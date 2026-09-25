Der Blockchain-Analysedienst Chainalysis hat in seinem jährlichen Geography-of-Cryptocurrency-Bericht für den Zeitraum bis 30. Juni 2026 eine weltweite Onchain-Aktivität von 9,4 Billionen US-Dollar gemessen. Auffälligster Befund: Während grenzüberschreitende Stablecoin-Zahlungen um 77,5 Prozent auf 220,3 Milliarden US-Dollar zulegten, führte Brasilien mit einer Kryptoökonomie von 252,5 Milliarden US-Dollar erstmals den globalen Adoptionsvergleich an.

Chainalysis beziffert Stablecoin-Ströme auf 220,3 Milliarden US-Dollar

Die globale Kryptoökonomie – Chainalysis rechnet dabei Service-Zuflüsse, inländische Peer-to-Peer-Aktivität und grenzüberschreitende Transfers zusammen – schrumpfte im Berichtszeitraum lediglich von 9,5 auf 9,4 Billionen US-Dollar, ein Minus von 1,6 Prozent. Das steht in scharfem Kontrast zur Marktkapitalisierung, die im selben Zeitraum um 2,1 Billionen US-Dollar einbrach und sich damit nahezu halbierte.

Während Wertzuflüsse in Kryptounternehmen um 4,3 Prozent auf 8,90 Billionen US-Dollar sanken, stiegen direkte Wallet-zu-Wallet-Bewegungen im Inland um 302,9 Prozent auf 228,7 Milliarden US-Dollar – zu 96 Prozent getragen von Stablecoins. Bei den grenzüberschreitenden Flüssen wuchs das monatliche Volumen laut Chainalysis von 11 Milliarden US-Dollar im Januar 2025 auf 24 Milliarden US-Dollar im Juni 2026, bei einer durchschnittlichen Zahlungsgröße von rund 3.000 US-Dollar. Diese Größenordnung deutet eher auf Rechnungen, Rücküberweisungen und Ersparnisse hin als auf institutionelle Abwicklung. Zwar entfielen 96,1 Prozent des Werts weiterhin auf die volumenstärksten Korridore, doch die unteren drei Quartile stiegen von 0,26 auf 8,66 Milliarden US-Dollar, während 4.708 neue Korridore mit 2,64 Milliarden US-Dollar hinzukamen. Als Beispiel für die kommerzielle Entwicklung nennt Bitcoin.com News ein Visa-M-Pesa-Pilotprojekt in der Demokratischen Republik Kongo.

Brasilien führt den Adoptionsvergleich an

Chainalysis bewertet Länder anhand von vier Kriterien – Service-Flows, inländisches P2P, grenzüberschreitende Flüsse und Onchain-Bestände – über einen geometrischen Mittelwert, der einseitige Ergebnisse abstraft. Brasilien landete auf jedem der vier Teilindikatoren in den globalen Top vier: Platz zwei bei grenzüberschreitenden Flüssen, Platz drei bei Service-Flows und inländischem P2P, Platz vier bei Beständen. Die USA belegten insgesamt Platz zwei, führten bei Gesamtflüssen und Beständen, fielen aber beim P2P auf Platz 20 und bei grenzüberschreitenden Flüssen auf Platz 11 zurück. Nigeria wiederum lag weltweit vorn bei P2P und grenzüberschreitenden Flüssen, aber nur auf Platz 18 bei Service-Flows und Beständen.

Der Unterschied markiert laut Chainalysis zwei verschiedene Adoptionsmuster: einen investmentgetriebenen Markt gegenüber einem echten Zahlungsnetzwerk. Global fielen die Onchain-Bestände von 0,86 auf 0,44 Billionen US-Dollar, während Stablecoin-Bestände stabil zwischen 98 und 109 Milliarden US-Dollar blieben – ihr Anteil am gesamten Onchain-Wert stieg dadurch rechnerisch auf 22,5 Prozent. Stablecoins gelten damit längst als der Krypto-Anwendungsfall, der in der Praxis tatsächlich funktioniert, wie eine Einordnung etablierter Krypto-Anwendungsfälle zeigt. Chainalysis weist allerdings darauf hin, dass die Methodik gegenüber dem Vorjahresindex – der noch Indien vorn und Brasilien auf Platz fünf sah – nicht sauber vergleichbar ist, und bezeichnet die Gesamtsumme ausdrücklich als Untergrenze, nicht als Schätzung. Parallel dazu bauen Zahlungsdienstleister wie Visa Kartenprogramme rund um Stablecoin-Finanzierung auf, die diese Zahlungsinfrastruktur weiter unterfüttern.

Bei der Einordnung der Daten sollten die von Chainalysis genannten methodischen Einschränkungen berücksichtigt werden. Wer sich für die praktische Seite dieser Entwicklung interessiert, findet einen Einstieg in der Übersicht zu bewährten Krypto-Anwendungsfällen für Zahlungen.

Quelle: Bitcoin.com News