OKXICE, das Joint Venture von Krypto-Börse OKX und Intercontinental Exchange, hat der US-Börsenaufsicht SEC mitgeteilt, eine Plattform für tokenisierte Aktien starten zu wollen. Eine öffentliche Mitteilung vom 4. Oktober nennt 63 vorgeschlagene Aktiensymbole – eine Zulassung oder einen bereits begonnenen Handel bedeutet die Anmeldung jedoch nicht.

OKXICE plant 63 tokenisierte Aktiensymbole

Die Plattform soll mehr als 60 Unternehmen umfassen, deren Aktien an US-Börsen gehandelt werden. Unter den 63 vorgeschlagenen Symbolen finden sich laut Cointelegraph Nvidia, Apple, Microsoft und Tesla, aber auch Unternehmen aus der Krypto-Branche wie Strategy, Coinbase, Circle und Bitgo.

Für den Betrieb ist ein Handelsangebot rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche vorgesehen. Technisch soll OKXICE permissioned Uniswap-v4-Liquiditätspools auf der XLayer-Blockchain einsetzen. Permissioned bedeutet, dass der Zugang nicht allgemein offensteht, sondern zugelassenen Teilnehmern vorbehalten ist. Jede tokenisierte Aktie soll mit einem der Stablecoins USDC, Global Dollar (USDG) oder USDT gepaart werden.

OKX und Intercontinental Exchange, die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, gründeten das Joint Venture im Juni zu gleichen Teilen. Ziel ist der Aufbau von Infrastruktur für tokenisierte Finanzprodukte. Die geplante Struktur verbindet damit Krypto-Infrastruktur mit traditionellen Aktienmärkten – und unterscheidet sich von Ansätzen, bei denen Aktienbestände praktisch in tokenisierte Titel umgewandelt werden.

Das Gebäude der New York Stock Exchange in New York City

SEC-Ausnahme ermöglicht begrenzten On-Chain-Handel

Den regulatorischen Rahmen bildet eine im September eingeführte, vorübergehende Innovationsausnahme der SEC. Sie sieht vor, dass sogenannte Tokenized Securities Venues (TSVs) den Handel mit tokenisierten Aktien aus dem US National Market System über automatisierte Market Maker und Liquiditätspools anbieten können – sofern sie die Bedingungen der Ausnahme erfüllen. Der Schritt von OKXICE ist damit ein konkreter Vorstoß, aber keine pauschale Freigabe für tokenisierten Aktienhandel.

Die Ausnahme gilt als zeitlich begrenzter Test für neue Handelsstrukturen. Recherchen zufolge trat sie am 17. September 2026 in Kraft und ist auf fünf Jahre angelegt. Für OKXICE bleiben sowohl die regulatorischen Auflagen als auch der permissioned Zugang zentral: Die geplante Plattform wäre kein frei zugänglicher DeFi-Markt. Die SEC-Ausnahme steckt damit einen begrenzten Rahmen ab, statt die bestehenden Regeln für Aktienhandel grundsätzlich aufzuheben. Ihre Bedeutung liegt auch darin, dass die Aufsicht On-Chain-Handel erproben lässt, ohne den Schutz- und Zulassungsrahmen aufzugeben. Eine Einordnung der SEC-Ausnahme für Krypto-Produkte zeigt, wie stark regulatorische Sonderwege die Marktstruktur prägen können.

Auch die Rechte an den zugrunde liegenden Wertpapieren bleiben ein wichtiger Teil der Debatte. Für tokenisierte Aktien stellt sich insbesondere die Frage, wie Ansprüche gegenüber dem Unternehmen und die Rolle der Emittenten erhalten bleiben. Der rechtliche Rahmen für Emittentenrechte bei tokenisierten Aktien ist deshalb für die praktische Ausgestaltung solcher Produkte entscheidend.

Anmeldung ist erst der erste Schritt

Andrew Cuomo, Co-Vorsitzender von OKXICE, ordnete tokenisierte Wertpapiere als Teil der nächsten Entwicklungsphase des Finanzsystems ein. Für Anleger ist zunächst jedoch entscheidend, dass aus der Mitteilung an die SEC noch kein Handelsstart folgt: Die Plattform muss die geltenden Bedingungen erfüllen, bevor sie ihren Betrieb aufnehmen kann.

Ergänzende Recherchen berichten, dass Emittenten bei bestimmten Tokenisierungen durch nicht verbundene Dritte vor dem Handelsbeginn benachrichtigt werden und Einspruchsmöglichkeiten haben. Außerdem seien öffentliche, auditierbare Smart Contracts auf einer öffentlichen, permissionless Blockchain vorgesehen. Diese Anforderungen zeigen, dass technische Offenheit der Blockchain nicht mit uneingeschränktem Zugang zur Handelsplattform gleichzusetzen ist.

Tokenisierte Krypto-Assets können erhebliche Kurs-, Liquiditäts- und Verwahrrisiken bergen; der Zugang zur geplanten Plattform ist zugelassenen Teilnehmern vorbehalten. Die regulatorische Ausgestaltung der SEC-Innovationsausnahme bleibt daher auch für die weitere Entwicklung tokenisierter Aktien maßgeblich.