1 und einer leistungsfähigen Layer-2-Infrastruktur schafft. Technologisch orientiert sich die Lösung dabei teilweise an Konzepten, die auch im Solana-Ökosystem erfolgreich eingesetzt werden.

Die Vision dahinter: ein Bitcoin-Ökosystem, das deutlich schneller und vielseitiger wird und gleichzeitig neue Anwendungen ermöglicht – darunter auch Stablecoins und DeFi-Protokolle. Aktuell versucht das Projekt zusätzlich, Anleger mit attraktiven Anreizen anzuziehen. Dazu gehört unter anderem ein Staking-Modell mit rund 37 % APY, das insbesondere in der frühen Phase für Aufmerksamkeit sorgt.

Sollte sich die Layer-2-Technologie im Bitcoin-Ökosystem tatsächlich stärker durchsetzen, könnte das langfristig sogar den Stablecoin-Markt verändern. Denn dann wäre es erstmals möglich, stabile digitale Dollar direkt mit der Liquidität und Sicherheit des größten Krypto-Netzwerks zu verbinden.

