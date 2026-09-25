Die US-Derivateaufsicht CFTC hat ihre Leitlinien zu tokenisierten Vermögenswerten und blockchainbasierten Aufzeichnungen aktualisiert. Registrierte Krypto-Unternehmen erhalten damit präzisere Vorgaben, unter welchen Bedingungen sie Kundengelder in tokenisierter Form halten und Distributed-Ledger-Technologie für Pflichtaufzeichnungen nutzen dürfen – ein Schritt, der Tage nach der gescheiterten Abstimmung über den Digital Asset Market Clarity Act erfolgt.

CFTC präzisiert Regeln für tokenisierte Vermögenswerte und Blockchain-Aufzeichnungen

In einer Mitteilung vom Donnerstag erklärte die CFTC, sie habe ihre im März veröffentlichten FAQs für registrierte kryptobezogene Unternehmen überarbeitet. Der Kern der Änderung: Autorisierte Firmen dürfen Kundengelder künftig in tokenisierter Form anlegen, sofern die tokenisierte Form dieselben oder funktional gleichwertige rechtliche und wirtschaftliche Rechte vermittelt wie die traditionelle Form des jeweiligen Vermögenswerts.

Zusätzlich stellte die Aufsichtsbehörde klar, dass sie der Nutzung blockchainbasierter Systeme für vorgeschriebene Aufzeichnungen durch Unternehmen unter den neuen Regeln nicht entgegentreten werde. Damit bewegt sich die CFTC innerhalb ihres bestehenden Aufsichtsrahmens, ohne neue gesetzliche Grundlagen zu schaffen.

Marktreaktion und Akteurspositionen

CFTC-Chair Michael Selig ordnete die Änderungen als Beitrag zu mehr regulatorischer Klarheit für die Kryptoindustrie ein, machte dabei aber keine direkte Verbindung zur gescheiterten Senatsabstimmung. Das künftige Verhältnis der CFTC zur Kryptoaufsicht bleibt damit weiterhin ein Thema, das sich über einzelne FAQ-Updates hinaus entwickelt.

Auch die SEC positioniert sich in diese Richtung: SEC-Chair Paul Atkins hatte bereits vor der CLARITY-Abstimmung erklärt, die Behörde sei bereit, auch ohne Kongressgesetz eigene Krypto-Regeln vorzuschlagen. Die SEC hatte im August bereits Regeln zu bestimmten Investmentverträgen mit Krypto-Assets vorgelegt.

Umsetzungswahrscheinlichkeit und offene Fragen

Der US-Senat konnte den Digital Asset Market Clarity Act nicht voranbringen. Der Gesetzentwurf sollte klären, welche Zuständigkeiten CFTC und SEC bei der Aufsicht über digitale Vermögenswerte künftig jeweils tragen. Nach dem gescheiterten Cloture-Votum zum CLARITY Act gehen viele Beobachter davon aus, dass der Kongress eine umfassende Krypto-Marktstrukturregelung nicht vor 2027 verabschieden wird.

Die CFTC hat unterdessen bereits einen eigenen Plan zur Krypto-Marktregulierung an das Weiße Haus zur Prüfung übermittelt. Über den konkreten Inhalt dieses Plans ist bislang nichts bekannt, ebenso wenig über den Zeitrahmen einer möglichen Umsetzung.

Bedeutung für Anleger im DACH-Raum

Die aktualisierten FAQs stammen von einer US-Behörde. Indirekte Relevanz kann sich dennoch ergeben, wenn US-regulierte Marktteilnehmer tokenisierte Vermögenswerte und blockchainbasierte Aufzeichnungen breiter einsetzen und dadurch Standards prägen, die auch international beobachtet werden. Konkrete Auswirkungen auf Zugänglichkeit, Steuerfragen oder Anlegerschutz in Deutschland, Österreich und der Schweiz lassen sich aus der Meldung derzeit nicht ableiten.

Fazit und Einordnung

Die CFTC schafft mit dem Update begrenzte, aber konkrete Klarheit für tokenisierte Formen von Kundenvermögenswerten und für blockchainbasierte Aufzeichnungen – innerhalb ihres bestehenden Zuständigkeitsbereichs. Eine umfassende gesetzliche Klärung der Rollenverteilung zwischen CFTC und SEC ersetzt das nicht. Als nächster Meilenstein gilt die weitere Prüfung des CFTC-Regulierungsplans durch das Weiße Haus, während eine gesetzliche Lösung auf Kongressebene laut aktuellem Stand frühestens 2027 erwartet wird.

Bei Entscheidungen zu digitalen Vermögenswerten sollten Interessierte die eigenen Umstände berücksichtigen. Mehr zum politischen Hintergrund liefert der Bericht zum gescheiterten CLARITY Act im US-Senat.

Quelle: Cointelegraph