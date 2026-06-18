Toobit als beste Krypto-Derivateplattform 2026 ausgezeichnet

Das Wichtigste in Kürze

Die mehrfach preisgekrönte Kryptowährungs-Derivatebörse von Toobit wurde für diejenigen entwickelt, die innovative Bereiche der Finanzwelt erkunden möchten, gepaart mit tiefer Liquidität und modernster Technologie.

Die jüngsten Entwicklungen der Plattform konzentrierten sich auf die Marktausführung in Echtzeit, einschließlich Integrationen mit CCXT und Altrady, die es Tradern ermöglichen, Drittanbietersoftware direkt mit der Ordererfassung zu verbinden.

Auf Seiten der Börse hat Toobit TradingView-Charts, Echtzeit-Daten für das beste Kauf- und Verkaufsangebot (Best Bid Offer) sowie eine KI-gestützte Ebene zur Positionsanalyse eingeführt.

Toobit wurde bei den 2026 Hedgeweek Global Digital Assets Awards als „Digital Asset Derivatives Platform of the Year“ ausgezeichnet – damit konnte die Börse diesen Titel bereits das zweite Jahr in Folge für sich beanspruchen.

Die Gewinner wurden im Rahmen einer exklusiven Zeremonie am 9. Juni in den etc.venues, County Hall in London, bekannt gegeben. Die Bewertung erfolgte durch eine Expertenjury sowie eine Online-Abstimmung der gesamten Hedgeweek-Nutzerbasis.

Das Auswahlverfahren kombiniert interne Recherchen der Jury mit umfassenden Impulsen aus der Branche. Da Eigen-Nominierungen nicht berücksichtigt werden, gilt die Shortlist als Gradmesser für die Anerkennung durch Fachkollegen und Kunden und nicht als selbstreportete Einschätzung.

Dies ist bereits die zweite bedeutende Auszeichnung für Toobit 2026. Zu Beginn des Jahres sicherte sich die Börse bereits den Titel „Best New Exchange“ bei den Crypto Awards 2025, die ebenfalls durch ein mehrstufiges Prüfverfahren und eine öffentliche Abstimmung ermittelt wurden.

Toobit ist eine auf den Hebelhandel spezialisierte Kryptowährungs-Derivatebörse, die einen bis zu 500-fachen Hebel sowie eine Derivate-Suite bietet, welche in den letzten zwölf Monaten erheblich erweitert wurde. Das Broker-Programm ermöglicht eine direkte API-Integration für Plattformen wie CCXT, Altrady und CryptoCopy. Zudem fungiert die Börse als offizieller Regionalpartner von LALIGA.

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Die jüngsten Entwicklungen der Plattform konzentrierten sich auf die Marktausführung in Echtzeit, einschließlich Integrationen mit CCXT und Altrady, die es Tradern ermöglichen, Drittanbietersoftware direkt mit der Ordererfassung zu verbinden.

Auf Seiten der Börse hat Toobit TradingView-Charts, Echtzeit-Daten für das beste Kauf- und Verkaufsangebot (Best Bid Offer) sowie eine KI-gestützte Ebene zur Positionsanalyse eingeführt.

Durch die Kombination dieser Optimierungen mit dem Ausbau seiner tokenisierten TradFi-Aktien-Futures und der 500-fachen Hebelwirkung hat Toobit ein massives Ökosystem geschaffen, das Tradern Geschwindigkeit, technische Flexibilität und Werkzeuge für das Risikomanagement bietet.

Der Markt für digitale Asset-Derivate ist bis zum ersten Quartal 2026 auf etwa 18,63 Billionen US-Dollar angewachsen – ein Volumen, das fast 9,6-mal größer ist als die gesamte Aktivität am Spotmarkt.

Über Toobit

Die mehrfach preisgekrönte Kryptowährungs-Derivatebörse von Toobit wurde für diejenigen entwickelt, die innovative Bereiche der Finanzwelt erkunden möchten, gepaart mit tiefer Liquidität und modernster Technologie.

Die Börse bietet ein Broker-Programm mit direkter API-Integration für führende Plattformen wie CCXT, Altrady und CryptoCopy. Als offizieller Regionalpartner von LALIGA bietet Toobit Tradern die Möglichkeit, auf einer größeren Bühne zu agieren und neue Potenziale zu entdecken.

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