Stanley Druckenmiller: Stablecoins als Zukunft, Skepsis bei Bitcoin

In einem vielbeachteten Interview mit der US-Großbank Morgan Stanley, das am 13. März 2026 veröffentlicht wurde, hat die Hedgefonds-Legende Stanley Druckenmiller eine klare Trennung zwischen der Technologie hinter Kryptowährungen und deren Funktion als Geldanlage gezogen. Während er für Stablecoins eine dominante Rolle in der Weltwirtschaft prognostiziert, bleibt er gegenüber dem Konzept von Krypto als notwendigem Wertspeicher skeptisch.

Die Prognose: Ein Finanzsystem auf Stablecoin-Basis

Druckenmiller, der für seine treffsicheren makroökonomischen Vorhersagen bekannt ist, sieht in der Blockchain-Technologie vor allem ein Werkzeug zur Produktivitätssteigerung.

Zeithorizont: Er geht davon aus, dass in 10 bis 15 Jahren das gesamte globale Zahlungssystem auf Stablecoins basieren wird.

Vorteile: Die Effizienz, Geschwindigkeit und die geringeren Kosten im Vergleich zu traditionellen Bankensystemen machen Stablecoins für ihn zum logischen Nachfolger heutiger Infrastrukturen.

Reale Anwendung: Laut Druckenmiller sind Stablecoins wie USDT oder USDC keine Spekulationsobjekte, sondern eine technologische Lösung für reale Ineffizienzen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr.

Kritik: „Eine Lösung, die nach einem Problem sucht“

Trotz seiner Begeisterung für die Infrastruktur findet Druckenmiller harte Worte für den breiteren Krypto-Sektor und dessen ursprüngliche Daseinsberechtigung.

„Es ist eine Lösung, die nach einem Problem sucht. Ich bin sehr traurig, dass es je passiert ist, denn als Wertspeicher wurde es nie gebraucht.“ — Stanley Druckenmiller im Morgan Stanley Interview

Interessant ist jedoch sein differenzierter Blick auf die heutige Realität. Er gibt zu, dass Bitcoin inzwischen zu einer „Marke“ geworden ist, die von den Menschen geliebt wird. Aus diesem Grund erkennt er an, dass Bitcoin wahrscheinlich als Wertspeicher fungieren wird – nicht weil es technisch notwendig war, sondern weil der kollektive Glaube der Anleger es dazu gemacht hat. Er selbst bezeichnete sich in der Vergangenheit sogar als jemand, der Bitcoin besitzen sollte, obwohl er das „Gold-Brand“ (mit einer 5.000-jährigen Geschichte) weiterhin vorzieht.

Marktumfeld: Stablecoins im Aufwind

Die Aussagen des Milliardärs fallen in eine Zeit, in der die Marktkapitalisierung von Stablecoins Anfang 2026 auf rund 300 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Während Bitcoin bei etwa 70.600 US-Dollar konsolidiert, rückt die regulatorische Debatte in den USA (Stichwort: CLARITY Act) Stablecoins immer mehr in den Fokus der Gesetzgeber, was Druckenmillers Vision einer regulierten, digitalen Zahlungsinfrastruktur stützt.