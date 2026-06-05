Seltenes Kaufsignal bei XRP, während Millionen in HYPER fließen

Das Wichtigste in Kürze

XRP verliert weiter, während Anleger Kapital aus Risikomärkten abziehen.

Monatlicher RSI erreicht Niveau früherer großer XRP-Rallyes erneut heute.

Bitcoin Hyper sammelt trotz Bärenmarkt bereits rund 33 Millionen.

Der Kryptomarkt zeigt sich weiterhin von seiner schwächsten Seite. XRP verliert in den letzten 24 Stunden erneut rund 3 Prozent und nähert sich damit gefährlich der Marke von 1,10 US-Dollar. Das Momentum bleibt negativ, Kapital fließt aus riskanten Assets ab und viele Anleger fürchten inzwischen sogar einen Rückfall unter 1 US-Dollar. Der gesamte Markt befindet sich klar im Bärenmodus, während Käufer bislang kaum Gegenwehr leisten. Dennoch gibt es erste Stimmen, die auf ein potenzielles Kaufsignal bei XRP verweisen. Parallel dazu zeigen einige Projekte überraschende Stärke.

Besonders Bitcoin Hyper zieht Aufmerksamkeit auf sich, da trotz des schwachen Marktumfelds weiterhin Millionenbeträge in den laufenden Presale fließen.

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XRP: Dieses RSI-Signal ging bislang jeder großen Rallye voraus

Während der XRP-Kurs aktuell unter starkem Verkaufsdruck steht, beobachten technische Analysten eine Entwicklung, die in der Vergangenheit mehrfach den Beginn größerer Aufwärtsbewegungen markierte. Im Fokus steht der monatliche Relative Strength Index (RSI), einer der bekanntesten Momentum-Indikatoren der Chartanalyse.

Laut Analyst Celal Kucuker ist der monatliche RSI von XRP zuletzt auf rund 42,7 gefallen. Besonders bemerkenswert: Vergleichbare Werte wurden zuvor lediglich in den Jahren 2015, 2020 und 2022 erreicht. In allen drei Fällen befand sich XRP damals in einer Phase ausgeprägter Schwäche und geringer Marktstimmung.

XRP Signal That Predicted Every Major Rally Returns$XRP's monthly RSI has fallen to 42.7, a level seen only in 2015, 2020, and 2022, analyst Celal Kucuker says. Each previous occurrence was followed by a major rally. XRP is also holding above the lower boundary of a long term… pic.twitter.com/awZvymDkoX — BSCN (@BSCNews) June 5, 2026

Der RSI misst vereinfacht gesagt die Dynamik eines Trends. Niedrige Werte deuten darauf hin, dass ein Asset über längere Zeit verkauft wurde und möglicherweise unterbewertet ist. Besonders auf dem Monatschart gelten solche Signale als deutlich aussagekräftiger als kurzfristige Schwankungen auf Tages- oder Stundenbasis.

Zusätzlich verweist Kucuker darauf, dass XRP weiterhin oberhalb der unteren Begrenzung eines langfristigen Aufwärtstrendkanals notiert. Dieser Kanal begleitet die Kursentwicklung bereits seit 2017 und wurde in der Vergangenheit mehrfach erfolgreich verteidigt. Solange diese Unterstützung hält, bleibt aus charttechnischer Sicht zumindest die Möglichkeit einer größeren Gegenbewegung bestehen.

Allerdings sollten Anleger beachten, dass technische Signale keine Garantie darstellen. Der aktuelle Bärenmarkt sorgt weiterhin für erheblichen Verkaufsdruck, und auch starke historische Muster können kurzfristig scheitern. Dennoch gehört der aktuelle RSI-Wert zu den wenigen Faktoren, die XRP-Bullen derzeit Hoffnung machen.

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Bitcoin Hyper setzt im Bärenmarkt auf Wachstum

Während viele etablierte Kryptowährungen unter massiven Kursverlusten leiden, richtet sich der Blick einiger Anleger auf neue Narrative. Besonders spannend erscheint dabei die Entwicklung von Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Viele Marktbeobachter sehen hier einen potenziellen Wachstumstreiber für die kommenden Jahre, da zusätzliche Anwendungen auf Bitcoin langfristig auch die Nachfrage nach nativen BTC erhöhen könnten.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Das Konzept kombiniert die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit den hohen Geschwindigkeiten moderner Layer-2-Infrastrukturen. Ziel ist es, die Vorteile des Bitcoin-Netzwerks mit der Effizienz schneller Smart-Contract-Ökosysteme zu verbinden.

Dabei setzt Bitcoin Hyper auf eine innovative Architektur mit einer ZK-Proof-basierten Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Nutzer sollen Vermögenswerte effizient zwischen beiden Ebenen transferieren können, während gleichzeitig hohe Skalierbarkeit ermöglicht wird. Zusätzlich orientiert sich das Projekt bei der Geschwindigkeit und Nutzererfahrung an modernen Netzwerken wie Solana.

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Besonders auffällig bleibt die Nachfrage im laufenden Presale. Trotz des schwachen Gesamtmarktes konnte Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Diese Summe zeigt, dass weiterhin Kapital für Projekte mit überzeugender Wachstumsstory verfügbar ist.

Ein weiterer Anreiz ist das Staking-Programm, das derzeit Renditen von rund 36 Prozent APY bietet. Gerade in einem Umfeld, in dem viele Anleger auf neue Renditequellen suchen, sorgt dies für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Ob Bitcoin Hyper langfristig zu den Gewinnern des nächsten Marktzyklus gehören wird, bleibt offen. Die aktuelle Kapitalzufuhr und die relative Stärke gegenüber vielen etablierten Coins zeigen jedoch, dass das Projekt derzeit zu den spannendsten Bitcoin-Layer-2-Kandidaten am Markt zählt.

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