Trump interveniert: CLARITY Act vor entscheidender Hürde

Das Wichtigste in Kürze

Der Digital Asset Market CLARITY Act passierte das Repräsentantenhaus im Juli 2025 und wurde im Mai 2026 vom Bankenausschuss des Senats verabschiedet.

Unterstützung kam dabei von Ruben Gallego (D-AZ) und Angela Alsobrooks (D-MD) – den einzigen beiden Demokraten, die im Ausschuss für den Entwurf stimmten.

Beide Senatoren haben ihre finale Stimme im Plenum nun an eine strenge Klausel zu Interessenkonflikten geknüpft, welche den Präsidenten, den Vizepräsidenten und Kongressmitglieder abdecken muss.

Präsident Trump kam am Donnerstag im Weißen Haus mit US-Senatoren zusammen, um die Bestimmungen zu Interessenkonflikten zu klären – das letzte große Hindernis für den Digital Asset Market CLARITY Act.

Das wegweisende Gesetz soll laut informierten Kreisen die regulatorische Zuständigkeit für digitale Spot-Assets zwischen der SEC (Securities and Exchange Commission) und der CFTC (Commodity Futures Trading Commission) aufteilen.

Dabei handelt es sich nicht bloß um eine terminliche Entwicklung, sondern um eine präsidiale Intervention in einen gesetzgeberischen Streit. Dieser Konflikt offenbart eine strukturelle Spannung im Zentrum der US-Krypto-Regulierung: Dieselbe Regierung, die den CLARITY Act vorantreibt, könnte materiell davon profitieren, wenn genau jene Ethik-Regeln fehlen, welche die Demokraten als Bedingung für ihre Zustimmung fordern.

CLARITY Act: Die Ethik-Klausel, die überparteiliche Gespräche stoppte

Der Digital Asset Market CLARITY Act passierte das Repräsentantenhaus im Juli 2025 und wurde im Mai 2026 vom Bankenausschuss des Senats verabschiedet. Unterstützung kam dabei von Ruben Gallego (D-AZ) und Angela Alsobrooks (D-MD) – den einzigen beiden Demokraten, die im Ausschuss für den Entwurf stimmten. Beide Senatoren haben ihre finale Stimme im Plenum nun an eine strenge Klausel zu Interessenkonflikten geknüpft, welche den Präsidenten, den Vizepräsidenten und Kongressmitglieder abdecken muss. Damit ist ihre Unterstützung mathematisch unerlässlich, um eine mögliche Blockade (Cloture Vote) zu überwinden.

Der Knackpunkt liegt im Umfang der Durchsetzung. Eine vorangegangene Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit – an der die Senatoren Gallego, Kirsten Gillibrand (D-NY), Cynthia Lummis (R-WY) und Bernie Moreno (R-OH) sowie Patrick Witt, Executive Director des White House Crypto Council, teilnahmen – scheiterte. Ein vorläufiger Kompromiss, der den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten das Recht eingeräumt hätte, das Justizministerium bei Versäumnissen in der Ethik-Durchsetzung zu verklagen, wurde vom Weißen Haus und den republikanischen Verhandlungsführern zurückgezogen. Die angebotene Alternative – die Durchsetzung im Ermessen des US-Generalstaatsanwalts zu belassen – lehnten die Demokraten als unzureichend ab, da der Generalstaatsanwalt Trump direkt unterstellt ist.

Laut Finanzberichten, über die CoinDesk informierte, gab Trump für das Jahr 2025 Einnahmen von über 1 Milliarde US-Dollar aus Krypto-Unternehmungen an, darunter World Liberty Financial. Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Krypto-Einnahmen der Familie Trump seit seiner Rückkehr ins Amt auf insgesamt rund 2,3 Milliarden US-Dollar belaufen könnten. Diese Zahlen untermauern die Forderungen der Demokraten: Senator Chris Van Hollen (D-MD) brachte im Ausschuss einen Änderungsantrag ein, der dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und Kongressmitgliedern Krypto-Geschäfte explizit untersagt hätte; dieser scheiterte jedoch mit 11 zu 13 Stimmen.

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Zeitplan der Krypto-Politik: Nur noch drei Wochen verbleiben

Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, hat erklärt, dass er den CLARITY Act noch in diesem Monat zur Abstimmung bringen will – unabhängig davon, ob bis dahin eine Einigung in der Ethik-Frage vorliegt. Der Senat ist am 13. Juli aus der Sommerpause zurückgekehrt; die nächste Pause beginnt nach der ersten Augustwoche, was ein Zeitfenster von etwa drei Wochen lässt. Ob am Treffen im Weißen Haus am Donnerstag auch demokratische Senatoren teilnahmen, war bei Redaktionsschluss unklar. Mindestens eine Person, die die Verhandlungen verfolgt, gab gegenüber CoinDesk an, nichts von einer Einladung an die Demokraten gehört zu haben.

Eine separate Gruppe von demokratischen Senatoren bezeichnete den CLARITY Act am Dienstag in einer Pressekonferenz als korruptes Gesetz und drohte mit einer Blockade. Auffällig war jedoch, dass Gallego und Alsobrooks dieser Gruppe fernblieben. Dies signalisiert, dass der überparteiliche Weg zur Verabschiedung strukturell intakt bleibt, sofern die Ethik-Formulierungen geklärt werden können.

Die Bank TD Cowen warnte, dass das Gesetz bis 2027 verschoben werden könnte, sollte der Ethik-Streit über die Augustpause hinaus andauern. Astraea Law schätzt das Inkrafttreten auf etwa August 2026, falls die Bestimmungen zu Interessenkonflikten im aktuellen Zeitfenster gelöst werden. Galaxy Research beziffert die Chancen für eine Verabschiedung 2026 auf etwa 50/50.

Es ist zu vermuten, dass das Treffen im Weißen Haus das Kalkül der Regierung widerspiegelt: Ein Signal auf Präsidentenebene zu akzeptablen Ethik-Regeln gilt nun als einziger verbleibender Mechanismus, um Gallego und Alsobrooks von ihren Vorbedingungen abzubringen. Ohne Kenntnis darüber, welche Senatoren tatsächlich anwesend waren, bleibt die Tragfähigkeit eines solchen überparteilichen Deals jedoch ungewiss.

Für die allgemeine Krypto-Regulierung in den USA steht weit mehr auf dem Spiel als nur der Ethik-Abschnitt. Die Kernbestimmungen des CLARITY Act zur Marktstruktur – etwa die Registrierung von Börsen, Verwahrungsstandards und die Abgrenzung zwischen CFTC und SEC – sind gesetzlich nach wie vor ungeklärt. Jede Woche, in der die Sackgasse bei den Ethik-Regeln bestehen bleibt, ist eine weitere Woche, in der die Compliance-Fristen für Börsen und Verwahrer digitaler Rohstoffe in der Schwebe hängen.

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