Ripple News: 870 % Rally-Chance? MAXI könnte die bessere Wette sein

Das Wichtigste in Kürze

XRP läuft weiter seitwärts, fällt auf 1,40 US-Dollar zurück.

Trader sehen mittelfristig langfristig starkes Kurspotenzial, Ziel bei 15 US-Dollar.

Maxi Doge zeigt Stärke und könnte die bessere 10x Wette sein.

XRP wird aktuell bei rund 1,41 US-Dollar gehandelt und zeigt sich zuletzt in einer klaren Schwächephase. Die Aufwärtsdynamik ist begrenzt, während kurzfristige Erholungen schnell wieder abverkauft werden. Charttechnisch fehlt es an überzeugenden Signalen für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben. Vielmehr wirkt die Struktur fragil, mit niedrigeren Hochs und einem insgesamt angeschlagenen Momentum. Auch das Marktumfeld spiegelt diese Unsicherheit wider: Das Sentiment ist zunehmend von Vorsicht und Angst geprägt. Dennoch gibt es Stimmen am Markt, die genau in dieser Phase eine Chance sehen – und ein deutlich bullischeres Szenario für die XRP Prognose skizzieren.

Makro-Retest als Sprungbrett? Analyst sieht 872 % Potenzial

Der bekannte Trader Javon Marks sieht die aktuelle Kursentwicklung deutlich optimistischer als der Markt insgesamt. Seiner Analyse zufolge befindet sich XRP nicht in einem klassischen Abwärtstrend, sondern vielmehr in einer gesunden Korrektur innerhalb eines übergeordneten Aufwärtsszenarios. Besonders entscheidend sei dabei der sogenannte „Macro Breakout Retest“.

Marks argumentiert, dass XRP zuvor eine bedeutende Widerstandslinie durchbrochen habe, die nun erfolgreich von oben getestet wurde. Dieser Retest gilt in der technischen Analyse oft als Bestätigung eines echten Ausbruchs. Dass der Kurs genau an dieser ehemaligen Widerstandszone Unterstützung findet, wertet er als konstruktives Signal.

$XRP on lower timeframes are showing strength off of what looks to be a macro breakout retest! This retest can provide the support for a continuation move towards the $15+ breakout targets and XRP may only be getting ready here to GO… https://t.co/qo3ZCAlJyE pic.twitter.com/1ligyypIWP — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) March 23, 2026

Auf den kleineren Zeiteinheiten erkennt der Analyst zudem erste Anzeichen von Stärke. Diese könnten darauf hindeuten, dass sich der Markt aktuell stabilisiert und eine neue Aufwärtsbewegung vorbereitet. Sollte sich diese Struktur bestätigen, sieht Marks ein mögliches Kursziel von über 15 US-Dollar – was einem Anstieg von mehr als 870 % entsprechen würde.

Besonders spannend: Die aktuelle Schwächephase könnte laut dieser Interpretation lediglich eine Zwischenstation sein, bevor eine impulsive Bewegung nach oben einsetzt. Genau solche Phasen seien es, in denen sich große Marktbewegungen vorbereiten – oft begleitet von Skepsis und Unsicherheit unter den Marktteilnehmern.

Krypto-Tipp: Hat MAXI mehr Potenzial?

Doch selbst wenn sich das bullische Szenario bewahrheiten sollte, lohnt sich ein nüchterner Blick auf die Dimensionen möglicher Kursziele. Gerade bei etablierten, hochkapitalisierten Kryptowährungen stoßen extreme Vervielfachungen schnell an strukturelle Grenzen. Während kurzfristige Impulse jederzeit möglich sind, erfordern nachhaltige 10x-Bewegungen ein völlig neues Maß an Kapitalzuflüssen. Genau deshalb richtet sich der Blick vieler spekulativer Anleger verstärkt auf kleinere Projekte, die in früheren Entwicklungsphasen deutlich mehr Spielraum für exponentielle Kursbewegungen bieten.

Eine Kursprognose von über 15 US-Dollar würde bei XRP einer Marktkapitalisierung von nahezu einer Billion US-Dollar entsprechen. Aktuell liegt die Bewertung bei rund 87 Milliarden US-Dollar – bereits ein enorm hohes Niveau im Kryptomarkt. Um dieses Wachstum zu realisieren, müsste XRP nicht nur massiv neue Kapitalströme anziehen, sondern sich auch fundamental deutlich weiterentwickeln und Marktanteile ausbauen. Kurzfristig erscheint ein solcher Anstieg daher eher unwahrscheinlich.

Genau hier kommen kleinere Projekte ins Spiel. Wer gezielt nach hohen Renditechancen sucht, orientiert sich häufig an Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial. Ein Beispiel dafür ist aktuell Maxi Doge. Das Projekt konnte im Presale bereits rund 4,7 Millionen US-Dollar einsammeln und zeigt dabei eine bemerkenswerte relative Stärke – trotz eines insgesamt eher schwierigen Marktumfelds.

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Maxi Doge positioniert sich als viraler Meme-Coin, kombiniert jedoch bewusst mehrere Narrative: Fitness, Trading und Community-Driven Growth. Diese Mischung sorgt für Aufmerksamkeit und spricht gezielt eine junge, dynamische Zielgruppe an. Gleichzeitig setzt das Projekt auf Gamification-Elemente, um Nutzer langfristig zu binden und Interaktionen innerhalb des Ökosystems zu fördern.

Ein weiterer Faktor, der das Interesse vieler Anleger weckt, ist die attraktive Staking-Rendite. Aktuell werden rund 60 % APY geboten, was insbesondere in frühen Projektphasen zusätzliche Anreize schafft. Zudem befindet sich der Token noch im Presale, wodurch ein Einstieg zu vergleichsweise günstigen Konditionen möglich ist.

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