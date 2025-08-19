Saylor macht, was er immer macht: Strategy Inc kauft weitere 430 BTC

Das Wichtigste in Kürze

Strategy meldet Zukauf von weiteren 430 Bitcoin (11–17 Aug.) und passt die Guidance an.

mNAV-Schwelle 2,5×: Flexiblere Aktienemission möglich – mehr Spielraum für BTC-Akkumulation.

Saylor bestätigt Zahlen öffentlich – Guidance stützt die fortgesetzte Treasury-Strategie.

Seit dem 18. August 2025 liegt es schwarz auf weiß vor: Strategy hat seine Kapitalmarkt-Guidance angepasst und in der Woche bis 17. August weitere 430 Bitcoin erworben. Das geht aus einem frischen Form 8-K-Report bei der US-Börsenaufsicht hervor.

Die harten Fakten aus dem SEC-Dokument

Im Report meldet Strategy für den Zeitraum 11.–17. August 2025 einen Zukauf von 430 BTC zu insgesamt 51,4 Mio. US-Dollar, der Durchschnittskurs lag bei 119.666 US-Dollar je BTC. Die Bestände summieren sich am 17. August auf 629.376 BTC, der durchschnittliche Einstand liegt bei 73.320 US-Dollar (jeweils inklusive Gebühren). Wer sich parallel selbst Bitcoin kaufen möchte, findet hier eine aktuelle Anleitung mit Anbietern, Gebühren und Schritt-für-Schritt-Guide.

Parallel aktualisiert das Unternehmen seine Equity-Guidance: Bei einem mNAV (Enterprise Value zu Bitcoin-NAV) unter 2,5× will Strategy taktisch neue MSTR-Aktien ausgeben, um Zinsen zu bedienen, Vorzugsdividenden zu finanzieren und „wenn es sonst vorteilhaft für das Unternehmen ist“ – eine klare Lockerung der zuvor restriktiveren Schwelle. Diese Punkte sind im 8-K-Text und in der als Exhibit 99.1 beigefügten Folie festgehalten.

Auch die Namensänderung ist amtlich: Auf der Titelseite führt die SEC-Einreichung „STRATEGY INC“ und nennt „MicroStrategy Incorporated“ als früheren Namen. SEC

Was Saylor öffentlich ergänzt

Michael Saylor selbst bekräftigte die Zahlen am 18. August zudem auf X: Strategy habe 430 BTC für rund 51,4 Mio. US-Dollar zu etwa 119.666 US-Dollar pro Bitcoin gekauft; das macht bei 73.320 US-Dollar pro Bitcoin. Der BTC-Yield 2025 liege somit bei 25,1 Prozent.

Strategy has acquired 430 BTC for ~$51.4 million at ~$119,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.1% YTD 2025. As of 8/17/2025, we hodl 629,376 $BTC acquired for ~$46.15 billion at ~$73,320 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/FLRjCKDMQO — Michael Saylor (@saylor) August 18, 2025

Einordnung: Was die neue Guidance bedeutet

Mit der 2,5×-mNAV-Schwelle erhält das Management Flexibilität, auch in Phasen geringerer Bewertungsaufschläge Eigenkapital aufzunehmen – nicht primär, um sofort zusätzliche BTC zu kaufen, sondern zunächst zur Bedienung laufender Kapitalstrukturposten und situationsabhängig bei Opportunitäten.

Die Guidance hilft dabei,die Akkumulation strategisch fortzusetzen, selbst wenn die Aktie zeitweise kein hohes mNAV-Premium reflektieren sollte.

Fazit

Strategy setzt das bewährte Treasury-Narrativ fort: regelmäßige Bitcoin-Zukäufe, flankiert von einer feinjustierten Kapitalmarkt-Guidance, die die Handlungsfähigkeit auch in weniger euphorischen Marktphasen sichern soll.

