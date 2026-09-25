ARK Invest tokenisiert den rund 1,3 Milliarden US-Dollar schweren ARK Venture Fund (ARKVX) über den Partner Securitize und bringt damit die Besitzstruktur des Fonds auf Ethereum. Berechtigte Investoren sollen künftig eine Onchain-Repräsentation ihrer Fondsanteile halten können – nicht tokenisierte Einzelanteile an Portfoliofirmen wie OpenAI oder Anthropic.

ARK Invest bringt ARKVX über Securitize auf Ethereum

ARK Invest und Securitize kündigten die Tokenisierung von ARKVX am 24. September 2026 an. Der Fonds war Ende Juni auf ein Volumen von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar angewachsen und hält Beteiligungen an Unternehmen wie OpenAI, Anthropic, Stripe und Databricks. Die tokenisierte Version startet auf Ethereum, wobei Securitize die Onchain-Ausgabe und die Anlegerinfrastruktur übernimmt.

ARKVX wurde bereits am 23. September 2022 aufgelegt und ist ein aktiv verwalteter Closed-End-Interval-Fonds mit einer Zielstruktur von rund 80 Prozent privaten und 20 Prozent öffentlichen Unternehmen. Anders als bei einem ETF können Anleger ihre Anteile nicht frei handeln: Der Fonds bietet lediglich quartalsweise Rückkauffenster für etwa 5 Prozent der ausstehenden Anteile, die bei hoher Nachfrage anteilig gekürzt werden. Damit reiht sich ARK Invest in eine wachsende Gruppe etablierter Vermögensverwalter ein, die ihre Fondsstrukturen auf die Blockchain bringen – ähnlich wie zuvor bereits Aviva Investors einen tokenisierten Fonds auf der XRP Ledger gestartet hat.

Die Blockchain ändert die Infrastruktur, nicht das Portfolio

Der Schritt setzt ARK Invests Überzeugung von einer möglichen grundlegenden Weiterentwicklung der Kapitalmärkte in ein konkretes Produkt um. Cathie Wood hatte bereits im Oktober 2025 strategisch in Securitize investiert; die Tokenisierung von ARKVX macht diese Beteiligung nun zu einem operativen Angebot.

Cathie Wood bei einer Veranstaltung. – "Cathie Wood Makes Peace WIth Technology" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. · CC BY 2.0

Wichtig für Anleger: Weder die Anlagestrategie noch die im Fonds gehaltenen Vermögenswerte ändern sich durch die Onchain-Infrastruktur. Die Netto-Kostenquote liegt weiterhin bei rund 2,90 Prozent, die Liquidität bleibt eingeschränkt, und Bewertungen privater Beteiligungen können sich bei neuen Finanzierungsrunden deutlich verschieben. Der Vorstoß passt in einen größeren Trend, bei dem Finanzunternehmen zunehmend Blockchain-Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere nutzen – bislang meist für liquide, kurzlaufende Produkte, während ARKVX mit seinem hohen Anteil privater, illiquider Beteiligungen ein deutlich komplexeres Anwendungsfeld darstellt.

Performance und Fondsrisiken vor dem Onchain-Start

Der Nettoinventarwert (NAV) von ARKVX startete nahe 20 US-Dollar und stand am 23. September 2026 bei rund 60,50 US-Dollar. Die ungefähren jährlichen NAV-Renditen beliefen sich auf 61 Prozent 2023, 7 Prozent 2024, 56 Prozent 2025 und rund 32 Prozent bis Ende September 2026 – ein Verlauf mit erheblichen Schwankungen zwischen den Jahren.

Im zweiten Quartal 2026 erzielte der Fonds laut ARK Invest eine Rendite von 20,21 Prozent, wobei die Beteiligungen an SpaceX und Anthropic als größte Treiber genannt wurden. Eine unmittelbare Marktreaktion auf die Tokenisierungsankündigung selbst ist bislang nicht belegt – die genannten Zahlen beziehen sich auf die Fondsperformance vor dem Onchain-Start, nicht auf eine Kursbewegung infolge der Meldung.

Start einer SpaceX-Rakete – "SpaceX launch of Thaicom 6 to Geo transfer orbit" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. · CC BY 2.0

Risiken beachten

Wer sich für Zugang zu tokenisierten Fondsprodukten interessiert, sollte berücksichtigen, dass die Tokenisierung weder die bestehende Anlagestrategie noch die Einschränkungen der Interval-Fonds-Struktur aufhebt. Einen breiteren Einordnungskontext zur Tokenisierung realer Vermögenswerte liefert dieser Krypto-Trend mit langfristigem Wachstumspotenzial, in den sich auch ARKVX einordnen lässt.