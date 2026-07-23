Jetzt startet der große Solana-Bullenmarkt

Das Wichtigste in Kürze

Solana notiert rund 75 Prozent unter seinem bisherigen historischen Allzeithoch.

Eine schnellere Disinflation könnte das künftige SOL-Angebotswachstum deutlich dauerhaft reduzieren.

Ein neuer Burn-Mechanismus könnte Netzwerkaktivität künftig direkter mit SOL verknüpfen.

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Solana befindet sich weiterhin in einem ausgeprägten Bärenmarkt. Der SOL-Kurs notiert rund 75 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch und verdeutlicht damit die massive Schwäche der vergangenen Monate. Dennoch könnten sich die fundamentalen Rahmenbedingungen mittelfristig verbessern. Im Solana-Ökosystem werden derzeit mehrere Änderungen diskutiert, die das Wachstum des Tokenangebots verlangsamen oder SOL unmittelbar aus dem Umlauf entfernen könnten.

Im Mittelpunkt stehen eine beschleunigte Reduzierung der laufenden Inflation sowie ein nutzungsabhängiger Verbrennungsmechanismus. Werden diese Vorschläge umgesetzt, könnte die steigende Netzwerkaktivität künftig stärker dem nativen Token zugutekommen und den kontinuierlichen Angebotsdruck schrittweise reduzieren.

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Solana-Inflation könnte deutlich schneller sinken

Besonders relevant ist der Vorschlag SIMD-0550. Dieser sieht vor, die jährliche Disinflationsrate von bislang 15 auf 30 Prozent zu verdoppeln. Damit würde nicht die vorhandene SOL-Menge reduziert, sondern das Wachstum des Angebots schneller abgebremst. Die Inflationsrate würde folglich in jedem Jahr wesentlich stärker sinken als nach dem bisherigen Modell.

$SOL disinflation and token burning proposals are either already passed & completed or going to be proposed soon and (hopefully) passed The road for Solana is clear Make fundamentals directly benefit its native token https://t.co/kZzl2I4FY2 — gum (@gumsays) July 23, 2026

Solana startete ursprünglich mit einer vergleichsweise hohen Inflation. Diese wird planmäßig reduziert, bis langfristig eine jährliche Rate von 1,5 Prozent erreicht ist. Bei unveränderten Bedingungen wäre dieses Niveau voraussichtlich erst im Jahr 2032 erreicht. Mit SIMD-0550 könnte sich der Zeitraum auf ungefähr 2,8 Jahre verkürzen, sodass die terminale Inflationsrate bereits im ersten Halbjahr 2029 erreicht werden könnte.

🚨JUST IN: Solana co-founder @toly says “make another SIMD to double the disinflation rate” for $SOL, as debate over @Solana’s inflation and tokenomics continues to pick up across the ecosystem. pic.twitter.com/vkuR7QRZO4 — SolanaFloor (@SolanaFloor) May 31, 2026

Nach Berechnungen der Befürworter würden dadurch über sechs Jahre rund 18,9 Millionen SOL weniger als Staking-Belohnungen ausgegeben. Das könnte den strukturellen Verkaufsdruck reduzieren, da neu ausgeschüttete Token teilweise von Validatoren und Stakern am Markt verkauft werden. Allerdings handelt es sich bei SIMD-0550 bislang um einen Vorschlag. Eine endgültige Zustimmung und technische Aktivierung stehen noch aus. Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko sprach sich öffentlich dafür aus, die Disinflation stärker zu beschleunigen.

Neuer Burn-Mechanismus soll Netzwerkaktivität mit SOL verbinden

Parallel zur schnelleren Disinflation wird ein neuer Gebührenmechanismus diskutiert. Dabei sollen Transaktionen entsprechend der tatsächlich beanspruchten Netzwerkressourcen bepreist werden. Ein Teil dieser ressourcenabhängigen Gebühren könnte anschließend dauerhaft verbrannt werden. Dadurch würden die entsprechenden SOL aus dem verfügbaren Angebot entfernt.

Das Konzept soll einen direkteren Zusammenhang zwischen der Nutzung des Netzwerks und dem Wertzuwachs des nativen Tokens schaffen. Steigt die Aktivität auf Solana und werden mehr Rechenressourcen beansprucht, würden auch höhere Gebühren anfallen und potenziell mehr SOL verbrannt. Bisher ist dieser Effekt begrenzt: Prioritätsgebühren gehen nach der geltenden Gebührenstruktur vollständig an Validatoren, während lediglich ein Teil der Basisgebühren verbrannt wird.

Mert: Two massive monetary changes are coming to Solana – and one is already certain to pass. Solana's inflation will reduce by half, in half the time. A burn mechanism tied to compute usage is also being considered. "Solana's inflation will reduce by half, much faster than… https://t.co/nuPTys6CfO pic.twitter.com/FQIAaucZmc — Milk Road (@milkroaddaily) July 23, 2026

Der geplante Mechanismus ist jedoch ebenfalls noch nicht endgültig beschlossen. Seine tatsächliche Wirkung würde von der konkreten Ausgestaltung, der Netzwerkaktivität und dem Anteil der verbrannten Gebühren abhängen. Gleichzeitig arbeitet Solana an einer Halbierung der angestrebten Slot-Zeit von 400 auf 200 Millisekunden. SIMD-0525 wurde dafür bereits genehmigt und soll schrittweise aktiviert werden. Eine höhere Leistungsfähigkeit könnte mehr Nutzung ermöglichen und damit auch die Bedeutung eines aktivitätsabhängigen Burn-Modells erhöhen.

Bitcoin Hyper: Kann diese Bitcoin-L2 vom nächsten Nachfrageimpuls profitieren?

Während Solana mit einer möglichen Verknappung des Tokenangebots für Aufmerksamkeit sorgt, könnte Bitcoin aktuell stärker von der Nachfrageseite profitieren. Neben institutionellen Kapitalströmen rücken dabei Bitcoin-Layer-2-Lösungen in den Fokus. Diese sollen die vergleichsweise begrenzte Programmierbarkeit und Skalierbarkeit des Bitcoin-Netzwerks erweitern, ohne dessen Basisinfrastruktur vollständig zu verändern. Ein Projekt, das hier derzeit relative Stärke zeigt, ist Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper möchte die Sicherheit und Liquidität von Bitcoin mit den technischen Vorteilen des Solana-Ökosystems verbinden. Dafür setzt das Projekt nach eigenen Angaben auf eine Architektur auf Basis der Solana Virtual Machine. Transaktionen sollen dadurch schneller und günstiger verarbeitet werden, während Bitcoin als zugrunde liegendes Asset in zusätzlichen Anwendungen eingesetzt werden könnte. Eine sogenannte Canonical Bridge soll BTC zwischen Bitcoin Layer 1 und der neuen Layer 2 übertragen. Zero-Knowledge-Proofs sollen wiederum Transaktionen bündeln, ihre Gültigkeit nachweisen und den aktuellen Zustand regelmäßig auf der Bitcoin-Blockchain verankern. Die technische Umsetzung befindet sich allerdings weiterhin in der Entwicklungsphase.

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Trotz des schwachen Gesamtmarktes weist der laufende Presale ein vergleichsweise stabiles Momentum auf. Nach aktuellen Angaben wurden mittlerweile fast 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit nähert sich Bitcoin Hyper einem weiteren Finanzierungsmeilenstein. Für bereits erworbene HYPER-Token wird derzeit außerdem eine dynamische Staking-Rendite von rund 36 Prozent pro Jahr ausgewiesen. Die Höhe kann sich jedoch mit zunehmender Zahl gestakter Token verändern.

Das Interesse zeigt, dass Anleger weiterhin nach Projekten suchen, die Bitcoin zusätzliche Einsatzmöglichkeiten eröffnen. Gelingt die technische Umsetzung, könnte Bitcoin Hyper von einer steigenden Nachfrage nach schnellen Bitcoin-Anwendungen, DeFi-Funktionen und skalierbaren Zahlungslösungen profitieren.

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