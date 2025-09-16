US-Gesetzgeber holen Saylor and Lee an Bord für Bitcoin-Reserve-Gesetz

Das Wichtigste in Kürze

US-Gesetzgeber planen ein Bitcoin-Reserve-Gesetz.

Michael Saylor und Tom Lee beraten das Projekt.

Die Regierung soll über fünf Jahre 1 Million Bitcoin kaufen.

Ziel ist eine strategische Reserve ohne direkte Steuerzahlerkosten.

Experten erwarten weniger Volatilität und mehr Vertrauen.

Weltweit könnten andere Länder folgen.

Diskussionen über Sicherheit und Verwahrung stehen an.

Das Signal: Bitcoin wird Teil ernsthafter Finanzpolitik.

Saylor von MicroStrategy und Lee von BitMine/Fundstrat sind keine Fremden für Bitcoin. Sie kennen die Höhen, die Tiefen, plus die Wellen dazwischen. Sie dabei zu haben ist wie erfahrene Seeleute auf ein neues Schiff zu bringen – Sie fühlen sich sicherer, wenn Sie wissen, dass sie den Sturm navigieren können.

Das BITCOIN-Gesetz einfach erklärt

Das BITCOIN-Gesetz, eingebracht von Senatorin Cynthia Lummis, würde die Regierung verpflichten, über fünf Jahre hinweg 1 Million Bitcoin zu kaufen. Das würde eine Strategische Bitcoin-Reserve schaffen. Sie fragen sich vielleicht nach den Kosten. Der coole Teil? Diese Käufe sind so gestaltet, dass sie haushaltsneutral sind. Das bedeutet, dass Sie, der Steuerzahler, nicht direkt zahlen. Optionen umfassen die Nutzung bestehender Schatzamts-Goldzertifikate oder Zolleinnahmen. Denken Sie daran wie an das Umstellen von Spielzeug im Regal, anstatt neue zu kaufen.

Krypto-Führer treten auf den Plan

Gesetzgeber werden sich mit 18 führenden Krypto-Persönlichkeiten treffen, um den Plan zu diskutieren. Saylor und Lee stehen im Mittelpunkt, teilen praktische Ratschläge plus Einblicke aus der realen Welt. Saylor hat Bitcoin seit Jahren als Treasury-Asset von MicroStrategy genutzt. Lee hat die Rolle von Bitcoin in Portfolios und in der großen Finanzwelt verfolgt. Zusammen bringen sie Strategie und Street Smarts. Ich erinnere mich, als ich von Saylors erstem Bitcoin-Kauf las. Ich dachte: „Wow, das braucht Mut!“ Es scheint, dass Gesetzgeber etwas von diesem kühnen Denken wollen.

🔥BIG NEWS: 🇺🇸US lawmakers enlist crypto executives including Michael Saylor and Tom Lee to push forward the BITCOIN Act — paving the way for Trump’s Strategic Bitcoin Reserve! pic.twitter.com/mH6U9Sk9n6 — Coin Bureau (@coinbureau) September 16, 2025

Warum das wichtig ist? Eine Strategische Bitcoin-Reserve wäre ein großes Novum für die USA. Sie könnte sich zu Gold und anderen traditionellen Vermögenswerten in nationalen Reserven gesellen. Für Sie bedeutet das, dass Bitcoin vielleicht weniger wie eine Achterbahnfahrt wirkt. Institutionelle Unterstützung könnte die Schwankungen glätten. Außerdem signalisiert es der Welt, dass die USA digitale Vermögenswerte als ernsthaftes Geschäft sehen.

Und für die Technikaffinen: das Erkunden von Krypto-Presales und ICOs kann Ihnen frühen Zugang zu neuen Projekten geben.

Das Timing fühlt sich richtig an

Das ist nicht zufällig. Die Dynamik für krypto-freundliche Gesetze wächst. Nachdem der GENIUS Act im Juli verabschiedet wurde, sieht das BITCOIN-Gesetz wie der nächste Schritt aus. Krypto ist wieder in den Schlagzeilen. ETFs werden aufgelegt. Bitcoin schleicht sich in das Mainstream-Investieren ein. Die US-Regierung scheint die Welle reiten zu wollen, nicht ihr hinterherzulaufen.

Wenn Sie darüber nachdenken, Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte zu kaufen, hier ist ein Leitfaden, wie man Kryptowährung kauft.

Krypto-Insider sind begeistert. Analysten denken, dass eine Regierungsreserve die Volatilität verringern und das Vertrauen stärken könnte. Es ist auch ein Signal an globale Investoren, dass Bitcoin in den Mainstream eintritt. Stellen Sie sich vor, andere Länder sehen zu, wie die USA diesen Schritt machen. Japan könnte folgen. Europa könnte neu überlegen. Es ist ein Ripple-Effekt über die Finanzwelt hinweg.

🇺🇸 US lawmakers are set to meet with 18 leading figures from the crypto industry, including Michael Saylor (MicroStrategy) and Tom Lee (BitMine/Fundstrat), to discuss advancing the BITCOIN Act. 📝 This bill, introduced by Senator Cynthia Lummis, would require the U.S. government… pic.twitter.com/W4YMWfNfy8 — Degen Station (@Deg3nstation) September 16, 2025

Die kommenden Rundtischgespräche werden Verwahrung, Sicherheit und gestaffelte Käufe behandeln. Experten werden skizzieren, wie man Bitcoin hinzufügen kann, ohne den Markt zu erschüttern. Ich denke, diese Gespräche werden prägen, wie digitale Vermögenswerte mit traditionellen Reserven kombiniert werden. Es könnte der Beginn sein, dass die Politik die Technologie einholt. Dies ist größer als Budgets und Tabellen. Es geht um Glauben. Wenn die Regierung signalisiert, dass Bitcoin Teil der Zukunft ist, verändert das, wie Menschen handeln.

Krypto-Gründer in den USA werden sich selbstbewusster fühlen. Investoren könnten größere Sprünge wagen. Es ist ein Anstoß zur Innovation, und manchmal ist dieser kleine Schubs alles, was Sie brauchen. Also ja, US-Gesetzgeber greifen auf die Besten in Krypto zurück, um zu untersuchen, wie Bitcoin in den Bilanzen der Regierung erscheinen könnte. Das ist kein Hype. Es ist eine ernsthafte politische Diskussion mit realen Konsequenzen.

Persönlich liebe ich es, das zu sehen. Es macht die Krypto-Welt greifbarer. Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine Bank und wissen, dass die USA Bitcoin langfristig halten. Das ist neues Terrain. Nun, wenn Sie neugierig sind, mehr über Krypto-Trends zu erfahren, möchten Sie vielleicht aktuelle Krypto-Prognosen prüfen. Werfen Sie einen Blick darauf. Erkunden Sie ein wenig. Und genießen Sie es, diese Geschichte sich entfalten zu sehen – Sie sind Zeuge von Geschichte in der Entstehung.

