Ripple News: Hacker bewegt 102 Millionen XRP nach Bitget-Exploit

In den aktuellen Ripple News sorgt ein Angreifer für Aufsehen, der mit dem rund 387,5 Millionen Dollar schweren Bitget-Hack in Verbindung steht. Er hat etwa 102 Millionen gestohlene XRP im Wert von circa 157 Millionen Dollar transferiert. Die Gelder verließen drei der fünf ursprünglichen Wallets, während Berichten zufolge noch etwa 75 Millionen Dollar in XRP auf den ersten Konten verbleiben. Doch warum können diese Bestände nicht einfach eingefroren werden?

Ripple hat keine Möglichkeit, diese Coins zu blockieren. XRP ist das native Asset des Ledgers und kein Token, der von einem zentralen Herausgeber erstellt wurde. Dies ist mehr als nur eine Meldung über einen Hacker, der Gelder verschiebt; es demonstriert in Echtzeit ein strukturelles Limit des XRP Ledger. Transparenz bedeutet hier nicht gleich Wiederherstellbarkeit, sobald sich native XRP in einer Wallet befinden, die der Angreifer kontrolliert.

Ripple News: Wie verließen 54 Millionen XRP die Wallets des Bitget-Hackers?

BITGET $350M HACK: POST MORTEM



Between 18:31 and 21:23 UTC yesterday, Bitget was drained for $350M across 7 chains, with 5 wallets compromised. Arkham has labelled 26 hacker addresses so far.



Here’s what happened after the attack: pic.twitter.com/Jc6xLRdJ5U — Arkham (@arkham) September 25, 2026

Knapp 103 Millionen XRP wurden am Donnerstag, den 24. September, bei Bitget entwendet und auf fünf Konten aufgeteilt – ein Diebstahl, der seither die Ripple News dominiert. Bis Samstag, den 26. September um 12:41 UTC, waren zwei Wallets, die ursprünglich jeweils 20 Millionen XRP hielten, auf Bestände von nur noch 23 bzw. 55 XRP geschrumpft. Ein drittes Konto wies nur noch etwa 5,8 Millionen XRP auf.

Das Tempo des Abflusses beschleunigte sich über Nacht. Während um 04:32 UTC am Samstag noch etwa 70 Millionen XRP auf den ursprünglichen Konten lagen, sank dieser Saldo nur acht Stunden später auf rund 49 Millionen. Ein versuchter Transfer von etwa 521.000 XRP scheiterte zunächst an unzureichender Deckung, bevor derselbe Betrag eine Stunde später von einer anderen Wallet gesendet wurde. Dies verdeutlicht die nativen XRP Ledger-Transfers und die Funktionalität externer Wallets, bei denen Gelder direkt zwischen vom Angreifer kontrollierten Adressen fließen.

Insgesamt haben etwa 54 Millionen XRP die ursprünglichen Haltekonten verlassen, wobei die Bewegungen eher auf eine Verteilung als auf eine bestätigte Liquidation hindeuten.

Warum kann Ripple die verbleibenden 75 Millionen Dollar in XRP nicht blockieren?

XRP ist die in den XRP Ledger integrierte Währung und das einzige native Asset. Der Ledger verfügt zwar über eine Freeze-Funktion, diese gilt jedoch ausschließlich für Token, die über Trust Lines auf dem Netzwerk ausgegeben werden.

Dieser Unterschied bestimmt die Möglichkeiten einer Wiederherstellung. Wenn eine Börse die gestohlenen XRP erhält, kann sie das Konto des Empfängers einschränken und Auszahlungen blockieren. Sie kann die Coins jedoch nicht anrühren, solange sie in einer vom Angreifer kontrollierten Wallet auf dem Ledger verbleiben.

Stablecoins funktionieren anders: Circle und Tether haben bereits rund 320.000 Dollar in USDC und USDT eingefroren, die mit dem Breach in Verbindung stehen. Sie nutzten dafür die Blacklist-Kontrollen, die in ihre vom Emittenten kontrollierten Token integriert sind. XRP hat keinen solchen Herausgeber und daher auch keinen entsprechenden Hebel.

XRP selbst existiert direkt in Konten, die keine einzelne Partei einfrieren kann – auch Ripple nicht. Damit hat das Unternehmen keine integrierte Möglichkeit, den Angreifer daran zu hindern, die Coins in den verbleibenden Wallets auszugeben. Eine Rückgewinnung hängt nun primär davon ab, wohin die XRP als Nächstes fließen und ob sie auf einer Börse landen, die bereit und in der Lage ist, das Empfängerkonto zu sperren.

Wie deckt Bitget den Verlust von 387,5 Millionen Dollar?

Bitget will begin resuming withdrawals in orderly phases following the security incident identified on September 24.



The vulnerability involved in the incident has been identified and remediated.



Bitget's security and technical teams have since been conducting additional… https://t.co/VZu59GnLAN — Bitget (@bitget) September 26, 2026

Am Freitag, den 25. September, erhöhte Bitget die geschätzte Gesamtschadenssumme auf 387,5 Millionen Dollar. Das Update berücksichtigte Zcash- und TRON-Transfers, die in der ersten Zählung fehlten. Die Börse betonte, dass die Korrektur auf einer vollständigeren Nachverfolgung basiere und nicht auf einem zweiten Angriff.

Bitget erklärte, dass sein Schutzfonds den Verlust abdeckt und die Guthaben der Kunden nicht betroffen sind. Die Auszahlungen werden schrittweise wieder aufgenommen:

Bitcoin: ab dem 28. September

Ether: ab dem 29. September

USDT: ab dem 30. September

Verbleibende Token: ab dem 2. Oktober

Zum Zeitpunkt des Berichts notierte XRP bei etwa 1,54 Dollar. Das entspricht einem Rückgang von etwa 4 % innerhalb von 24 Stunden, stellt aber auf Wochensicht immer noch ein Plus von rund 9 % dar.