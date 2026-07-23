DeFi-News explodieren: Drei Projekte im Fokus der Krypto-Fans

Das Wichtigste in Kürze

Morpho Midnight ermöglicht festverzinsliche DeFi-Kredite mit definierten Laufzeiten auf Base.

Kaito kooperiert mit X für künftig angekündigte datenbasierte Anwendungen weltweit.

Ondo Points belohnt Handelsvolumen und offene Positionen auf Ondo Perps.

Kursverluste treffen den Markt, während DeFi-Projekte neue Angebote starten.

Der DeFi-Markt bleibt von hoher Dynamik geprägt. Nach dem kräftigen Rebound der vergangenen Tage geraten Kryptowährungen am Donnerstag erneut unter Druck. Bitcoin fällt auf rund 65.000 US-Dollar zurück, während Ethereum deutlich unter die Marke von 1.900 US-Dollar rutscht. Damit zeigt sich kurzfristig wieder eine stärkere Risikoaversion, nachdem sich zahlreiche digitale Assets zuvor von ihren Tiefständen erholt hatten.

Unabhängig von den Kursbewegungen gibt es zugleich mehrere fundamentale Entwicklungen im DeFi-Sektor. Morpho erweitert sein Kreditprotokoll um festverzinsliche Darlehen, Kaito vereinbart eine Datenkooperation mit X und Ondo Perps führt ein neues Punkteprogramm für aktive Händler ein.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

Morpho startet Kreditmarkt für feste Zinsen

Das DeFi-Protokoll Morpho hat am 21. Juli 2026 offiziell „Morpho Midnight“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein nicht verwahrendes Kreditprotokoll für Darlehen mit festem Zinssatz und festgelegter Laufzeit. Gleichzeitig ging eine neue Markets-App online, über die Nutzer direkt Kapital bereitstellen oder Kredite aufnehmen können. Anders als bei Morpho Blue werden die Kreditkosten nicht durch ein variables Zinsmodell bestimmt. Kreditgeber und Kreditnehmer legen stattdessen Zinssatz, Laufzeit und weitere Marktparameter selbst fest.

Morpho Midnight is live. This is our most ambitious step yet, introducing what onchain finance was missing: giving the users the ability to set their rates and terms. Midnight opens up many possibilities for fintechs, institutions, and credit desks alike, offering a level of… https://t.co/dC3Xm9pvn9 — Paul Frambot 🦋 (@PaulFrambot) July 21, 2026

Zum Start ist Midnight ausschließlich auf Base verfügbar. Zunächst unterstützt die Anwendung den Markt cbBTC/USDC sowie eine begrenzte Anzahl unterschiedlicher Laufzeiten. Weitere Sicherheiten, Kredit-Assets, Netzwerke und Laufzeiten sollen später folgen. Geplant sind außerdem Funktionen wie automatisch verlängerte Positionen, die Nutzung mehrerer Sicherheiten, Vault-Anbindungen und Sekundärmärkte. Morpho Midnight ersetzt Morpho Blue nicht, sondern ergänzt dessen offene Kredite mit variablen Zinsen um eine separate Marktstruktur für planbare, zeitlich begrenzte Finanzierungen.

Kaito vereinbart Datenkooperation mit X

Die KI-basierte Informationsplattform Kaito hat eine neue Zusammenarbeit mit dem sozialen Netzwerk X bekannt gegeben. Nach Angaben des Unternehmens wurde eine Datenvereinbarung geschlossen, auf deren Grundlage Kaito verschiedene Produkte und Anwendungsfälle entwickeln beziehungsweise unterstützen soll. Konkrete Funktionen oder technische Integrationen wurden bislang allerdings nicht vorgestellt. Kaito kündigte lediglich an, dass weitere Einzelheiten zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Kaito has entered into a data agreement with X to power a wide range of use cases. More coming soon. pic.twitter.com/UX4poxcq1c — Kaito AI 🌊 (@KaitoAI) July 23, 2026

Kaito verarbeitet große Mengen öffentlich verfügbarer Informationen aus sozialen Netzwerken, Medien und weiteren digitalen Quellen. Die Plattform strukturiert diese Daten unter anderem nach Themen, Projekten, Marktstimmung und sogenanntem Mindshare. Dadurch können Nutzer verfolgen, wie stark bestimmte Unternehmen, Kryptowährungen oder Narrative online diskutiert werden. Zusätzlich betreibt Kaito verschiedene Analyse-, Community- und Finanzprodukte rund um die sogenannte Attention Economy. Die Kooperation mit X dürfte Kaito einen geregelten Zugang zu Plattformdaten ermöglichen. Welche Daten erfasst werden, welche Produkte davon profitieren und wann die ersten Anwendungen starten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ondo Perps führt Ondo Points ein

Ondo Perps hat mit „Ondo Points“ ein neues Punkteprogramm für die Handelsaktivitäten seiner Nutzer gestartet. Die Punkte werden zunächst anhand von zwei Faktoren berechnet: dem erzeugten Handelsvolumen und dem offenen Positionsbestand, dem sogenannten Open Interest. Damit berücksichtigt das System sowohl abgeschlossene Transaktionen als auch weiterhin bestehende Positionen. Während der Laufzeit des Programms sollen jede Woche insgesamt fünf Millionen Punkte unter den teilnehmenden Händlern verteilt werden.

Ondo Points are now live. Every trade, every position. It all counts. Points drop weekly and are initially earned through: → Trading volume

→ Open interest A fixed 5 million points will be distributed each week for the duration of the program. The first round of points… pic.twitter.com/gALADOizSk — Ondo Perps (@OndoPerps) July 23, 2026

Die erste Punktevergabe wurde rückwirkend auf Grundlage der Handelsaktivität seit dem 2. Juni 2026 berechnet. Nutzer können ihren aktuellen Punktestand direkt innerhalb ihres Kontos einsehen. Zusätzlich betreibt Ondo Perps ein separates Empfehlungsprogramm.

Wer neue Nutzer auf die Plattform bringt, kann einen Anteil an einem USDC-Belohnungspool erhalten. Auch das eigene Handelsvolumen fließt in die Berechnung dieser Belohnungen ein. Welche langfristigen Funktionen oder möglichen Vorteile mit den Ondo Points verbunden sein werden, wurde in der Ankündigung zunächst nicht näher ausgeführt.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026