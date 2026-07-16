Dieser Krypto-Trend hat noch 100x Potenzial

Das Wichtigste in Kürze

Tokenisierte Vermögenswerte könnten bis 2030 weltweit zu einem Billionenmarkt heranwachsen.

McKinsey erwartet bis 2030 Volumen von zwei bis vier Billionen.

RWA.xyz beziffert verteilte Vermögenswerte aktuell auf rund 34 Milliarden Dollar.

US-Staatsanleihen dominieren, während Anlegerzahl und Assetvielfalt weiterhin deutlich wachsen weltweit.

Viele etablierte Krypto-Trends dürften ihren größten Wachstumsschub bereits teilweise hinter sich haben. In einigen Segmenten sind hohe Bewertungen inzwischen eingepreist, während Netzwerke und Anwendungen zugleich deutliche Fortschritte verzeichnen. Dennoch existieren weiterhin Bereiche, in denen sich der Markt noch in einer vergleichsweise frühen Entwicklungsphase befindet. Hier erscheinen langfristig sogar Vervielfachungen um den Faktor 100 grundsätzlich denkbar.

Besonders großes Potenzial wird der Tokenisierung realer Vermögenswerte zugeschrieben. Dabei werden klassische Assets wie Anleihen, Aktien, Immobilien oder Rohstoffe digital auf einer Blockchain abgebildet. Verschiedene Prognosen erwarten, dass sich daraus bis zum kommenden Jahrzehnt ein Markt im Billionenbereich entwickelt.

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Tokenisierte Vermögenswerte: Prognosen sehen Billionenmarkt entstehen

Die von a16z Crypto zusammengestellte Analyse verdeutlicht, wie groß die Erwartungen an tokenisierte Vermögenswerte mittlerweile sind. Als Ausgangswert nennt die Grafik ein aktuelles Marktvolumen von rund 34 Milliarden US-Dollar. Selbst die vorsichtigsten Prognosen würden damit ein enormes Wachstum bedeuten.

McKinsey rechnet bis 2030 mit einem Markt zwischen zwei und vier Billionen US-Dollar. Gegenüber dem dargestellten Ausgangswert entspräche bereits das untere Ende einer Steigerung um fast das 60-Fache. Am oberen Ende wäre rechnerisch sogar eine Entwicklung in Richtung des 100-Fachen möglich. Berücksichtigt werden dabei unter anderem tokenisierte Anleihen, Kredite, Fonds und Aktien.

$30B of tokenized assets are already onchain, and that number is forecasted to grow 100x by 2030. The U.S. has no regulatory framework for the blockchains those assets live on. The safety and resilience of our financial system depends on passing CLARITY now. pic.twitter.com/rGVmbSnF7Q — miles jennings (@milesjennings) July 15, 2026

Citi erwartet ein Volumen von fünf bis sechs Billionen US-Dollar und bezieht zusätzlich Immobilien, Private Equity, Venture Capital und Handelsfinanzierungen ein. BCG und Ripple prognostizieren für 2030 rund 9,4 Billionen US-Dollar. Ark Invest liegt mit elf Billionen US-Dollar noch darüber und berücksichtigt außerdem Einlagen und Rohstoffe.

Für einen späteren Zeitraum fallen die Schätzungen noch deutlich höher aus. BCG und Ripple erwarten bis 2033 beziehungsweise 2034 ein Volumen von 18,9 Billionen US-Dollar. Standard Chartered kommt gemeinsam mit Synpulse sogar auf 30,1 Billionen US-Dollar. Dies würde gegenüber dem aktuellen Wert theoretisch nahezu einer Verneunhundertfachung entsprechen.

Allerdings sind die Prognosen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar. Sie verwenden unterschiedliche Definitionen, Zeiträume und Assetklassen. Dennoch ist die Richtung eindeutig: Finanzinstitute und Beratungsunternehmen erwarten, dass immer mehr klassische Vermögenswerte auf Blockchain-Infrastrukturen übertragen werden. Genau deshalb gelten Real World Assets weiterhin als einer der potenziell größten Wachstumstrends des Kryptomarkts.

RWA-Markt wächst auf mehr als 34 Milliarden US-Dollar

Auch der aktuelle Status quo bestätigt, dass sich tokenisierte Real-World-Assets längst über eine reine Zukunftsvision hinausentwickelt haben. Nach Daten von RWA.xyz liegt der tatsächlich auf Blockchains verteilte Vermögenswert derzeit bei rund 34,04 Milliarden US-Dollar. Innerhalb der vergangenen 30 Tage stieg dieser Wert um 2,29 Prozent. Der repräsentierte Vermögenswert fällt mit 370,22 Milliarden US-Dollar deutlich höher aus, da hierbei der gesamte zugrunde liegende Wert der erfassten Assets berücksichtigt wird.

Besonders dynamisch entwickelt sich die Zahl der Anleger. RWA.xyz zählt aktuell mehr als 1,07 Millionen Asset-Halter, was einem Anstieg von 16,27 Prozent innerhalb eines Monats entspricht. Damit wächst die Nutzerbasis wesentlich schneller als das gesamte Marktvolumen. Stablecoins bleiben mit rund 299 Milliarden US-Dollar zwar der mit Abstand größte Bereich tokenisierter Vermögenswerte, werden in der dargestellten RWA-Kurve jedoch nicht berücksichtigt.

Der langfristige Chart zeigt dennoch eine klare Beschleunigung. Seit Anfang 2025 hat sich das verteilte RWA-Volumen ungefähr verfünffacht. Den größten Anteil stellen weiterhin tokenisierte US-Staatsanleihen. Zugleich gewinnen unter anderem Rohstoffe, private Kredite, Aktien, Unternehmensanleihen und Immobilien an Bedeutung. Der Markt wird damit breiter und entwickelt sich zunehmend zu einer eigenständigen digitalen Finanzinfrastruktur.

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