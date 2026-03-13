Terrence Howard: Bitcoin-Skepsis und die Wette auf das „Gold-Silber-Ratio“

Der Oscar-nominierte Schauspieler Terrence Howard hat mit seinen jüngsten Äußerungen im PBD-Podcast am 5. März 2026 für Schlagzeilen in der Finanzwelt gesorgt. Howard, der bereits in der Vergangenheit mit unkonventionellen Thesen zu Mathematik und Physik auffiel, zeichnet ein düsteres Bild für digitale Währungen und sieht stattdessen eine historische Chance bei Edelmetallen.

Die These: Warum Bitcoin „sterben“ soll

Howard argumentiert, dass Bitcoin kein langfristig haltbarer Wertspeicher sei. Seine Kritikpunkte stützen sich vor allem auf die technische und systemische Natur der Kryptowährung:

Zentralisierte Löschbarkeit: Er vertritt die Ansicht, dass Bitcoin „per Knopfdruck“ ausgelöscht werden könne – eine Behauptung, die in der Krypto-Community auf massiven Widerstand stößt, da das dezentrale Netzwerk von Bitcoin gerade darauf ausgelegt ist, keinen Single Point of Failure zu haben.

Abhängigkeit vom Fiat-System: Er sieht Bitcoin ironischerweise als an den US-Dollar gekoppelt an, eine Währung, die er ebenfalls vor dem Scheitern sieht.

Silber-Prognose: Eine fundamentale Neubewertung?

Im Gegensatz zu seiner Ablehnung von Krypto zeigt sich Howard extrem optimistisch für Silber. Er prophezeit eine dramatische Veränderung des Gold-Silber-Verhältnisses (Gold-Silver Ratio):

Aktueller Status: Das Verhältnis liegt derzeit bei etwa 80:1 (man benötigt 80 Unzen Silber für eine Unze Gold).

Howards Ziel: Er erwartet einen Rückgang auf 13:1 .

Das Potenzial: Sollte der Goldpreis stabil bleiben oder steigen, würde dies eine massive Kursrallye bei Silber bedeuten (ein Anstieg um das Sechsfache allein durch die Ratiokompression).

Howard begründet dies mit einer jahrelangen Marktmanipulation, die seiner Meinung nach durch die reale industrielle und monetäre Nachfrage bald durchbrochen wird.

Einordnung für Anleger

Obwohl Howards Thesen eine gewisse Popularität in Kreisen von „Hard Money“-Anhängern genießen, mahnen Experten zur Vorsicht. Terrence Howard ist bekannt für seine provokanten Theorien (wie seine „Terryology“, nach der $1 \times 1 = 2$ ist).

Technische Realität: Die Vorstellung, Bitcoin könne einfach „ausgeschaltet“ werden, ignoriert die Architektur der global verteilten Nodes und Miner. Markt-Expertise: Während das Gold-Silber-Verhältnis historisch schwankt, basiert die Annahme eines Falls auf 13:1 eher auf geologischen Vorkommen in der Erdkruste als auf aktuellen Marktdynamiken oder der industriellen Nutzung.

Anleger sollten solche Prognosen von Hollywood-Persönlichkeiten eher als Unterhaltung oder Gedankenexperiment sehen, statt als fundierte Basis für Investmententscheidungen.