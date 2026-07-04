Scharfe Warnung von JPMorgan an Strategy

Das Wichtigste in Kürze

Strategy steht unter Druck, weil MSTR und STRC zuletzt stark schwächelten.

JPMorgan warnt vor Verkaufsrisiken, falls Strategy zusätzliche Liquidität benötigt.

Größere Cash-Reserven könnten Sorgen vor erzwungenen Bitcoin-Verkäufen deutlich reduzieren.

Unternehmen halten über 1,26 Millionen BTC, der Treasury-Trend bleibt intakt.

Strategy steht aktuell massiv unter Druck. Die Aktie MSTR hat zuletzt deutlich an Vertrauen verloren, während auch die bevorzugte STRC-Aktie zeitweise stark unter ihren Zielwert gefallen ist. Damit wirkt Michael Saylors Bitcoin-Strategie erstmals sichtbar angeschlagen: Aus dem früheren Narrativ des permanenten Akkumulierens wird nun ein Kapitalmarktproblem.

Denn Strategy braucht Liquidität für Dividenden, Zinszahlungen und mögliche Aktienrückkäufe. Besonders kritisch: Das Unternehmen erlaubt inzwischen selektive Bitcoin-Verkäufe von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar. Genau davor warnt nun JPMorgan – denn aus dem einstigen Bitcoin-Käufer könnte zeitweise auch ein spürbarer Verkäufer werden.

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JPMorgan warnt: Strategy braucht mehr Cash – sonst droht Verkaufsdruck bei Bitcoin

JPMorgan sieht in der neuen Kapitalstrategie von Strategy ein Risiko für den gesamten Bitcoin-Markt. Der Kern der Warnung: Strategy war in den vergangenen Jahren vor allem als dauerhafter Bitcoin-Käufer bekannt. Dieses Verhalten schuf einen klaren Nachfrageimpuls. Wenn Saylor Kapital aufnahm, wurde ein erheblicher Teil davon in Bitcoin investiert. Nun ändert sich diese Dynamik. Durch die neue Regelung darf Strategy Bitcoin verkaufen, um unter anderem Dividenden auf Vorzugsaktien, Zinszahlungen, Aktienrückkäufe oder zusätzliche Dollar-Reserven zu finanzieren.

Damit entsteht laut JPMorgan ein sogenanntes „Two-way risk“: Strategy kann Bitcoin nicht nur durch Käufe stützen, sondern im Stressfall auch durch Verkäufe belasten.

🚨LATEST: JPMORGAN WARNS STRATEGY IS CREATING "TWO-WAY RISK" FOR THE BITCOIN MARKET JPMorgan said Strategy’s new policy allowing up to $1.25B Bitcoin sales has introduced “two-way risk” to crypto, BBG reports. The bank says Strategy can still push BTC higher when it buys, but… pic.twitter.com/hskLn67AQT — Coin Bureau (@coinbureau) July 3, 2026

Besonders wichtig ist dabei die Größe des Unternehmens. Strategy hält laut den Berichten rund 847.363 BTC und damit etwa 4 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots. Zudem sollen die bisherigen Käufe im laufenden Jahr einen sehr großen Anteil der gesamten geschätzten Nettozuflüsse in digitale Assets ausgemacht haben. Genau deshalb ist eine mögliche Verkaufsbereitschaft nicht nur ein internes Unternehmensdetail, sondern ein Marktfaktor. Schon kleinere Verkäufe könnten psychologisch stärker wirken, weil Anleger befürchten, dass weitere Liquiditätsmaßnahmen folgen.

JPMorgan rät Strategy deshalb, die Dollar-Reserven deutlich auszuweiten. Aktuell verfügt das Unternehmen über rund 2,55 Milliarden US-Dollar Cash-Reserven, was etwa 17 Monate an Dividenden- und Zinsverpflichtungen abdecken soll. JPMorgan hält das jedoch für zu wenig. Die Analysten um Nikolaos Panigirtzoglou empfehlen vielmehr eine Reserve für 24 bis 36 Monate. Dadurch könnten Investoren stärker darauf vertrauen, dass Strategy in absehbarer Zeit keine Bitcoin verkaufen muss.

Entscheidend ist auch, wie diese Reserven aufgebaut werden. JPMorgan bevorzugt offenbar die Ausgabe von Stammaktien, selbst wenn diese zeitweise unter dem Nettoinventarwert handeln. Das wäre für MSTR-Aktionäre zwar verwässernd, würde aber den Bitcoin-Markt weniger direkt belasten. Für Strategy geht es damit um Vertrauen: Je glaubwürdiger die Liquiditätsreserve, desto geringer die Angst vor Zwangsverkäufen. Für Bitcoin bleibt die Lage heikel, weil Saylor nicht mehr nur als Käufer, sondern potenziell auch als Verkäufer wahrgenommen wird.

Übergeordnet bleibt der Trend jedoch klar

Trotz der aktuellen Kritik an Strategy und der schwächeren Stimmung rund um MSTR bleibt der übergeordnete Trend eindeutig: Immer mehr börsennotierte Unternehmen nehmen Bitcoin in ihre Bilanzen auf. Laut den genannten Daten halten öffentliche Firmen inzwischen mehr als 1,26 Millionen BTC und damit über 6 Prozent des gesamten Angebots. Strategy bleibt zwar mit Abstand der dominante Akteur, doch der Corporate-Treasury-Trend verbreitert sich zunehmend. Unternehmen wie Twenty One Capital, Metaplanet, Marathon, Coinbase oder Riot zeigen, dass Bitcoin längst nicht mehr nur ein spekulatives Asset für Privatanleger ist.

🚨PUBLIC COMPANIES NOW HOLD 1.26M+ BITCOIN, OVER 6% OF TOTAL SUPPLY! Top public firms collectively control more than 1,264,867 BTC, per BitcoinTreasuriesNet data. Strategy remains the dominant holder, the corporate treasury trend is accelerating. pic.twitter.com/GUDThaeA0T — Crypto Banter (@crypto_banter) July 3, 2026

Vielmehr etabliert sich BTC schrittweise als strategische Reserve. Kurzfristig kann Verkaufsdruck einzelner Akteure belasten. Langfristig spricht die wachsende institutionelle Verankerung jedoch weiter für strukturelle Nachfrage.

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Bitcoin braucht neue Kurstreiber: Mehr Funktionen könnten Fantasie zurückbringen

Kurzfristig bleibt der Bitcoin-Markt angeschlagen. Die Spot-ETFs waren lange der zentrale Kurstreiber, doch aktuell wecken sie kaum neue Fantasie. Die Kapitalzuflüsse schwanken, institutionelle Nachfrage wirkt weniger euphorisch und auch das Narrativ rund um Strategy ist zuletzt unter Druck geraten. Damit braucht Bitcoin neue Impulse, die über das reine „digitales Gold“-Narrativ hinausgehen. Genau hier rücken Bitcoin-Layer-2-Lösungen stärker in den Fokus. Denn wenn Bitcoin nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel, sondern auch als Basis für schnelle, günstige und programmierbare Anwendungen genutzt werden kann, entsteht ein deutlich breiterer Investment-Case.

Ein Projekt, das in diesem Umfeld besonders spannend wirkt, ist Bitcoin Hyper. Der Ansatz zielt darauf ab, die Stärken von Bitcoin mit der Leistungsfähigkeit moderner Smart-Contract-Ökosysteme zu verbinden. Bitcoin bleibt dabei die sichere, dezentrale Basis. Die zusätzliche Layer-2-Infrastruktur soll jedoch mehr Geschwindigkeit, niedrigere Gebühren und neue Anwendungen ermöglichen. Besonders interessant ist das Konzept, weil Bitcoin Hyper nach eigenen Angaben Elemente aus dem Solana-Ökosystem mit Bitcoin kombiniert. Damit adressiert das Projekt genau ein Problem, das Bitcoin seit Jahren begleitet: enorme Sicherheit und Marke auf der einen Seite, aber begrenzte Funktionalität im Vergleich zu Netzwerken wie Solana oder Ethereum auf der anderen Seite.

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Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf eine zk-basierte Bridge zwischen Bitcoin-Layer-1 und der neuen Layer-2-Struktur. Dadurch sollen BTC-nahe Anwendungen möglich werden, ohne die Grundidee von Bitcoin aufzugeben. Für Anleger entsteht so ein Narrativ, das über ETFs und reine Akkumulation hinausgeht: DeFi, schnelle Transaktionen, Staking und womöglich neue Anwendungen direkt im Bitcoin-Umfeld.

Auffällig ist zudem die relative Stärke im laufenden Presale.

Trotz schwacher Marktphase konnte Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das spricht für anhaltendes Interesse, obwohl der breite Kryptomarkt weiterhin im Bärenmodus verharrt. Zusätzlich lockt das Projekt mit Staking-Renditen von aktuell rund 36 Prozent APY.

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