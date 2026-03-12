Ripple greift durch: 750 Mio. Dollar für eigene Aktien

Das Wichtigste in Kürze

Ripple plant Rückkauf von Aktien für 750 Millionen Dollar.

Australien-Lizenz gesichert, regulatorisches Ökosystem wächst.

Ripple verkündet 100 Mrd.

Meilenstein im Bereich Ripple Payments.

XRP wird aktuell bei rund 1,39 US-Dollar gehandelt und damit weiter unter einer markanten psychologischen Kurszone. In den vergangenen Monaten zeigte sich eher relative Schwäche als neue Dynamik. Trotzdem bleibt XRP in der Privatanleger-Community einer der meistbeachteten Coins überhaupt. Entsprechend genau wird auch verfolgt, was beim Unternehmen Ripple Labs geschieht.

Denn selbst wenn der Token zuletzt keine neue Stärke ausbilden konnte, sendet Ripple operativ weiter wichtige Signale. Vor allem institutionelle Expansion, Stablecoin-Wachstum und neue strategische Schritte rücken zunehmend in den Fokus. Genau deshalb sorgt ein neuer Bericht nun für Aufmerksamkeit – und könnte ein bemerkenswertes Signal an den Markt senden. Denn Ripples Aktivitäten haben auch Einfluss auf die XRP Prognose:

Ripple will laut Bericht bis zu 750 Millionen Dollar in Aktienrückkäufe stecken

Ripple Labs hat laut Bloomberg ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, das das Unternehmen mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewerten würde. Dem Bericht zufolge will Ripple bis zu 750 Millionen US-Dollar an Anteilen von Investoren und Mitarbeitenden zurückkaufen; das Tender Offer soll demnach bis in den April laufen.

📈BUYBACK: @RIPPLE LAUNCHES $750M SHARE BUYBACK Per @business, Ripple has launched a $750 million share buyback program, offering to repurchase equity from early investors at a valuation of about $50 billion. The move gives long-time shareholders and employees a chance to sell… pic.twitter.com/TvWJmdu20g — BSCN (@BSCNews) March 11, 2026

Bemerkenswert ist vor allem die implizite Bewertung: Sie läge rund 25 Prozent über jener Bewertung, die nach einer 500-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde im November 2025 angesetzt wurde. Gerade in einem Marktumfeld, in dem viele Krypto-Assets zuletzt unter Druck standen, wäre das ein starkes Signal für das Vertrauen in die operative Entwicklung von Ripple.

LATEST: @Ripple's share buyback program values the firm at $50 billion. The blockchain firm has begun a $750 million share buyback that would value the company at about $50 billion, Bloomberg reported. pic.twitter.com/Sz6tE9lsTj — CoinDesk (@CoinDesk) March 11, 2026

Damit wird klar: Ripple denkt längst nicht mehr nur aus der Perspektive eines Krypto-Unternehmens, sondern aus jener eines Infrastrukturplayers zwischen digitalem Asset-Markt und traditioneller Finanzwelt. Ein Krypto Geheimtipp ist das nicht mehr, doch Ripple Labs baut kontinuierlich weiter das eigene Ökosystem aus.

Operative Fortschritte bei Ripple: Australian-Lizenz und 100 Mrd. Meilenstein

Hinzu kommt, dass Ripple parallel weitere operative Fortschritte meldet. Das Unternehmen erklärte am 11. März, über eine Übernahme in Australien den Erwerb einer Australian Financial Services Licence voranzutreiben, um das Payment-Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen.

🇦🇺 LATEST: Ripple to acquire BC Payments Australia to obtain an Australian Financial Services License. pic.twitter.com/EuSaYM2GZB — Cointelegraph (@Cointelegraph) March 11, 2026

Dazu kommt das Wachstum von RLUSD: Ripple verwies zuletzt auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar abgewickeltes Zahlungsvolumen und darauf, dass RLUSD inzwischen eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat.

$100B+ processed.

60+ markets.

51 real-time rails.

RLUSD at $1B market cap in under a year. Ripple Payments brings it all together: fiat, stablecoins, 75+ licenses, so businesses can move money globally without the patchwork: https://t.co/f5yXTWOPQk pic.twitter.com/1IpEci84d4 — Ripple (@Ripple) March 9, 2026

Der Aktienrückkauf wäre damit nicht isoliert zu sehen, sondern als Teil eines größeren Bildes: Ripple versucht offensichtlich, seine Bewertung durch operatives Wachstum, neue Lizenzen, institutionelle Services und ein stärker diversifiziertes Geschäftsmodell zu untermauern.

Für XRP selbst ist das zwar kein automatischer Kurstreiber, aber es zeigt, dass hinter dem Projekt unternehmerisch weiter ambitioniert gearbeitet wird.