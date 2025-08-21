Trumps World Liberty prägt 9 % des USD1-Angebots nach Waller-Rede

Das Wichtigste in Kürze

Das Trump-verbundene World Liberty Projekt prägte 205 Millionen USD1, fast 9 % des Stablecoin-Angebots.

Der Schritt erfolgte direkt nach einer Rede von Fed-Gouverneur Waller.

Das Projekt erreichte dadurch ein Rekordhoch bei den Treasury-Reserven.

WLFI betont Transparenz und US-Staatsanleihen als Deckung.

Die Nachfrage nach USD1 steigt, besonders durch institutionelles Interesse.

Timing und politische Marke machen WLFI zu einem ernsthaften Konkurrenten im Stablecoin-Markt.

Ob es langfristig trägt, bleibt offen.

Trump-verbundener Stablecoin prägt 9 % des USD1-Angebots

Unmittelbar nach den jüngsten Bemerkungen von Federal Reserve Governor Christopher Waller prägte das mit Trump verbundene World Liberty DeFi-Projekt 205 Millionen USD1. Das ist kein Kleingeld – es stellt fast 9 % des gesamten Angebots des Stablecoins dar.

TRUMP-LINKED STABLECOIN MINTS 9% OF USD1 SUPPLY, HITS RECORD TREASURY Trump’s World Liberty DeFi project minted $205 million USD1 after Waller’s speech. Total USD1 supply now at an all-time high, with treasury reserves surging. USD1 issuance represents nearly 9% of the… — CryptoEdge (@EdGeraldX) August 21, 2025

Das Timing war strategisch. Wallers Rede ging auf Liquidität, Stabilität der Zinssätze und den vorsichtigen Optimismus der Fed in Bezug auf Inflationsdaten ein. Und dann, zack – der USD1-Ausstoß steigt sprunghaft an. Manche nennen es opportunistisch, andere sagen, es sei schlichtweg kluge Positionierung. Persönlich neige ich zur zweiten Ansicht. Im Krypto-Bereich ist Timing alles, und WLFI hat das Timing perfekt getroffen.

Das Ergebnis? Die Treasury-Reserven für USD1 erreichten einen neuen Rekord. Für ein Projekt, das seine Glaubwürdigkeit auf den globalen Märkten noch beweisen muss, ist dieser Meilenstein enorm.

205 Millionen USD für die WLFI-Treasury geprägt

Hier ist die genaue Zahl, die für Aufsehen sorgte – 205.000.000 frisch geprägte USD1. Das ist der Betrag, der in einem Zug direkt an die WLFI-Treasury ausgegeben wurde.

Nun, lassen Sie uns ehrlich sein: Die meisten Stablecoin-Projekte skalieren langsam. Sie bauen Reserven auf, testen die Liquidität und wachsen allmählich. World Liberty hingegen skaliert, als wäre es an eine Rakete geschnallt. Es wird bereits als der am schnellsten wachsende Stablecoin aller Zeiten bezeichnet.

🚨 We just minted $205,000,000 of USD1 for the WLFI Treasury🚨 The fastest-growing stablecoin of all time continues to scale. Backed 1:1 by USD and U.S. Treasuries. Transparent. Reliable. Built for the future of global finance. $USD1 ☝️| $WLFI 🦅 — WLFI (@worldlibertyfi) August 20, 2025

Und zu ihrem Verdienst versucht WLFI nicht, sich hinter Marketing-Schlagwörtern zu verstecken. Sie betonen Transparenz. USD1 wird 1:1 mit US-Dollar und US-Staatsanleihen gedeckt. Das bedeutet, zumindest auf dem Papier, dass die Reserven so solide sind, wie sie nur sein können. Als jemand, der schon viel zu viele „Vertrau mir, Bruder“-Stablecoins hat zusammenbrechen sehen, ist dieses Maß an Transparenz erfrischend. Aber vergessen wir nicht – es sind noch frühe Tage. Deckung und Stabilität müssen sich in Stresstests bewähren, nicht nur an guten Pressetagen.

Allzeithoch-Angebot und steigende Nachfrage

Die Prägung trieb das gesamte Angebot von USD1 auf ein Allzeithoch. Das ist nicht nur eine Zahl, die man übersehen sollte. Stablecoins leben und sterben durch Nachfrage. Wenn Institutionen, Trader und Privatanleger sie nicht wollen, bedeutet das Angebot nichts.

Im Moment jedoch sieht die Nachfrage real aus. Ein Teil davon stammt aus dem erneuerten institutionellen Interesse. Wallers Kommentare über eine Abkühlung der Inflation scheinen Vermögensverwalter beruhigt zu haben. Mehr Liquidität, mehr Risikobereitschaft, mehr Stablecoin-Flüsse.

Wenn Sie Plattformen abwägen, ist ein Vergleich von Kryptobörsen genauso wichtig wie das Verfolgen politischer Projekte wie WLFI.

Ich beobachte die Stablecoin-Märkte seit Jahren, und ein Muster fällt immer auf: Institutionen jagen Renditen, aber sie verlangen zuerst Vertrauen. Die Tatsache, dass USD1 durch US-Staatsanleihen gedeckt ist, könnte die magische Zutat sein, die das traditionelle Finanzwesen beruhigt und gleichzeitig Krypto-Nutzern Nutzen bietet.

Institutionelles Interesse kehrt nach Fed-Kommentaren zurück

Sprechen wir über diese institutionellen Ströme. Das Präge-Ereignis drehte sich nicht nur um Angebot. Es ging darum, dem Markt zu signalisieren, dass USD1 nicht nur ein weiteres Eintagsfliegen-Token ist. Wenn Waller spricht, hört die Wall Street zu. Und anscheinend auch die Kryptowelt. Seine ausgewogenen Bemerkungen über den weiteren Weg der Fed gaben Fonds und Tradern genügend Vertrauen, um wieder Geld in Stablecoins zu bewegen.

Und da kommt WLFI ins Spiel. Sie timten diese Prägung so, dass sie mit der sich verändernden Stimmung zusammenfiel. Es fühlt sich fast so an, als hätten sie auf das grüne Licht gewartet – und als es kam, gaben sie Gas.

Wenn Sie erkunden, wie man Kryptowährung wie Stablecoins kauft, zeigt die Geschwindigkeit und das Ausmaß von WLFIs Prägung, wie schnell sich dieser Markt bewegt.

Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Krypto wird oft beschuldigt, von der Makropolitik abgekoppelt zu sein, aber dies war eine Fallstudie darüber, wie Narrative und geldpolitische Signale aufeinandertreffen.

Trumps World Liberty hat nicht nur Coins geprägt – es hat Aufmerksamkeit geprägt. 205 Millionen USD1, fast 9 % des Angebots, in einem einzigen Schlag hinzugefügt. Für einen Bereich, der nach mutigen Schritten hungert, war dies einer der kühnsten, die wir seit Monaten gesehen haben. Wird es sich auszahlen? Noch zu früh, um das zu sagen. Aber meiner Ansicht nach positioniert sich WLFI als ernstzunehmender Wettbewerber in der Stablecoin-Arena. Die Mischung aus politischem Branding, US-Treasury-Deckung und scharfem Timing könnte eine Gewinnformel sein.

Andererseits haben Märkte die Angewohnheit, selbst die ehrgeizigsten Projekte zu demütigen. Eines ist jedoch sicher: Diese Geschichte ist noch lange nicht vorbei, und USD1 hat gerade laut genug gebellt, dass es jeder hören konnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.