Die Zentralbank Brasiliens hat mit den Resolutionen 588 und 589 eine Meldepflicht für Transfers zu und von Self-Custody-Wallets ab einem Gegenwert von 10.000 US-Dollar eingeführt. Die Regeln treten am 1. Oktober 2026 in Kraft und dürften den Umgang mit eigenverwahrten Kryptowerten für alle in Brasilien autorisierten Anbieter grundlegend verändern.

Inhalt der Maßnahme: Meldepflicht und Ausschluss nicht autorisierter Anbieter

Resolution 588 verpflichtet Institute, die von der Zentralbank zum Betrieb autorisiert sind, Transfers zu oder von Self-Custody-Wallets, die vollständig unter Nutzerkontrolle stehen, ab einem Gegenwert von 10.000 US-Dollar zu melden. Begründet wird das mit der eingeschränkten Informationsverfügbarkeit für Monitoring und Risikoeinschätzung, wenn Vermögenswerte nicht bei einem autorisierten Institut verwahrt werden.

Die gemeldeten Daten gehen an den brasilianischen Geldwäschekontrolldienst COAF, der die Transaktionen ordnen und daraus potenziell eine Datenbank von Self-Custody-Adressen samt zugehörigen Beständen brasilianischer Nutzer aufbauen könnte. Parallel dazu schließt Resolution 589 das regulierte System für nicht autorisierte Anbieter: Geschäfte mit Institutionen, die keine Zulassung zum Erbringen von Krypto-Dienstleistungen in Brasilien besitzen, sind künftig untersagt. Wie On-Chain-Transfers erfasst und eingeordnet werden, ist dabei technisch keine triviale Frage, gewinnt durch solche Meldepflichten aber zunehmend praktische Relevanz.

Marktkonsolidierung und Branchenreaktion

Die gestiegenen Compliance- und Kapitalanforderungen zeigen bereits Wirkung: Bislang haben lediglich fünf virtuelle Vermögensdienstleister eine Lizenz beantragt, was auf eine deutliche Konsolidierung des brasilianischen Kryptomarkts hindeutet. Der Branchenverband Anbima hatte sich in der Konsultationsphase laut Berichten des internationalen Anbima-Newsdesks dafür eingesetzt, die rechtliche Möglichkeit zur Selbstverwahrung zu erhalten, akzeptierte im Gegenzug aber strengere Kontrollen auf Wallet-Ebene.

Für internationale Compliance- und Custody-Anbieter bedeutet das nach Recherchen eine Erwartungshaltung hin zu granularer Wallet-Überwachung und lückenloser Dokumentation, wenn sie brasilianische Kunden bedienen wollen. Wie sensibel Nutzerdaten in solchen Systemen behandelt werden, zeigt der Fall der Weitergabe von Nutzerdaten durch Binance an russische Behörden – ein Präzedenzfall, der die Tragweite behördlicher Datenzugriffe illustriert.

Bedeutung für Anleger im DACH-Raum

Die brasilianischen Melde- und Zulassungsregeln richten sich ihrem Gegenstand nach an brasilianische autorisierte VASPs und Transaktionen mit Bezug zu Brasilien. Konkrete Auswirkungen auf DACH-Anleger, deren Steuerpflichten oder die Verfügbarkeit bestimmter Produkte lassen sich aus den vorliegenden Informationen nicht ableiten.

Relevant ist die Entwicklung für europäische Beobachter dennoch als Signal: Sie zeigt, wie Notenbanken weltweit den Umgang mit Self-Custody-Beständen zunehmend strenger fassen, auch wenn die konkrete regulatorische Umsetzung von Land zu Land unterschiedlich ausfällt.

Fazit

Mit Resolution 588 werden größere Transfers zwischen autorisierten Anbietern und Self-Custody-Wallets meldepflichtig, mit Resolution 589 verschwinden nicht autorisierte Krypto-Dienstleister aus dem regulierten brasilianischen System. Der entscheidende Termin bleibt der 1. Oktober 2026 – und die Zahl von nur fünf beantragenden VASPs deutet bereits jetzt auf eine spürbare Marktbereinigung hin.

Wer Kryptowerte hält, sollte bedenken, dass Resolution 588 für bestimmte Transfers zwischen autorisierten Anbietern und Self-Custody-Wallets eine Meldepflicht vorsieht. Einen Überblick, wie sich einzelne Transfers on-chain nachvollziehen lassen, liefert die Einordnung gängiger Messmethoden für Bitcoin-Transfers.

Quelle: Bitcoin.com News