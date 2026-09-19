Der US-Senat hat am 15. September den Antrag auf Beendigung der Debatte über H.R. 3633, den Digital Asset Market Clarity Act, mit 49 zu 50 Stimmen abgelehnt und damit die für ein Weitergehen nötige Drei-Fünftel-Mehrheit verfehlt. Ripples Chief Legal Officer Stuart Alderoty reagierte zwei Tage später mit der Forderung, die Kryptobranche müsse ihre politische Kommunikation dringend vereinheitlichen – ein Aufruf, der die anhaltende Unsicherheit über ein einheitliches US-Marktstrukturgesetz unterstreicht.

Was die gescheiterte CLARITY-Abstimmung regelungspolitisch offenlässt

Der CLARITY Act sollte einen einheitlichen bundesweiten Rahmen für US-Kryptomärkte schaffen, mit klareren Zuständigkeiten und verbindlichen Betriebsregeln für Unternehmen der Branche. Trotz mehr als 100 während der Verhandlungen aufgenommener Änderungen scheiterte die überarbeitete Fassung an der prozeduralen Hürde im Senat.

Damit bleibt der US-Markt für digitale Vermögenswerte weiterhin ohne das dauerhafte gesetzliche Fundament, das Ripple und andere Branchenvertreter seit Jahren fordern. Mehr Hintergrund zur politischen Blockade im Senat liefert die Analyse zum Scheitern der CLARITY-Act-Debatte.

Marktreaktion und Akteurspositionen

Alderoty, der neben seiner Funktion bei Ripple auch als Präsident der Ripple-finanzierten National Cryptocurrency Association fungiert, veröffentlichte seine Forderung am 17. September auf X. Er bewertete das Abstimmungsergebnis als politischen Rückschlag, nicht als inhaltliche Ablehnung von Kryptowährungen, und kritisierte konkurrierende Botschaften einzelner Unternehmen und Interessenvertretungen als Schwäche der Branche.

Ripple selbst bezeichnete das Ergebnis in einer Stellungnahme nach der Abstimmung als verpasste Chance und betonte, dass Verbraucher und Digital-Asset-Unternehmen weiterhin einheitliche Bundesstandards benötigen. CEO Brad Garlinghouse hatte die überarbeitete Gesetzesfassung vor der Abstimmung öffentlich unterstützt. Wie Alderoty bereits zuvor für eine stärkere Fokussierung der Branche auf konkrete politische Ziele geworben hatte, zeigt der frühere Beitrag, in dem er einen klareren Fokus auf Krypto-Arbeitsplätze forderte.

Umsetzungswahrscheinlichkeit und offene Fragen

Das Scheitern der Cloture-Abstimmung beendet die gesetzgeberischen Bemühungen nicht. Sieben demokratische Senatoren kündigten an, die parteiübergreifenden Verhandlungen über den CLARITY Act fortzusetzen, was auf mögliche weitere Anläufe hindeutet.

Offen bleibt, ob sich die politischen und inhaltlichen Differenzen überwinden lassen und wann eine überarbeitete Fassung erneut zur Abstimmung gestellt wird. Einen konkreten Termin nennt die Primärquelle nicht. Wie sich die US-Kryptoregulierung auch ohne ein solches Gesetz weiterentwickeln könnte, ordnet der Beitrag zur US-Kryptoregulierung nach dem CLARITY-Act-Rückschlag ein.

Fazit und Einordnung

Der Senatsrückschlag blockiert vorerst den von der Branche gewünschten einheitlichen US-Rechtsrahmen, ändert laut Ripple aber nichts an der bestehenden rechtlichen und regulatorischen Behandlung von XRP. Das Unternehmen trennt damit explizit die XRP-spezifische Situation von der ungelösten Frage eines umfassenden Bundesgesetzes für den breiteren Digital-Asset-Markt.

Alderotys zentrale Schlussfolgerung bleibt organisatorisch: Die Kryptobranche müsse ihre politische Botschaft bündeln, um bei künftigen Verhandlungsrunden im Kongress erfolgreicher aufzutreten.

Kryptowährungen sind grundsätzlich nicht anonym, sondern pseudonym, und Transaktionen können bei entsprechenden regulatorischen Anforderungen wie KYC-Pflichten nachvollzogen werden. Weitere Einordnungen zur laufenden US-Kryptoregulierung helfen bei der eigenständigen Einschätzung der Rechtslage.

Quelle: Bitcoin.com News